10 carreras universitarias que pueden desaparecer en 2026, según la IA

Entre las áreas más afectadas se encuentran administración, servicios operativos, comunicación, educación, derecho, finanzas y tecnología, todas ellas transformadas por la inteligencia artificial

El avance de la IA
El avance de la IA genera preocupación entre los recién graduados al no haber certeza de que un trabajo no sea hecho por una máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir una carrera universitaria representa uno de los desafíos más importantes para quienes salen del colegio. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la automatización ha generado incertidumbre alrededor de las opciones académicas más seguras y con mayor proyección laboral.

La implementación de sistemas automatizados y algoritmos inteligentes está desplazando tareas rutinarias en sectores clave. Ante este escenario, la pregunta sobre qué carreras universitarias podrían dejar de existir en el corto plazo adquiere gran relevancia.

Un reciente informe sobre empleos amenazados por la automatización de Microsoft, junto con el análisis de diferentes observadores de tendencias laborales por parte de sistemas de inteligencia artificial, permite delinear cuáles son las carreras más expuestas a desaparecer o a sufrir una transformación en 2026.

Por qué están en riesgo los operadores telefónicos y auxiliares de vuelos

El reemplazo de tareas rutinarias
El reemplazo de tareas rutinarias por sistemas automáticos deja en jaque a empleos tradicionales como la atención al cliente y los teleoperadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Microsoft, las funciones de auxiliares de pasajeros, operadores telefónicos, representantes de servicio al cliente, agentes de billetes y empleados de viajes enfrentan un alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas automáticos.

Los chatbots, las aplicaciones de autoservicio y los robots de atención al público ya cumplen funciones que antes requerían intervención humana.

El análisis de la IA subraya que carreras universitarias orientadas a la formación en turismo tradicional, gestión operativa o servicios al cliente podrían perder relevancia si los planes de estudio no incorporan competencias tecnológicas.

La tendencia apunta a que las nuevas generaciones requerirán capacidades digitales avanzadas para mantener su empleabilidad en entornos donde la automatización sustituye las tareas repetitivas.

Cuáles carreras administrativas tienen menos futuro en el mercado laboral

La gestión documental y las
La gestión documental y las funciones de oficina ceden terreno ante el software de automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puestos de oficina y administración, históricamente asociados a estabilidad y crecimiento profesional, están entre los más vulnerables a la automatización.

Microsoft identifica que tareas como la gestión contable, el archivo de documentos y el análisis de datos pueden ser resueltas por software especializado. Esto afecta directamente a perfiles como archivistas, asistentes estadísticos, representantes de ventas de servicios o agentes de ventas de publicidad.

Por esta razón, carreras como Administración de Empresas y afines pierden atractivo si no se adaptan a un contexto en el que la digitalización de procesos reduce la demanda de personal administrativo tradicional.

Por qué el periodismo y la comunicación están en peligro

El reporte de Microsoft menciona que intérpretes, traductores, redactores técnicos, correctores y editores son perfiles desplazados por plataformas capaces de producir textos, editar videos y analizar información de manera automática.

Por este motivo, carreras universitarias como Periodismo, Comunicación Social y Producción Audiovisual requieren una transformación en sus programas académicos.

La producción automática de contenido
La producción automática de contenido pone en duda la sostenibilidad de perfiles enfocados en redacción y edición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de formación en análisis de datos, verificación digital y manejo de herramientas de inteligencia artificial se vuelve imprescindible. La IA destaca que los perfiles enfocados únicamente en redacción o edición manual podrían desaparecer en el corto plazo.

Qué pasa con el futuro de los profesores que hacen parte de la educación formal

Según Microsoft, profesiones como profesores de negocios, economía, bibliotecología y gestión doméstica a nivel postsecundario enfrentan una reducción de oportunidades laborales.

Las carreras orientadas a la docencia en áreas no prácticas o con contenidos altamente estandarizados son particularmente vulnerables. La demanda de educadores con habilidades en tecnología educativa y enseñanza en línea crece, mientras que los métodos tradicionales pierden terreno.

También, el avance de las plataformas inteligentes, los recursos de autoaprendizaje y los sistemas de evaluación automática limita el campo de acción de quienes no integran competencias digitales.

Por qué están en peligro los abogados y administradores de empresas

El procesamiento de datos y
El procesamiento de datos y la toma de decisiones automatizada transforman las profesiones jurídicas y económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las áreas vinculadas al derecho, las finanzas y el análisis de datos tampoco escapan a la automatización. Microsoft identifica que asesores financieros personales, analistas de investigación de mercado, analistas de gestión y empleados de corretaje pueden ser sustituidos por algoritmos capaces de procesar grandes volúmenes de información y ofrecer sugerencias personalizadas en tiempo real.

Entonces, carreras universitarias como Derecho generalista, Finanzas tradicionales o Ciencias Económicas pierden protagonismo si no se orientan hacia especializaciones emergentes, como ciberseguridad, protección de datos o análisis de riesgos tecnológicos.

Qué profesiones relacionadas con la tecnología y los datos están en peligro

El informe de Microsoft advierte sobre una paradoja en el mercado laboral: incluso carreras tecnológicas pueden verse afectadas por la automatización.

Cambios profundos en el perfil de programadores de herramientas CNC, desarrolladores web y científicos de datos se evidencian por el surgimiento de plataformas de bajo código y soluciones de inteligencia artificial capaces de automatizar labores que antes requerían grupos completos de especialistas.

Los planes de estudio de carreras tecnológicas requieren adaptaciones constantes para que los egresados puedan integrarse en roles estratégicos, evitando la obsolescencia de conocimientos.

