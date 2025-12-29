Apple TV se despide de tres de sus series insignia en 2025: The Last Frontier es una de las canceladas

La plataforma abandonó el signo "+" que la acompañaba desde mitad de 2025. (Foto: Apple)

El sector de plataformas streaming experimenta una oleada de cancelaciones para 2025 que afecta tanto a Apple TV como a Netflix, dejando fuera de sus catálogos varias producciones que habían conseguido consolidar audiencias y prestigio.

Aunque el servicio de Apple TV ha alcanzado notoriedad tardía con éxitos como Severance y The Studio, y éxitos recientes como Pluribus ―que, según la plataforma, ya ostenta el récord del título más visto—, su estrategia para el próximo año marca la salida definitiva de tres programas clave.

La cancelación de producciones que pueden llevar varias temporadas al aire siempre genera incertidumbre entre los espectadores, así que se presentan las series que Apple TV y otras plataformas streaming cancelaron en 2025.

Cuáles series fueron canceladas en 2025 por Apple TV

Apple apostará por The Studio, una de las series de Apple TV que dominó en la entrega de premios. (Foto: Apple)

En el caso de Apple TV, el anuncio de las cancelaciones supuso el cierre anticipado de The Completely Made-Up Adventures Of Dick Turpin. El final sobrevino tras la retirada del actor principal, Noel Fielding, en pleno rodaje de la segunda temporada. Además, la serie de suspenso The Last Frontier concluyó su recorrido tras una única temporada.

La trama, protagonizada por Jason Clarke en el papel de Frank Remnick, exploraba el dilema de un alguacil encargado de mantener el orden en una recóndita región de Alaska, donde un accidente aéreo libera a decenas de reclusos peligrosos y desata una serie de acontecimientos que ponen en entredicho la estabilidad de la comunidad y la naturaleza del propio incidente.

La serie de suspense The Last Frontier concluye abruptamente en Apple TV+ con una única temporada y la actuación principal de Jason Clarke. (Foto: Apple)

Por otra parte, Apple TV+ confirmó el cierre de Mythic Quest tras cuatro temporadas en la plataforma. La serie, considerada uno de los lanzamientos fundacionales del servicio en 2020, tuvo una despedida especial con un episodio final revisado.

Los productores ejecutivos Megan Ganz, David Hornsby y Rob McElhenney compartieron su emoción y agradecimiento en un comunicado, subrayando: “Los finales son difíciles. Pero después de cuatro temporadas increíbles, ‘Mythic Quest’ llega a su fin”.

Agregaron que, con el respaldo de Apple, efectuaron una actualización en el último episodio para poder ofrecer una despedida genuina: “Con la aprobación de Apple hicimos una última actualización a nuestro último episodio para poder despedirnos, en lugar de simplemente decir fin del juego”.

Qué series fueron canceladas por Netflix

Netflix opta por no renovar Reclutas, serie creada por Andy Parker y basada en The Pink Marina, pese a su éxito crítico y comercial en la plataforma. (Foto: Netflix)

En el universo de Netflix, la volatilidad de los catálogos se hace evidente. Deadline informó que la plataforma optó por no renovar la serie americana Reclutas, a pesar de que la ficción, creada por Andy Parker, fue señalada como una de las mejores del año.

Con un 90% de valoración en Rotten Tomatoes y cerca de 15 millones de visualizaciones en su primera semana, Reclutas alcanzó el segundo lugar en el top 10 de la plataforma y mantuvo su posición durante cuatro semanas consecutivas, según datos de la compañía streaming.

La serie desarrollada en colaboración con Sony Pictures Television, tenía como base el libro de memorias The Pink Marina y relataba el periplo de un joven homosexual que, huyendo de su familia en los años noventa, se alista en el Cuerpo de Marines para forjar su identidad.

Las cancelaciones de Olympo y El refugio atómico en Netflix reflejan la tendencia de reajustes estratégicos y su impacto en creadores y espectadores de streaming. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/)

Asimismo, sumado a Reclutas, Netflix deja fuera de su programación los títulos Olympo y El refugio atómico, reforzando la tendencia de reajustes en la industria y el impacto que estas cancelaciones tienen tanto en creadores como en espectadores.

Cuáles fueron las reacciones en redes sociales con esta decisión de Netflix

La decisión de Netflix dejó su huella en el elenco: Miles Hazer, Blake Burt y Angus O’Brien recurrieron a las redes sociales para compartir sus reflexiones.

Burt enfatizó la falta de control frente a determinadas situaciones, alentando a buscar fuerza para afrontar los contratiempos, mientras O’Brien subrayó los lazos personales y profesionales forjados durante el rodaje.