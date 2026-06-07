Guatemala

Ataque armado dejó dos hombres muertos y una mujer herida en Guatemala

El tiroteo se registró la noche del sábado en la 5a. avenida, frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2 de San José Villa Nueva, Izabal

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Un ataque armado en las inmediaciones de la Feria Puerto Barrios en Izabal dejó dos hombres muertos y una mujer lesionada. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
Un ataque armado en las inmediaciones de la Feria Puerto Barrios en Izabal dejó dos hombres muertos y una mujer lesionada. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

La ola de violencia no da tregua a los guatemaltecos, en horas de la noche del sábado se registró un ataque armado en las inmediaciones de la Feria Puerto Barrios en Izabal, que cobró la vida de dos hombres y dejó una mujer lesionada.

El incidente ocurrió en la 5a. avenida frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2 de San José Villa Nueva. Testigos y vecinos que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a las autoridades tras escuchar detonaciones se observó a varias personas huyendo del sitio. La rápida movilización de cuerpos de socorro permitió prestar atención prehospitalaria a la mujer afectada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital de Especialidades de Villa Nueva. Los dos hombres atacados perdieron la vida en el lugar por las heridas causadas por los disparos.

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El ataque, perpetrado por desconocidos que se dieron a la fuga, mantiene aún sin identificar a las víctimas. Las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con las estructuras criminales que operan en la región. Hasta ahora, el motivo detrás del ataque permanece sin esclarecer, y tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones y resguardar el perímetro. Los agentes de seguridad trabajaron en la recolección de evidencia con la finalidad de establecer las circunstancias y dar con los responsables del suceso.

El ataque en San José Villa Nueva ocurrió en la 5a. avenida frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
El ataque en San José Villa Nueva ocurrió en la 5a. avenida frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Escalada de violencia impacta Guatemala

Durante los primeros meses del año, Guatemala ha atravesado una marcada escalada de violencia. Entre los hechos que han marcado este periodo destacan los motines carcelarios y los ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil en las primeras semanas de enero. Esta situación llevó al gobierno presidido por Bernardo Arévalo a declarar un Estado de Sitio de 30 días a nivel nacional el 18 de enero de 2026, mediante el Decreto 1-2026. Esta medida, ya finalizada, permitió el despliegue del ejército y otorgó a las fuerzas de seguridad la facultad de realizar arrestos sin orden judicial en todo el territorio.

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Durante la vigencia del Estado de Sitio, grupos como Barrio 18 y Mara Salvatrucha organizaron ataques simultáneos, incluyendo la toma de al menos tres cárceles y el asesinato de nueve policías. Las autoridades dispusieron la suspensión de clases, cancelaron eventos públicos y se declaró luto nacional. Las fuerzas conjuntas, integradas por policías y militares, lograron retomar el control de los centros penitenciarios y liberar a los rehenes. Además, se establecieron acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra estructuras criminales y de narcotráfico.

Solo el 7% de los homicidios nacionales se concentró en los 10 departamentos con menor índice de violencia durante el bimestre inicial de 2026. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Solo el 7% de los homicidios nacionales se concentró en los 10 departamentos con menor índice de violencia durante el bimestre inicial de 2026. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El crecimiento de estos enfrentamientos se atribuye principalmente a las disputas territoriales entre bandas rivales, mientras que el hacinamiento en los centros penitenciarios continúa agravando la crisis de seguridad. El riesgo de nuevos episodios violentos sigue latente en distintas zonas del país.

El reciente ataque en San José Villa Nueva se suma al panorama de inseguridad que ha caracterizado a Guatemala durante 2026. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer el móvil del hecho, en medio de una situación marcada por la presencia de grupos armados y la persistente amenaza de la criminalidad organizada.

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