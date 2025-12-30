El exmanager de MrBeast, Reed Duchscher, advierte que los algoritmos dificultan el surgimiento de nuevos creadores exitosos

MrBeast es un creador de contenido reconocido por sus videos en YouTube. (Composición Infobae: www.a-speakers.com / EFE)

El ascenso de creadores como MrBeast, con cientos de millones de suscriptores y un negocio valorado en miles de millones, representa un fenómeno difícil de repetir en el actual contexto digital. Así lo plantea Reed Duchscher, exrepresentante del propio youtuber estadounidense, quien advierte que la evolución de los algoritmos en plataformas como YouTube o TikTok está reduciendo la posibilidad de que surjan nuevas megaestrellas globales.

Según Duchscher, la tendencia apunta hacia la fragmentación de las audiencias y un enfoque cada vez mayor en la especialización y los nichos de contenido.

Algoritmos y el fin de las megaestrellas: el nuevo paradigma en redes sociales

El desarrollo de algoritmos capaces de personalizar los contenidos que ve cada usuario está transformando la lógica de la fama en las redes sociales. Duchscher sostiene que “si te gusta el contenido de viajes, si te gusta el contenido de automoción, si te gusta el contenido de salud y belleza, tus algoritmos se quedan en esa vertical”.

MrBeast tiene un negocio valorado en alrededor de 5 mil millones de dólares. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP Archivo)

Este cambio complica la aparición de figuras con el alcance masivo de MrBeast, Charli D’Amelio o Khaby Lame, ya que el público se distribuye en intereses cada vez más segmentados.

Las plataformas sociales, por su parte, encuentran ventajas económicas en la diversificación de su catálogo de creadores. YouTube y TikTok, por ejemplo, promueven la existencia de múltiples talentos en diferentes categorías, reduciendo la dependencia de unas pocas estrellas para atraer audiencias.

Cabe señalar que esta estrategia permite mantener el interés de los usuarios y estimular la aparición de nuevas comunidades alrededor de contenidos específicos.

Creadores de nicho y oportunidades de negocio en la economía digital

La empresa Night, dirigida por Duchscher, ya está adaptando su estrategia para descubrir y respaldar a creadores que dominen un nicho concreto, aunque cuenten con comunidades más reducidas y fieles. “Es mucho más fácil crear negocios cuando se tiene una audiencia hipernicho y a gran escala porque el producto tiene mucho más sentido”, explicó el exmanager de MrBeast.

TikTok, por ejemplo, promueve la existencia de múltiples talentos en diferentes categorías.

Bajo este modelo, un creador especializado en gastronomía, por ejemplo, puede lanzar un libro de cocina, mientras que uno dedicado al mundo de las plantas puede comercializar herramientas de jardinería.

El auge de los creadores de nicho es respaldado por firmas de inversión como Slow Ventures, que apuestan por proyectos liderados por influencers populares en categorías muy específicas y que buscan expandirse más allá de los medios tradicionales.

De acuerdo con Duchscher, Night también gestiona una división de capital de riesgo para invertir en los negocios de estos creadores, acompañando su evolución y diversificación. El propio Duchscher, aunque dejó de representar a MrBeast el año pasado, continúa vinculado a su marca de chocolates, Feastables, como parte de esta nueva dinámica empresarial en la economía de los creadores.

MrBeast tiene más de 450 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube a finales de 2025. (YouTube)

Quién es MrBeast

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un creador de contenido estadounidense reconocido por sus videos en YouTube, donde ha alcanzado fama mundial gracias a retos extremos, donaciones millonarias y proyectos filantrópicos de gran escala. Nacido en 1998 en Kansas, MrBeast comenzó a subir videos desde temprana edad, pero fue a partir de 2017 cuando su canal experimentó un crecimiento explosivo debido a la originalidad y el impacto de sus iniciativas.

Entre sus contenidos más populares se encuentran desafíos de resistencia, sorteos de grandes sumas de dinero y colaboraciones con otros creadores. Además, ha impulsado campañas solidarias como Team Trees y Team Seas, orientadas a la reforestación y la limpieza de océanos.

Su enfoque innovador y el compromiso con causas sociales lo han convertido en uno de los referentes más influyentes del entretenimiento digital, inspirando a millones de seguidores en todo el mundo y redefiniendo el alcance de la filantropía en las redes sociales.