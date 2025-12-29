Bill Gates reveló tres carreras universitarias que debes estudiar en 2026, para no ser sustituido por la IA

Bill Gates es optimista alrededor del avance de la inteligencia artificial, y cree que varios oficios serán indispensables. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

El inicio de un nuevo año suele traer consigo la incertidumbre de miles de jóvenes ante la elección de una carrera universitaria. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha modificado el mercado laboral y muchos aspirantes se preguntan cuáles serán las profesiones con mayor futuro, en un contexto donde el reemplazo por algoritmos parece cada vez más próximo.

En ese escenario, Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha compartido su visión sobre las áreas de estudio que garantizarán una mayor estabilidad laboral frente a la automatización.

Según el empresario y filántropo, existen disciplinas donde la intervención humana sigue siendo insustituible, por requerir capacidades que la tecnología aún no puede replicar de forma íntegra. Las tres áreas fundamentales para quienes buscan asegurar su empleabilidad frente al avance de la IA son: programación, biología y energía.

Por qué las habilidades en programación seguirán siendo necesarias

Los programadores son los encargados de darle sentido a los algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Gates, la programación se ha convertido en una forma de alfabetización esencial. El desarrollo de software constituye el idioma base de sectores estratégicos como la salud, la comunicación y la seguridad.

Pese a que la inteligencia artificial ha avanzado en la generación de código, el empresario advierte que “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

La labor de los programadores trasciende la creación de herramientas digitales. Supervisar, corregir y orientar algoritmos, además de integrar valores éticos y detectar sesgos, son tareas que los sistemas autónomos todavía no pueden asumir.

Qué posición ocupa la biología en la era de la inteligencia artificial

La disciplina se ha consolidado como eje de la innovación científica y exige criterios y decisiones complejas que los algoritmos no logran replicar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biología, según Gates, se ha transformado en “la ciencia de nuestro tiempo”. El auge de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada impulsa la necesidad de especialistas capaces de afrontar desafíos médicos emergentes.

Frente a pandemias o enfermedades crónicas, la experiencia y el criterio humano son irremplazables. El análisis de sistemas vivos, la interpretación de datos biomédicos y la toma de decisiones requieren un juicio que los algoritmos, por avanzados que sean, no alcanzan a replicar.

Por este motivo, la intervención de biólogos resulta esencial tanto en la gestión de crisis sanitarias como en el diseño de soluciones personalizadas para la salud.

Por qué el sector energético demanda trabajo humano

La transición hacia fuentes limpias y la búsqueda de soluciones sostenibles dependen de expertos capaces de anticipar y rediseñar sistemas energéticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sector energético ha adquirido un papel estratégico a raíz de la transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático. Gates subraya la importancia de los profesionales que participan en el desarrollo de tecnologías como la captura de carbono o el hidrógeno verde.

Estas innovaciones exigen la capacidad de comprender y rediseñar sistemas complejos, anticipando sus impactos a nivel ambiental.

Aunque la inteligencia artificial contribuye a optimizar procesos energéticos, no llega a sustituir la creatividad y el criterio humano necesarios para enfrentar los desafíos de sostenibilidad.

El empresario remarca que la innovación en energía responde a una urgencia ambiental y representa una fuente constante de oportunidades laborales y científicas.

Qué desafíos presenta la IA para otros sectores laborales

Informes internacionales advierten que las profesiones administrativas son las más expuestas, mientras que las carreras cualificadas muestran mayor resistencia ante la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo ha sido analizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un informe conjunto con el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), titulado ‘Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure’, estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa.

El estudio distingue entre trabajos con alto riesgo de automatización y aquellos que evolucionarán mediante la adaptación de sus funciones.

Las ocupaciones administrativas figuran entre las más expuestas, mientras que las profesiones altamente cualificadas, como la programación, la biología y la energía, muestran mayor resiliencia.

Asimismo, el informe subraya que la intervención humana seguirá siendo clave en actividades que requieren juicio, creatividad y capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.