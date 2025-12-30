Super Mario y otros videojuegos clásicos ayudan a combatir el estrés y aumentan la felicidad, según un estudio

Super Mario Bros. y Yoshi ayudan a reducir el estrés y promueven la felicidad en adultos jóvenes, según un estudio científico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a Super Mario Bros y otros videojuegos clásicos contribuye a reducir el estrés y eleva la sensación de felicidad en adultos jóvenes, según una investigación publicada en la revista científica JMIR Serious Games.

El estudio, liderado por Winze Tam y Andreas Benedikt Eisingerich (Imperial College London) junto con Congcong Hou (Universidad Kyushu Sangyo), identificó que los jugadores experimentan beneficios emocionales y un menor riesgo de agotamiento tras interactuar con títulos emblemáticos de Nintendo, como Super Mario Bros. y Yoshi.

¿Jugar videojuegos puede reducir el estrés?

De acuerdo con la publicación de JMIR Serious Games, el equipo de investigación examinó a 377 estudiantes universitarios para medir el impacto de estos videojuegos en la salud mental. El análisis incluyó entrevistas en profundidad y encuestas a jóvenes con experiencia en juegos de Super Mario Bros. o Yoshi.

Videojuegos clásicos aliados inesperados para la salud mental y la recuperación emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo fue determinar si estos títulos fomentan el asombro infantil, aumentan la felicidad y disminuyen el riesgo de agotamiento.

El resultado fue contundente: los participantes reconocieron que jugar a Super Mario Bros. y Yoshi aporta alegría, reduce el estrés y mejora el ánimo general. Los datos cuantitativos confirmaron que la capacidad de los juegos para estimular el asombro infantil tuvo un efecto positivo sobre la felicidad, y que esta felicidad redujo el riesgo de agotamiento emocional.

Por qué hay presión y agotamiento en adultos jóvenes

Según el estudio, los jóvenes adultos enfrentan factores de presión constantes, desde la incertidumbre económica hasta la exigencia de estar siempre conectados. Esta situación, sumada a la exposición a redes sociales y la competencia académica o laboral, eleva los niveles de ansiedad y fatiga mental.

La investigación destacó que la adultez emergente es una etapa de vulnerabilidad donde suelen aparecer los primeros signos de trastornos de salud mental, incluida la ansiedad y el agotamiento.

La investigación subraya que los videojuegos pueden servir como microentornos digitales donde los jóvenes encuentran un espacio seguro y restaurador. Lejos de fomentar la evasión, estos juegos promueven la resiliencia y la recuperación emocional, permitiendo que los jugadores se reconecten con la curiosidad y la alegría de la infancia.

La ciencia respalda el poder restaurador de los videojuegos clásicos: menos estrés y más felicidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los videojuegos clásicos reducen el estrés

La franquicia de Super Mario Bros. y los títulos de Yoshi cuentan con décadas de historia y han vendido más de 430 millones de copias en todo el mundo, según datos recopilados por la publicación científica. Los participantes del estudio señalaron que la estética colorida, la música optimista y las mecánicas accesibles de estos juegos generan una sensación de calma y alegría que contrasta con las presiones diarias.

El informe describe cómo la narrativa de Mario y Yoshi (personajes que superan obstáculos claros para alcanzar sus objetivos) refuerza la perseverancia y el optimismo. Las tareas de exploración, resolución de problemas y sincronización necesarias para avanzar en el juego logran enfocar la atención del jugador, alejándolo de preocupaciones cotidianas y favoreciendo la recuperación mental.

El análisis de los investigadores del Imperial College London y la Universidad Kyushu Sangyo resaltaron que la nostalgia asociada con estos títulos potencia los efectos positivos. Jugar a Super Mario Bros. o Yoshi no solo revive recuerdos de la infancia, también proporciona una experiencia multisensorial, gracias a los colores vivos, la música y los sonidos característicos.

Super Mario Bros. y Yoshi: más que entretenimiento, una herramienta para combatir la fatiga emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos inducen una sensación de bienestar y seguridad, creando un espacio virtual opuesto al estrés del día a día.

Estos videojuegos pueden considerarse herramientas útiles para profesionales de la salud y educadores que buscan alternativas para promover la salud mental. El texto académico hace énfasis que tanto los diseñadores de juegos como los responsables de políticas educativas valoren el potencial de los videojuegos clásicos como método para mejorar el bienestar emocional.

El estudio dirigido por Winze Tam, Congcong Hou y Andreas Benedikt Eisingerich concluyó que los juegos de Super Mario Bros. y Yoshi ofrecen más que entretenimiento: funcionan como entornos digitales que fomentan la resiliencia y reducen el riesgo de agotamiento en adultos jóvenes.