Por qué la pantalla del televisor nunca se debe limpiar con un limpiavidrios: un error que muchos competen

Los televisores modernos requieren cuidados especiales debido a sus delicadas capas antirreflejo y recubrimientos oleofóbicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la pantalla del televisor es uno de los momentos en los que las personas siguen cometiendo errores, especialmente por el uso de limpiavidrios o líquidos químicos similares que afectan la calidad del dispositivo.

Una práctica que se heredó de años pasados, por los televisores de hace unas décadas, pero que ahora no es equiparable, ya que la tecnología cambió y las pantallas usan otros sistemas que merecen otro tipo de cuidado.

Por qué ahora es más grave limpiar los televisores con limpiavidrios

Durante años, los televisores de tubo dominaban los salones y sus robustas pantallas de vidrio permitían una limpieza sin complicaciones. El uso de limpiacristales se consideraba una solución eficaz para eliminar huellas o polvo, ya que el panel era, literalmente, una placa de vidrio resistente.

Esta costumbre, sin embargo, ha sobrevivido al paso de la tecnología y hoy representa una amenaza directa para los televisores actuales.

El uso de limpiavidrios y productos químicos puede causar daños irreversibles en pantallas LED, OLED y QLED. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los televisores modernos, ya sean LED, OLED o QLED, incorporan paneles fabricados con materiales sintéticos y capas ultrafinas de recubrimientos antirreflejos. Estas capas están diseñadas para optimizar la visualización y proteger la pantalla, pero resultan sumamente sensibles frente a productos químicos agresivos.

Cuáles son los productos que nunca se deben usar para limpiar el televisor

Fabricantes, como Samsung y Sony, advierten desde sus sitios oficiales sobre el peligro de utilizar limpiadores de ventanas, alcoholes, amoníaco, acetona, vinagre o cualquier solvente fuerte.

Los limpiavidrios comerciales suelen contener ingredientes como alcohol, amoníaco y otros solventes potentes, formulados para eliminar la grasa y suciedad de superficies inertes como el vidrio de una ventana. Al aplicar estos productos sobre una pantalla de televisión, los químicos atacan las delicadas capas antirreflejos y compuestos oleofóbicos de los paneles.

El resultado es la degradación química irreversible del recubrimiento, que se traduce en la aparición de manchas blanquecinas, zonas opacas o “nubes” permanentes que arruinan el contraste y la nitidez de la imagen.

Samsung y Sony advierten sobre los riesgos de limpiar televisores con alcoholes, amoníaco, acetona o vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol etílico y el alcohol isopropílico concentrado (por encima del 70%) también figuran entre los productos prohibidos. Su uso puede disolver el recubrimiento antirreflejo, provocando daños visibles y permanentes. Lo mismo ocurre con los aerosoles aplicados directamente sobre la pantalla, ya que el líquido puede filtrarse en los bordes y penetrar hasta los componentes internos, lo que incrementa el riesgo de fallos electrónicos.

Tampoco se recomienda utilizar papel de cocina, servilletas, toallas normales ni esponjas, ya que sus fibras pueden provocar microarañazos o, en el mejor de los casos, no resultan eficaces para combatir el polvo fino adherido por la electricidad estática del panel.

Cómo saber si tu televisor ya sufrió consecuencias

El daño no siempre es inmediato. Muchas personas pueden haber estado limpiando su televisor con limpiavidrios durante meses sin notar alteraciones evidentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienzan a aparecer signos claros: áreas donde el color negro pierde profundidad, brillos irregulares, zonas lechosas o manchas permanentes.

El proceso es irreversible. Una vez afectada la capa protectora, no existe forma de restaurarla. El uso continuado de productos abrasivos acelera la destrucción del panel, hasta convertir la pantalla en una superficie borrosa e inutilizable para el disfrute audiovisual.

Las manchas opacas y la pérdida de contraste suelen indicar que la pantalla ha sufrido degradación química por productos inadecuados. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Además, la exposición repetida a líquidos puede provocar que estos se filtren al interior del televisor, generando cortocircuitos y averías graves en los circuitos electrónicos. El polvo acumulado, si no se elimina adecuadamente, también puede ingresar y causar fallos técnicos.

Cómo limpiar tu Smart TV de manera segura y eficaz

Mantener la pantalla de un televisor en óptimas condiciones no requiere productos sofisticados ni sustancias químicas. La clave está en la delicadeza y en la elección de los elementos adecuados. Los pasos recomendados por los principales fabricantes y expertos son claros:

Lee siempre las instrucciones del fabricante: cada modelo puede tener recomendaciones específicas. Apaga y desenchufa el televisor antes de limpiar: esto evita riesgos eléctricos y permite ver mejor las manchas sobre el fondo oscuro. Utiliza un paño de microfibra suave y exclusivo para la pantalla: no debe emplearse para otros objetos, ya que puede arrastrar residuos o polvo. Elimina el polvo superficial pasando el paño seco y suave sin aplicar presión excesiva. Si hay huellas dactilares o suciedad persistente, humedece ligeramente el paño con agua destilada. El agua del grifo suele contener minerales como el calcio y cloro, que pueden dejar residuos al secarse. Jamás apliques líquidos directamente sobre la pantalla. La humedad debe ir siempre sobre el paño. Seca la pantalla inmediatamente con otro paño seco de microfibra para evitar que quede humedad sobre el panel.

Los productos de limpieza específicos para pantallas pueden utilizarse si cumplen con los requisitos: baja o nula concentración de alcohol, ausencia de amoníaco, solventes agresivos y un pH neutro. Es fundamental verificar que estén diseñados especialmente para pantallas LED, LCD, OLED, QLED u otros tipos modernos.