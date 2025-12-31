Cómo proteger el celular del agua y el calor cuando estamos en la playa

El agua salada y la arena pueden afectar tanto el funcionamiento como la durabilidad de los smartphones en ambientes costeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar el teléfono móvil a la playa o la piscina se ha vuelto una costumbre durante las vacaciones, pero el entorno de arena, sol y agua puede afectar tanto su funcionamiento como su durabilidad. Aunque los smartphones actuales presumen de resistencia al agua, esta cualidad ofrece solo una protección limitada y puede generar una falsa sensación de seguridad. Disponer de accesorios adecuados y seguir precauciones específicas es clave para proteger el móvil y prolongar su vida útil.

Al encontrarse en playas o piscinas, el móvil enfrenta riesgos diversos. El agua salada o dulce puede deteriorar sus componentes internos, mientras que la arena representa un peligro para la pantalla y los puertos, ya que puede causar rayaduras u obstrucciones. La exposición directa al sol y las altas temperaturas también representan una amenaza importante para la batería y los sistemas internos, al aumentar la posibilidad de recalentamientos y averías.

Evitar el sobrecalentamiento: sombra y fundas térmicas

El sobrecalentamiento del teléfono por exposición al sol puede deteriorar rápidamente la batería y los componentes internos, llegando a suponer un riesgo de incendio en casos extremos. En cuanto se detecte un aumento de temperatura, lo mejor es situar el dispositivo a la sombra y suspender su uso hasta que recupere la temperatura normal. Existen fundas térmicas y bolsas refrigerantes diseñadas para proteger el móvil del calor.

Como recurso casero, se puede usar una toalla húmeda alrededor del dispositivo, siempre evitando el contacto directo del agua con los circuitos internos.

Funda impermeable: la mejor defensa en entornos acuáticos

La etiqueta de “resistente al agua” que promocionan muchos fabricantes se refiere a una defensa temporal ante accidentes ocasionales, pero no significa que el aparato deba sumergirse de forma deliberada. Utilizar una funda impermeable certificada IPX8 es la principal recomendación para entornos acuáticos, en especial con móviles de gran tamaño.

Estos accesorios aíslan el teléfono del agua, la arena, el polvo y el salitre, y permiten seguir usando normalmente la pantalla táctil y funciones como el reconocimiento facial. Incluso existen modelos capaces de mantener el teléfono flotando, lo que previene daños si ocurre una caída accidental en el agua.

Protector de pantalla: visión y protección ante el sol

La visión de la pantalla se dificulta bajo la luz solar directa, aun con el brillo al máximo. Para resolverlo, se aconseja instalar protectores de pantalla antihuellas y antirreflejos. Estas láminas mejoran la visualización y suman una barrera adicional contra golpes y rayaduras. Al mismo tiempo, protegen la superficie del contacto con crema solar o sudor, minimizando el desgaste. Existen alternativas compatibles con la mayoría de los modelos.

Cuando se regresa de la playa, la limpieza debe hacerse con utensilios suaves que no dañen ni dejen residuos en la pantalla o el cuerpo del móvil, lo que resulta fundamental para eliminar cualquier resto de arena o salitre.

Limpieza y revisión

Durante o después de una jornada en la playa o piscina, es recomendable revisar el estado general del teléfono y limpiar cuidadosamente su superficie y los puertos. El uso de paños de microfibra es la mejor opción para retirar restos de arena o salitre, evitando rasguños y acumulación de partículas. Este cuidado minucioso ayuda a prevenir daños invisibles y asegura que el móvil estará listo para volver a usarse sin problemas en la próxima salida.

Accesorios resistentes al agua para actividades al aire libre

Para quienes desean usar el móvil en actividades como oír música, utilizar auriculares o montar reuniones al aire libre, hay accesorios resistentes al agua pensados para esas circunstancias. Modelos de auriculares impermeables incorporan funciones avanzadas y garantizan un uso seguro en ambientes húmedos.

En el caso de compartir música, existen altavoces portátiles robustos con batería de larga duración y buena respuesta en exteriores. Otros complementos útiles son bolsas de playa con compartimento estanco, cargadores solares adaptados al exterior y soportes flotantes o palos de selfi para capturar fotos bajo el agua, todos ellos diseñados para minimizar los riesgos para el dispositivo.