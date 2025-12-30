Estos ajustes son los necesarios para que tu smartphone no te espíe en 2026

Así puedes configurar tu smartphone para bloquear el rastreo digital en 2026

El crecimiento de amenazas a la privacidad digital ha convertido la configuración de los teléfonos inteligentes en una tarea esencial para quienes buscan proteger sus datos personales.

En los últimos años, la sofisticación de los métodos de rastreo y recopilación de información a través de dispositivos móviles ha aumentado, lo que obliga a revisar periódicamente las opciones de seguridad y privacidad de cada equipo.

Utiliza la Navegación segura y gestión de contraseñas

El navegador Google Chrome en dispositivos Android incluye una función de “Navegación segura mejorada”. Esta opción, que se activa desde el menú de privacidad y seguridad del navegador, proporciona alertas en tiempo real sobre sitios web maliciosos y notificaciones cuando alguna contraseña se ha visto comprometida.

Más allá de las contraseñas: cómo configurar tu smartphone para frenar la vigilancia digital y el acceso no autorizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar este modo refuerza la protección frente a intentos de suplantación de identidad y robo de información personal.

Limitar los permisos en aplicaciones

Las aplicaciones móviles suelen solicitar acceso a la cámara, el micrófono y otros recursos sensibles. Muchas veces, tras la instalación, los permisos permanecen activos aunque la app no se utilice.

La función de “Quitar permisos si la aplicación no se usa”, disponible en la mayoría de sistemas operativos actuales, elimina de forma automática los accesos innecesarios, disminuyendo el riesgo de espionaje por parte de software en desuso.

Ten cuidado con las redes y conexiones públicas

Muchos dispositivos mantienen activos los escaneos de WiFi y Bluetooth incluso cuando el usuario no está usando estas funciones. Este rastreo, que se realiza en segundo plano para mejorar la precisión de la ubicación, puede ser aprovechado por aplicaciones y servicios que recopilan información sobre los hábitos de movimiento y ubicación.

Ajustar la visualización de notificaciones, revisar el uso de recursos por apps y elegir ubicación aproximada son estrategias recomendadas por expertos para proteger la vida digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar la “Búsqueda de redes WiFi” y la “Búsqueda de dispositivos Bluetooth” desde el menú de Ajustes ofrece mayor control sobre la privacidad y contribuye a limitar el acceso de terceros a la información personal.

Configura la pantalla cuando esté bloqueada

El contenido de mensajes, códigos temporales y alertas bancarias suele mostrarse en la pantalla de bloqueo de manera predeterminada en la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Esta configuración representa un riesgo, ya que cualquier persona con acceso físico al dispositivo puede leer información sensible sin necesidad de desbloquearlo. Modificar la visualización en el apartado de Notificaciones y seleccionar la opción de mostrar el contenido solo al desbloquear el equipo es una medida recomendada por expertos en seguridad digital.

Cuidado cuando brindas tu ubicación en tiempo real

No todas las apps requieren conocer exactamente el lugar donde se encuentra el usuario. Para servicios como el pronóstico del tiempo o aplicaciones de descuentos, la ubicación aproximada suele ser suficiente. Revisar los permisos de cada aplicación y optar por la ubicación aproximada en lugar de la precisa reduce la exposición a rastreos sistemáticos.

El interés por la protección de datos personales ha impulsado a los fabricantes y desarrolladores a incluir funciones avanzadas de privacidad en sus sistemas. Ajustar manualmente estas opciones se vuelve cada vez más relevante en un contexto donde nuevas amenazas y técnicas de seguimiento surgen con rapidez.

La revisión periódica de configuraciones, junto con el uso de herramientas de seguridad integradas, permite a los usuarios mantener un mayor control sobre su información y reducir la posibilidad de espionaje digital.

La gestión activa de los permisos y ajustes de privacidad en los teléfonos inteligentes se presenta como una de las barreras más eficaces frente a la vigilancia no autorizada. Actualizar estos parámetros y ser consciente de qué datos se comparten y con quién se comparten es fundamental en el entorno digital de 2026.

Esta gestión consciente permite reducir riesgos, proteger la vida digital y mantener el control sobre la información compartida en un entorno cada vez más expuesto a amenazas.