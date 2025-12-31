Tecno

Cómo saber si tu televisor quedará obsoleto en 2026 o resistirá los cambios

La falta de actualizaciones y soporte en sistemas operativos expone a los televisores inteligentes de hace años

Guardar
El apagón de software amenaza
El apagón de software amenaza la vida útil de los Smart TV ante la rápida evolución tecnológica del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria tecnológica avanza a un ritmo cada vez más acelerado y los Smart TV no son la excepción. En los últimos años, estos dispositivos han experimentado una transformación notable, impulsada por la aparición de nuevos sistemas operativos, la integración de la inteligencia artificial y la actualización de estándares que permiten disfrutar de una experiencia audiovisual más rica. Lo que puede generar que en 2026 muchos queden obsoletos.

El llamado “apagón de software”, junto a la llegada masiva de nuevos códecs y procesadores, plantea la posibilidad de que equipos relativamente recientes queden sin soporte ni actualizaciones, como sucedió recientemente con el fin de Windows 10 en computadores.

Por qué los televisores pueden quedar obsoletos en 2026

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el sector de los Smart TV. Dos factores principales amenazan la vigencia de estos dispositivos: la actualización masiva de códecs de vídeo y la integración de procesadores más avanzados, conocidos como NPU (Neural Processing Unit), fundamentales para el funcionamiento de las tecnologías basadas en IA.

Los sistemas operativos que dominan el mercado, como Tizen, webOS, Vega OS, Google TV y Android TV, están evolucionando para incorporar interfaces más complejas, nuevos protocolos de seguridad y soporte para tecnologías avanzadas.

El año 2026 marca un
El año 2026 marca un punto de inflexión para los Smart TV, con nuevos códecs y procesadores que dejarán obsoletos muchos modelos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas destacan Dolby Vision 2 y el estándar HDR10+ Advanced, que permiten disfrutar de imágenes con mayor calidad y realismo. Estas mejoras, sin embargo, exigen una potencia de procesamiento y una compatibilidad técnica que muchos televisores fabricados antes de 2021 no pueden ofrecer.

La llegada de la IA a los televisores inteligentes también plantea nuevos desafíos. Las funciones avanzadas, como el reconocimiento de voz, la personalización de contenidos y la gestión inteligente de la imagen y el sonido, requieren procesadores capaces de ejecutar algoritmos complejos en tiempo real.

Además, la integración con servicios en la nube y plataformas de videojuegos demanda aún más recursos de hardware y actualizaciones constantes del sistema operativo.

El “apagón de software” es otro factor a tener en cuenta. Cuando los fabricantes consideran que un modelo ya no cumple con los requisitos mínimos, dejan de proporcionar actualizaciones y parches de seguridad. Esto no solo expone al usuario a posibles vulnerabilidades, sino que también limita el acceso a nuevas funciones y servicios.

La compatibilidad con códecs como
La compatibilidad con códecs como AV1 y VP9 es esencial para acceder a servicios de streaming como Prime Video, Max y YouTube en Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué televisores están en riesgo de quedar obsoletos

Identificar si un Smart TV quedará obsoleto en 2026 implica revisar varios aspectos técnicos y de compatibilidad. El primero y más importante es la capacidad del dispositivo para actualizarse a la última versión del sistema operativo correspondiente. Si el televisor no admite actualizaciones recientes, es probable que pronto quede fuera de soporte.

Otro aspecto crucial es la compatibilidad con los nuevos códecs de vídeo, como AV1 y VP9. Estos estándares permiten reproducir contenido en alta calidad con menor ancho de banda, y ya son imprescindibles para acceder a plataformas como Prime Video, Max y YouTube. Si el televisor no puede decodificar estos formatos, la experiencia de usuario se verá afectada, limitando la reproducción de contenido o incluso impidiendo el acceso a ciertas aplicaciones.

La capacidad de ejecutar funciones de IA constituye otro filtro relevante. Los modelos de gama media o baja, especialmente aquellos adquiridos antes de 2021, suelen carecer de los procesadores necesarios para aprovechar las novedades que llegarán con las próximas versiones de los sistemas operativos.

Esto implica que no podrán disfrutar de funciones como la recomendación personalizada, el control por voz avanzado o las mejoras automáticas en la calidad de imagen y sonido.

Modelos de televisores fabricados antes
Modelos de televisores fabricados antes de 2021 tienen alto riesgo de quedar obsoletos por no cumplir los estándares de actualizaciones técnicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso si se recurre a dispositivos externos como Apple TV, Google TV Streamer, Roku o Fire TV Stick, la experiencia se verá limitada por la resolución máxima y otras características del televisor original. Aunque estas soluciones pueden extender ligeramente la vida útil del equipo, no resuelven las limitaciones inherentes al hardware.

Qué hacer si tu televisor está en riesgo de quedar obsoleto

Si tras revisar las características técnicas tu Smart TV no cumple con los requisitos de actualización, compatibilidad con nuevos códecs y soporte para funciones de IA, lo más recomendable es considerar la adquisición de un modelo más reciente.

Elegir un televisor que pueda adaptarse a las novedades tecnológicas garantiza una experiencia óptima y mayor seguridad ante futuras vulnerabilidades.

Temas Relacionados

TelevisoresSmart TV2026Inteligencia artificialGoogle TVAndroid TVSamsungLGHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

No más Magis TV y XUPER TV: tres aplicaciones gratuitas para descargar en el televisor y ver películas en Año Nuevo

Las plataformas legales eliminan la necesidad de descargas peligrosas o registros complejos, garantizan una experiencia segura y ofrecen catálogos actualizados

No más Magis TV y

Estos son los seis productos que Apple anunciaría en 2026 y que ya generan gran expectativa

Filtraciones y reportes anticipan que Apple presentará en 2026 dispositivos largamente esperados, como su primer iPhone plegable y un MacBook más económico

Estos son los seis productos

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

50 frases originales para desear un Feliz Año Nuevo 2026 por WhatsApp

Cada cambio de año renueva la costumbre de compartir frases inspiradoras para despedir el calendario y dar la bienvenida a un nuevo ciclo

50 frases originales para desear

WhatsApp suma stickers, efectos y reacciones especiales para tu celebración de Año Nuevo

Los nuevos recursos permiten que cada saludo tenga voz, imagen y emoción propia, reflejando el ambiente festivo de final de año

WhatsApp suma stickers, efectos y
DEPORTES
El nuevo trabajo que tendría

El nuevo trabajo que tendría Jack Doohan en la Fórmula 1 tras su posible salida de Alpine

Murió a los 74 años el “Nene” Magán, gloria de Independiente y Newell’s

“Tengo dolor en todo el cuerpo”: la desgarradora frase de Anthony Joshua tras el accidente en el que murieron sus dos amigos

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

TELESHOW
Las tiernas fotos de Alex

Las tiernas fotos de Alex Caniggia, Melody Luz y Venezia para despedir el año en la Patagonia

La divertida respuesta de Pampita sobre su novio Martín Pepa: “Muertos de amor”

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

Jair Bolsonaro está en “cuidados

Jair Bolsonaro está en “cuidados posoperatorios” tras la tercera intervención por las crisis de hipo

El estado de San Pablo detuvo a más de 580 acusados de violencia doméstica en un operativo masivo

El video que alertó a las autoridades de Hawaii: dos personas desafiaron la lava del Kilauea

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias