Cómo saber si tu televisor quedará obsoleto en 2026 o resistirá los cambios

El apagón de software amenaza la vida útil de los Smart TV ante la rápida evolución tecnológica del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria tecnológica avanza a un ritmo cada vez más acelerado y los Smart TV no son la excepción. En los últimos años, estos dispositivos han experimentado una transformación notable, impulsada por la aparición de nuevos sistemas operativos, la integración de la inteligencia artificial y la actualización de estándares que permiten disfrutar de una experiencia audiovisual más rica. Lo que puede generar que en 2026 muchos queden obsoletos.

El llamado “apagón de software”, junto a la llegada masiva de nuevos códecs y procesadores, plantea la posibilidad de que equipos relativamente recientes queden sin soporte ni actualizaciones, como sucedió recientemente con el fin de Windows 10 en computadores.

Por qué los televisores pueden quedar obsoletos en 2026

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el sector de los Smart TV. Dos factores principales amenazan la vigencia de estos dispositivos: la actualización masiva de códecs de vídeo y la integración de procesadores más avanzados, conocidos como NPU (Neural Processing Unit), fundamentales para el funcionamiento de las tecnologías basadas en IA.

Los sistemas operativos que dominan el mercado, como Tizen, webOS, Vega OS, Google TV y Android TV, están evolucionando para incorporar interfaces más complejas, nuevos protocolos de seguridad y soporte para tecnologías avanzadas.

El año 2026 marca un punto de inflexión para los Smart TV, con nuevos códecs y procesadores que dejarán obsoletos muchos modelos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas destacan Dolby Vision 2 y el estándar HDR10+ Advanced, que permiten disfrutar de imágenes con mayor calidad y realismo. Estas mejoras, sin embargo, exigen una potencia de procesamiento y una compatibilidad técnica que muchos televisores fabricados antes de 2021 no pueden ofrecer.

La llegada de la IA a los televisores inteligentes también plantea nuevos desafíos. Las funciones avanzadas, como el reconocimiento de voz, la personalización de contenidos y la gestión inteligente de la imagen y el sonido, requieren procesadores capaces de ejecutar algoritmos complejos en tiempo real.

Además, la integración con servicios en la nube y plataformas de videojuegos demanda aún más recursos de hardware y actualizaciones constantes del sistema operativo.

El “apagón de software” es otro factor a tener en cuenta. Cuando los fabricantes consideran que un modelo ya no cumple con los requisitos mínimos, dejan de proporcionar actualizaciones y parches de seguridad. Esto no solo expone al usuario a posibles vulnerabilidades, sino que también limita el acceso a nuevas funciones y servicios.

La compatibilidad con códecs como AV1 y VP9 es esencial para acceder a servicios de streaming como Prime Video, Max y YouTube en Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué televisores están en riesgo de quedar obsoletos

Identificar si un Smart TV quedará obsoleto en 2026 implica revisar varios aspectos técnicos y de compatibilidad. El primero y más importante es la capacidad del dispositivo para actualizarse a la última versión del sistema operativo correspondiente. Si el televisor no admite actualizaciones recientes, es probable que pronto quede fuera de soporte.

Otro aspecto crucial es la compatibilidad con los nuevos códecs de vídeo, como AV1 y VP9. Estos estándares permiten reproducir contenido en alta calidad con menor ancho de banda, y ya son imprescindibles para acceder a plataformas como Prime Video, Max y YouTube. Si el televisor no puede decodificar estos formatos, la experiencia de usuario se verá afectada, limitando la reproducción de contenido o incluso impidiendo el acceso a ciertas aplicaciones.

La capacidad de ejecutar funciones de IA constituye otro filtro relevante. Los modelos de gama media o baja, especialmente aquellos adquiridos antes de 2021, suelen carecer de los procesadores necesarios para aprovechar las novedades que llegarán con las próximas versiones de los sistemas operativos.

Esto implica que no podrán disfrutar de funciones como la recomendación personalizada, el control por voz avanzado o las mejoras automáticas en la calidad de imagen y sonido.

Modelos de televisores fabricados antes de 2021 tienen alto riesgo de quedar obsoletos por no cumplir los estándares de actualizaciones técnicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso si se recurre a dispositivos externos como Apple TV, Google TV Streamer, Roku o Fire TV Stick, la experiencia se verá limitada por la resolución máxima y otras características del televisor original. Aunque estas soluciones pueden extender ligeramente la vida útil del equipo, no resuelven las limitaciones inherentes al hardware.

Qué hacer si tu televisor está en riesgo de quedar obsoleto

Si tras revisar las características técnicas tu Smart TV no cumple con los requisitos de actualización, compatibilidad con nuevos códecs y soporte para funciones de IA, lo más recomendable es considerar la adquisición de un modelo más reciente.

Elegir un televisor que pueda adaptarse a las novedades tecnológicas garantiza una experiencia óptima y mayor seguridad ante futuras vulnerabilidades.