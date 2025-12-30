Tecno

PlayStation Plus tendrá un cambio en enero de 2026 y los jugadores de PS4 serán los afectados

Sony empieza a dar más muestras del final del ciclo de vida de esta consola lanzada en 2013

Sony anuncia que a partir de enero de 2026 el catálogo mensual de juegos de PlayStation Plus Essential dejará de incluir títulos garantizados para PS4. (Sony)

Sony ha anunciado cambios en PlayStation Plus. A partir de enero de 2026, el catálogo mensual de juegos incluidos para los suscriptores del nivel Essential dejará de garantizar títulos para PS4, lo que representará un golpe para los usuarios de la consola de anterior generación.

Una decisión que buscaría orientar al servicio de suscripción a la PlayStation 5 y la baja afluencia de lanzamientos para la PS4, que ya empieza a ver cómo su ciclo de vida está llegando a su final.

Cómo el cambio en PlayStation Plus afectará a usuarios de PS4

La decisión afecta de manera directa a los suscriptores que siguen utilizando la PS4. Estos usuarios continuarán pagando la misma tarifa que los propietarios de PS5, pero su acceso a los juegos mensuales gratuitos se verá notablemente reducido. Si bien podrán seguir disfrutando de los títulos previamente canjeados mientras mantengan su suscripción, a partir de 2026 perderán la posibilidad de ampliar su biblioteca con nuevos juegos mensuales exclusivos para PS4.

De este modo, la única ventaja relevante para los usuarios de PS4 que mantengan el nivel Essential será el acceso al modo multijugador en línea y a las ofertas puntuales en la PlayStation Store. Aunque el catálogo de los planes Extra y Premium seguirá incluyendo títulos de PS4, su presencia será cada vez menos frecuente y su protagonismo quedará relegado en favor de las novedades para PS5.

Los usuarios de PS4 que mantengan la suscripción Essential de PlayStation Plus verán reducida la oferta de juegos gratuitos mensuales a partir de 2026. (PlayStation)

Sony fundamenta este giro en la necesidad de alinear el servicio con la realidad del mercado y con el ciclo natural de sus plataformas. La PS5 superó recientemente en unidades vendidas a la PS4, consolidándose como el hardware dominante de la compañía.

La transición sigue el patrón de fases observado en generaciones anteriores de consolas. En el pasado, la retirada escalonada del soporte para PS3 marcó el nacimiento de una nueva etapa, y ahora la historia se repite con la PS4.

Cómo quedarán los beneficios de PlayStation Plus en 2026

El nivel Essential, que otorga acceso al multijugador, juegos mensuales y descuentos, sufrirá los principales cambios. Desde enero de 2026, los títulos gratuitos priorizarán PS5; los juegos de PS4 solo aparecerán de forma esporádica, en especial si se trata de títulos optimizados para ambas consolas.

El plan Premium de PlayStation Plus mantiene una biblioteca de hasta 700 juegos, destacando clásicos como Soulcalibur III y el acceso a streaming. (Foto: PlayStation)

Las listas mensuales se adaptarán, y se prevé incluso una posible reducción en la cantidad de juegos gratuitos ofrecidos, pasando de tres a dos títulos por mes en el nivel Essential.

En cuanto a los niveles Extra y Premium, los usuarios seguirán teniendo acceso a una biblioteca compuesta por más de 400 juegos de PS4 y PS5 en el caso del plan Extra, y cerca de 700 títulos si se suma el acceso a clásicos y el streaming del plan Premium.

Sin embargo, las adiciones de PS4 serán intermitentes y las actualizaciones constantes favorecerán a PS5. Ejemplos recientes de incorporaciones al catálogo incluyen “The Last of Us Part II Remastered” y “Assassin’s Creed Mirage” en Extra, mientras que los clásicos como “Soulcalibur III” siguen fortaleciendo la oferta de Premium.

En PlayStation Plus Deluxe ya se puede probar gratis Clair Obscur: Expedition 33

Los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe pueden acceder a pruebas gratuitas por tiempo limitado de varios títulos destacados del catálogo de 2025. Entre las novedades resalta Clair Obscur: Expedition 33, galardonado como videojuego del año en The Game Awards. Este RPG por turnos introduce mecánicas en tiempo real, lo que aporta dinamismo a los combates y una experiencia más inmersiva.

Los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe pueden probar Clair Obscur: Expedition 33 gratis, un RPG galardonado que innova con mecánicas en tiempo real.

El universo del juego se inspira en la Francia de la Belle Époque, donde el jugador enfrenta a enemigos en una trama marcada por la figura de la Pintora. Cada año, este personaje selecciona un número maldito y todas las personas de esa edad desaparecen. En esta ocasión, la cifra elegida es 33, desatando la misión definitiva para frenar el ciclo de desapariciones.

