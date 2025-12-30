Tecno

Televisores Micro RGB, la tecnología que usarán Samsung y LG en 2026: de qué se trata

Este tipo de pantallas eliminan los filtros de color tradicionales, permitiendo colores más puros y negros más profundos

Guardar
LG y Samsung apostarán en
LG y Samsung apostarán en 2026 por televisores Micro RGB, que prometen avances en fidelidad cromática y contraste gracias a nueva tecnología de retroiluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya hemos oído hablar de televisores OLED, QLED, Micro Led, Nano LED… la lista de referencias no para de crecer y en el último año se sumó un nuevo concepto: Micro RGB. Una tendencia que apunta a tomar fuerza en 2026 con los lanzamientos de LG y Samsung.

Ambos fabricantes han revelado sus planes para el próximo año, apostando por pantallas que prometen una fidelidad cromática sin precedentes, negro más profundos, contraste superior y funciones inteligentes potenciadas por inteligencia artificial.

Qué son los televisores Micro RGB

La tecnología Micro RGB se basa en el uso de diminutos LEDs rojos, verdes y azules, cada uno con un tamaño inferior a 100 micrómetros. A diferencia de los sistemas convencionales de retroiluminación LED, que emplean luz blanca filtrada a través de filtros de color, el Micro RGB sitúa LEDs independientes de cada color primario directamente en la retroiluminación del panel.

Esta arquitectura elimina la necesidad de filtros, permitiendo que cada grupo de micro-LEDs produzca luz de color puro y proporcionando un control ultra preciso sobre cada zona de la pantalla.

La tecnología Micro RGB utiliza
La tecnología Micro RGB utiliza diminutos LED rojos, verdes y azules de menos de 100 micrómetros para ofrecer pureza y control ultra preciso del color en cada zona de la pantalla. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El resultado se traduce en colores más puros y realistas, negros profundos, transiciones cromáticas suaves y un nivel de contraste que supera al Mini LED, acercándose a los estándares de los costosos Micro LED. Este avance permite a Samsung y LG alcanzar el 100 % de la gama de color BT.2020 y DCI-P3 en sus modelos más avanzados.

En la actualidad, las tecnologías OLED y QLED representan los estándares más altos en calidad de imagen. OLED destaca por su capacidad de apagar píxeles individualmente para lograr negros absolutos y un contraste sobresaliente, mientras que QLED, empleada principalmente por Samsung, utiliza una retroiluminación LED con puntos cuánticos para ampliar el rango de colores y mejorar el brillo.

Sin embargo, Micro RGB supera a ambas en control de color y precisión de iluminación, manteniendo además una mayor vida útil y niveles de brillo superiores sin el riesgo de retención de imagen característico del OLED.

Cuál es el plan de Samsung con la tecnología Micro RGB

Samsung ha anunciado la ampliación de su línea Micro RGB Premium para 2026. La nueva gama incluirá modelos de 55, 65, 75, 85, 100 y hasta 115 pulgadas.

Samsung lanzará en 2026 su
Samsung lanzará en 2026 su línea Micro RGB Premium con modelos de hasta 115 pulgadas, integrando inteligencia artificial para optimización de imagen y brillo en tiempo real.(Imagen ilustrativa Infobae).

Los modelos de esta línea para 2026 incorporarán las siguientes características:

  • Procesador Micro RGB AI Pro: un chipset de inteligencia artificial de última generación que optimiza la nitidez y el realismo de cada cuadro, ejecutando mejoras en tiempo real tanto en brillo como en suavidad de movimiento.
  • Micro RGB Color Booster Pro y HDR Pro: tecnologías orientadas a maximizar la vivacidad de los colores, proporcionando una experiencia visual hiperrealista.
  • Micro RGB Precision Color 100: certificado por VDE, garantiza el 100 % de la gama BT.2020, permitiendo tonos hiperrealistas y un brillo impactante.
  • Vision AI Companion: plataforma multiagente basada en modelos de lenguaje amplio (LLM), que ofrece búsqueda conversacional, recomendaciones proactivas, traducción simultánea y más.
  • Audio de élite: integración de Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony y Eclipsa Audio para sonido 3D espacial inmersivo.
  • Tecnología Glare Free: sistema patentado que minimiza los reflejos, asegurando claridad de color y contraste óptimo bajo cualquier condición de iluminación.

Samsung presentará esta línea en el CES 2026, el evento global de tecnología, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero.

El plan de LG con los televisores Micro RGB

LG también ha elegido el CES 2026 para presentar su Micro RGB evo, definido por la compañía como su primer televisor basado en tecnología RGB. El modelo, identificado como MRGB95, estará disponible en versiones de 75, 86 y 100.

Los modelos Micro RGB de
Los modelos Micro RGB de LG, que debutarán en CES 2026, contarán con la tecnología RGB Primary Color Ultra y ajuste preciso de mil zonas de atenuación independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Micro RGB evo de LG destaca por varios aspectos técnicos:

  • RGB Primary Color Ultra: sistema que permite reproducir el espectro completo de color, alcanzando el 100 % de las gamas BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, validación otorgada por Intertek.
  • Micro Dimming Ultra: gestión de más de mil zonas de atenuación independientes, asegurando detalles precisos en escenas oscuras y en contenidos con altos niveles de luminosidad.
  • Procesador α (Alpha) 11 AI Gen 3: incorpora Dual AI Engine y Dual Super Upscaling, que ejecuta dos procesos simultáneos de escalado por inteligencia artificial, optimizando nitidez y equilibrio de imagen.
  • Plataforma webOS: funciones de personalización como Voice ID, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard, sumadas a un conserje de IA, un chatbot inteligente y sistemas de búsqueda avanzados.

Temas Relacionados

TelevisoresMicro RGBSamsungLGCES 2026Tecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Konami quiere que Silent Hill sea una saga anual como Call of Duty y EA Sports FC

Silent Hill: Townfall entraría en este plan, ya que está previsto para que llegue en el primer trimestre de 2026

Konami quiere que Silent Hill

Llamadas perdidas de números con prefijos como +353, +234 y más: qué hacer para evitar robos

Durante las fiestas de fin de año, aumenta la circulación de estafas telefónicas que buscan aprovechar el desconocimiento de los usuarios sobre los costos de las llamadas internacionales

Llamadas perdidas de números con

Estos ajustes son los necesarios para que tu smartphone no te espíe en 2026

Revisar permisos, desactivar escaneos inalámbricos y limitar notificaciones en pantalla de bloqueo son medidas esenciales para reducir vulneraciones a la privacidad

Estos ajustes son los necesarios

Super Mario y otros videojuegos clásicos ayudan a combatir el estrés y aumentan la felicidad, según un estudio

El estudio destaca que la nostalgia, la música y la experiencia multisensorial de estos títulos potencian la resiliencia y la sensación de bienestar

Super Mario y otros videojuegos
DEPORTES
El crudo relato de una

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El asombroso récord que logró el Mundial 2026 seis meses antes de su inicio

TELESHOW
Marta Fort deslumbró con un

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

INFOBAE AMÉRICA

Rick Rubin vaticina que con

Rick Rubin vaticina que con la inteligencia artificial “se viene el punk rock de la programación”

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo