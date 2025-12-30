Tecno

Si eres este tipo de trabajador, Jeff Bezos cree que nunca serás remplazado por una IA

Para el fundador de Amazon hay una habilidad que funciona como antídoto ante la automatización en las empresas

Jeff Bezos afirma que la
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró que a pesar del avance de la inteligencia artificial y la realidad de que esta tecnología tome el lugar de algunos empleados, existe un tipo de trabajador que nunca podrá ser remplazado: el que tenga la capacidad de inventar.

El empresario considera que la creatividad humana es el verdadero motor de la innovación y el progreso, y que será el rasgo decisivo para quienes aspiren a destacar en la era digital.

Por qué este tipo de empleado no será sustituido por la IA

Según Bezos, frente al avance de la automatización, la inventiva se presenta como el rasgo fundamental para prosperar en grandes corporaciones y adaptarse a un entorno cambiante. El empresario sostiene que la capacidad de imaginar soluciones inéditas y de construir lo que aún no existe es una cualidad que ninguna máquina podrá replicar.

“Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA, aquel que posee la capacidad de inventar”, dijo durante su intervención en la Italian Tech Week 2025.

Para él, la imaginación y la creatividad representan una frontera que la inteligencia artificial no puede cruzar, pues se trata de habilidades profundamente humanas, imposibles de enseñar en una escuela o de programar en un algoritmo.

La invención, según su visión, no se reduce a la mera acumulación de conocimientos; surge de la necesidad de resolver problemas nuevos y de enfrentar desafíos sin precedentes.

El motivo por el que Bezos cree en la creatividad

Bezos no solo fundamenta su opinión en su experiencia como líder empresarial, sino también en vivencias personales. Recordó, durante la conferencia, las lecciones aprendidas de su abuelo en el rancho familiar de Texas. Allí, ambos dedicaron un verano completo a reparar un bulldozer completamente roto, adquirido por unos 5.000 dólares.

La tarea no fue sencilla: “Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, relató. Además, mencionó que su abuelo fabricaba sus propias herramientas para el trabajo veterinario, como agujas hechas de alambre.

Estas experiencias le enseñaron el valor de la creatividad práctica. La capacidad de adaptación, la inventiva y el ingenio para enfrentar problemas complejos sin ayuda externa marcaron profundamente a Bezos, quien afirma haber aplicado estas lecciones tanto en la construcción de Amazon como en el desarrollo de Blue Origin, su empresa aeroespacial.

La innovación es el antídoto frente al miedo y la competencia

El temor a la competencia, especialmente a la que surge desde espacios inesperados, es otro de los motores de la filosofía de Bezos. Ha reconocido que le preocupan más “dos jóvenes en un garaje” que los competidores establecidos en el mercado, en clara alusión al surgimiento de empresas legendarias como Google y Apple.

El espíritu de los garajes, entendido como la capacidad de reinventar el mundo con recursos limitados y grandes dosis de creatividad, se ha convertido en una norma interna en Amazon.

Bezos sostiene que la innovación constante sirve como antídoto ante la amenaza de la competencia y el avance de la automatización. La cultura de la compañía privilegia la experimentación y la disposición a explorar ideas que pueden fracasar, entendiendo que el aprendizaje surge precisamente de esos intentos.

Todo esto lo lleva al punto de convertir la creatividad en un elemento fundamental de contratación y el empresario se define a sí mismo como inventor por naturaleza.

Asegura que, frente a una pizarra blanca, puede generar cien ideas en media hora y busca esa misma actitud en los candidatos a puestos de trabajo dentro de sus empresas. “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, explicó.

