Tecno

Cómo proteger el celular del agua y el calor cuando estamos en la playa

Fundas térmicas, protectores antirreflejo y cargadores solares forman parte de una nueva ola de productos que solucionan problemas de quienes usan el celular en exteriores

Guardar
El agua salada y la
El agua salada y la arena pueden afectar tanto el funcionamiento como la durabilidad de los smartphones en ambientes costeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar el teléfono móvil a la playa o la piscina se ha vuelto una costumbre durante las vacaciones, pero el entorno de arena, sol y agua puede afectar tanto su funcionamiento como su durabilidad. Aunque los smartphones actuales presumen de resistencia al agua, esta cualidad ofrece solo una protección limitada y puede generar una falsa sensación de seguridad. Disponer de accesorios adecuados y seguir precauciones específicas es clave para proteger el móvil y prolongar su vida útil.

Al encontrarse en playas o piscinas, el móvil enfrenta riesgos diversos. El agua salada o dulce puede deteriorar sus componentes internos, mientras que la arena representa un peligro para la pantalla y los puertos, ya que puede causar rayaduras u obstrucciones. La exposición directa al sol y las altas temperaturas también representan una amenaza importante para la batería y los sistemas internos, al aumentar la posibilidad de recalentamientos y averías.

Evitar el sobrecalentamiento: sombra y fundas térmicas

El sobrecalentamiento del teléfono por exposición al sol puede deteriorar rápidamente la batería y los componentes internos, llegando a suponer un riesgo de incendio en casos extremos. En cuanto se detecte un aumento de temperatura, lo mejor es situar el dispositivo a la sombra y suspender su uso hasta que recupere la temperatura normal. Existen fundas térmicas y bolsas refrigerantes diseñadas para proteger el móvil del calor.

Fundas térmicas y bolsas refrigerantes
Fundas térmicas y bolsas refrigerantes ayudan a prevenir el sobrecalentamiento del móvil bajo el sol intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como recurso casero, se puede usar una toalla húmeda alrededor del dispositivo, siempre evitando el contacto directo del agua con los circuitos internos.

Funda impermeable: la mejor defensa en entornos acuáticos

La etiqueta de “resistente al agua” que promocionan muchos fabricantes se refiere a una defensa temporal ante accidentes ocasionales, pero no significa que el aparato deba sumergirse de forma deliberada. Utilizar una funda impermeable certificada IPX8 es la principal recomendación para entornos acuáticos, en especial con móviles de gran tamaño.

Estos accesorios aíslan el teléfono del agua, la arena, el polvo y el salitre, y permiten seguir usando normalmente la pantalla táctil y funciones como el reconocimiento facial. Incluso existen modelos capaces de mantener el teléfono flotando, lo que previene daños si ocurre una caída accidental en el agua.

Las fundas impermeables certificadas IPX8
Las fundas impermeables certificadas IPX8 ofrecen la mejor protección ante salpicaduras y caídas accidentales al agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protector de pantalla: visión y protección ante el sol

La visión de la pantalla se dificulta bajo la luz solar directa, aun con el brillo al máximo. Para resolverlo, se aconseja instalar protectores de pantalla antihuellas y antirreflejos. Estas láminas mejoran la visualización y suman una barrera adicional contra golpes y rayaduras. Al mismo tiempo, protegen la superficie del contacto con crema solar o sudor, minimizando el desgaste. Existen alternativas compatibles con la mayoría de los modelos.

Cuando se regresa de la playa, la limpieza debe hacerse con utensilios suaves que no dañen ni dejen residuos en la pantalla o el cuerpo del móvil, lo que resulta fundamental para eliminar cualquier resto de arena o salitre.

Limpieza y revisión

Durante o después de una jornada en la playa o piscina, es recomendable revisar el estado general del teléfono y limpiar cuidadosamente su superficie y los puertos. El uso de paños de microfibra es la mejor opción para retirar restos de arena o salitre, evitando rasguños y acumulación de partículas. Este cuidado minucioso ayuda a prevenir daños invisibles y asegura que el móvil estará listo para volver a usarse sin problemas en la próxima salida.

Limpiar el móvil con paños
Limpiar el móvil con paños de microfibra tras la exposición a la playa reduce el riesgo de daños invisibles por arena y salitre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accesorios resistentes al agua para actividades al aire libre

Para quienes desean usar el móvil en actividades como oír música, utilizar auriculares o montar reuniones al aire libre, hay accesorios resistentes al agua pensados para esas circunstancias. Modelos de auriculares impermeables incorporan funciones avanzadas y garantizan un uso seguro en ambientes húmedos.

En el caso de compartir música, existen altavoces portátiles robustos con batería de larga duración y buena respuesta en exteriores. Otros complementos útiles son bolsas de playa con compartimento estanco, cargadores solares adaptados al exterior y soportes flotantes o palos de selfi para capturar fotos bajo el agua, todos ellos diseñados para minimizar los riesgos para el dispositivo.

Temas Relacionados

CelularTeléfono móvilDispositivosAccesoriosPlayaVeranoLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

WhatsApp prepara una herramienta de limpieza de archivos más avanzada para liberar espacio en el celular

La aplicación de mensajería incorpora categorías claras para eliminar fotos, videos, documentos, audios y stickers desde los ajustes de cada conversación

WhatsApp prepara una herramienta de

Las mejores frases para que dediques por WhatsApp a familiares, amigos y colegas, por la celebración del Año Nuevo

Un mensaje personalizado puede alegrar el día y convertirse en el mejor regalo en la bienvenida a 2026

Las mejores frases para que

Si tu celular se calienta al usar datos móviles, esta es la explicación

Cerrar aplicaciones en segundo plano y mantener solo las necesarias ayuda a disminuir el consumo de energía

Si tu celular se calienta

Estos son los agüeros más llamativos para Año Nuevo, según la IA

Comer 12 uvas, vestir ropa interior de colores amarillos, correr con maletas y quemar el año viejo son prácticas emblemáticas de miles de familias latinoamericanas

Estos son los agüeros más

Dónde colocar el aire acondicionado para mejorar su eficiencia y ahorrar dinero

La ubicación, la altura, la cercanía a ventanas y la ausencia de obstáculos son claves para que el electrodoméstico enfríe mejor y consuma menos

Dónde colocar el aire acondicionado
DEPORTES
El goleador de la Reserva

El goleador de la Reserva de Boca Juniors se iría a préstamo a otro club de Primera División

Luka Modric dio detalles del día que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: “Es el más duro”

El inesperado giro en la causa por el trágico accidente que involucró a Anthony Joshua en Nigeria

El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

TELESHOW
El balance de fin de

El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido: “El 2025 fue una peli”

El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

Nicolás Cabré mostró las habilidades de su hija Rufina para la acrobacia acuática desde Carlos Paz

La Tora Villar compartió su transformación física y espiritual durante este año de profundos cambios personales

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

INFOBAE AMÉRICA

China mantiene el ritmo de

China mantiene el ritmo de compras de soja estadounidense en medio de la tregua comercial

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021

De Rubens a Dalí: las obras inéditas de grandes artistas que reaparecieron en 2025

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025