Televisores Micro RGB, la tecnología que usarán Samsung y LG en 2026: de qué se trata

Ya hemos oído hablar de televisores OLED, QLED, Micro Led, Nano LED… la lista de referencias no para de crecer y en el último año se sumó un nuevo concepto: Micro RGB. Una tendencia que apunta a tomar fuerza en 2026 con los lanzamientos de LG y Samsung.
Ambos fabricantes han revelado sus planes para el próximo año, apostando por pantallas que prometen una fidelidad cromática sin precedentes, negro más profundos, contraste superior y funciones inteligentes potenciadas por inteligencia artificial.
Qué son los televisores Micro RGB
La tecnología Micro RGB se basa en el uso de diminutos LEDs rojos, verdes y azules, cada uno con un tamaño inferior a 100 micrómetros. A diferencia de los sistemas convencionales de retroiluminación LED, que emplean luz blanca filtrada a través de filtros de color, el Micro RGB sitúa LEDs independientes de cada color primario directamente en la retroiluminación del panel.
Esta arquitectura elimina la necesidad de filtros, permitiendo que cada grupo de micro-LEDs produzca luz de color puro y proporcionando un control ultra preciso sobre cada zona de la pantalla.
El resultado se traduce en colores más puros y realistas, negros profundos, transiciones cromáticas suaves y un nivel de contraste que supera al Mini LED, acercándose a los estándares de los costosos Micro LED. Este avance permite a Samsung y LG alcanzar el 100 % de la gama de color BT.2020 y DCI-P3 en sus modelos más avanzados.
En la actualidad, las tecnologías OLED y QLED representan los estándares más altos en calidad de imagen. OLED destaca por su capacidad de apagar píxeles individualmente para lograr negros absolutos y un contraste sobresaliente, mientras que QLED, empleada principalmente por Samsung, utiliza una retroiluminación LED con puntos cuánticos para ampliar el rango de colores y mejorar el brillo.
Sin embargo, Micro RGB supera a ambas en control de color y precisión de iluminación, manteniendo además una mayor vida útil y niveles de brillo superiores sin el riesgo de retención de imagen característico del OLED.
Cuál es el plan de Samsung con la tecnología Micro RGB
Samsung ha anunciado la ampliación de su línea Micro RGB Premium para 2026. La nueva gama incluirá modelos de 55, 65, 75, 85, 100 y hasta 115 pulgadas.
Los modelos de esta línea para 2026 incorporarán las siguientes características:
- Procesador Micro RGB AI Pro: un chipset de inteligencia artificial de última generación que optimiza la nitidez y el realismo de cada cuadro, ejecutando mejoras en tiempo real tanto en brillo como en suavidad de movimiento.
- Micro RGB Color Booster Pro y HDR Pro: tecnologías orientadas a maximizar la vivacidad de los colores, proporcionando una experiencia visual hiperrealista.
- Micro RGB Precision Color 100: certificado por VDE, garantiza el 100 % de la gama BT.2020, permitiendo tonos hiperrealistas y un brillo impactante.
- Vision AI Companion: plataforma multiagente basada en modelos de lenguaje amplio (LLM), que ofrece búsqueda conversacional, recomendaciones proactivas, traducción simultánea y más.
- Audio de élite: integración de Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony y Eclipsa Audio para sonido 3D espacial inmersivo.
- Tecnología Glare Free: sistema patentado que minimiza los reflejos, asegurando claridad de color y contraste óptimo bajo cualquier condición de iluminación.
Samsung presentará esta línea en el CES 2026, el evento global de tecnología, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero.
El plan de LG con los televisores Micro RGB
LG también ha elegido el CES 2026 para presentar su Micro RGB evo, definido por la compañía como su primer televisor basado en tecnología RGB. El modelo, identificado como MRGB95, estará disponible en versiones de 75, 86 y 100.
El Micro RGB evo de LG destaca por varios aspectos técnicos:
- RGB Primary Color Ultra: sistema que permite reproducir el espectro completo de color, alcanzando el 100 % de las gamas BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, validación otorgada por Intertek.
- Micro Dimming Ultra: gestión de más de mil zonas de atenuación independientes, asegurando detalles precisos en escenas oscuras y en contenidos con altos niveles de luminosidad.
- Procesador α (Alpha) 11 AI Gen 3: incorpora Dual AI Engine y Dual Super Upscaling, que ejecuta dos procesos simultáneos de escalado por inteligencia artificial, optimizando nitidez y equilibrio de imagen.
- Plataforma webOS: funciones de personalización como Voice ID, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard, sumadas a un conserje de IA, un chatbot inteligente y sistemas de búsqueda avanzados.