MrBeast presentó su propia IA, pero tuvo que ofrecer disculpas tras generar polémica

La plataforma Viewstats integró la IA que permitía crear miniaturas desde cero o replicar estilos visuales populares en YouTube. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP Archivo)

MrBeast quiso apuntar a un nuevo mercado y lanzó su propia herramienta de inteligencia artificial, con el objetivo de generar automáticamente miniaturas para YouTube. Una idea que generó polémica y tuvo que ofrecer disculpas.

Esta idea del youtuber duró pocos días, debido a los comentarios recibidos por parte de los artistas, que cuestionaron el proyecto y finalmente tuvo que se retirada.

Cómo era la IA creada por MrBeast

La propuesta de MrBeast se materializó en la plataforma Viewstats, lanzada originariamente como un servicio de análisis de desempeño para canales de YouTube en diciembre de 2023.

Viewstats permitía rastrear métricas como visualizaciones, suscripciones y análisis de tendencias, convirtiéndose en una herramienta útil para optimizar contenido y entender las dinámicas de la plataforma.

Las críticas al uso de la inteligencia artificial de MrBeast abrieron un debate sobre los límites entre tecnología y trabajo creativo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el pasado 22, Jimmy Donaldson y su equipo dieron un paso más allá al integrar una funcionalidad de generación de miniaturas a través de inteligencia artificial dentro del paquete de suscripción Viewstats Pro + IA, a un costo de 79,99 dólares mensuales.

La herramienta presentaba múltiples posibilidades para los usuarios: desde crear miniaturas completamente desde cero, hasta replicar el estilo visual de canales populares de YouTube. Para ello, los interesados solo necesitaban ingresar el nombre del canal que deseaban imitar, o bien pegar el enlace del video cuya portada les pareciera atractiva.

La IA analizaba las miniaturas previas y generaba propuestas que se ajustaban a patrones reconocidos y exitosos dentro de la plataforma. Asimismo, los usuarios podían ingresar descripciones detalladas mediante prompts, especificar elementos particulares y hasta intercambiar rostros en las imágenes, gracias a la función de “face swap”.

Cuáles fueron las críticas y la polémica por este lanzamiento

El lanzamiento de la herramienta provocó una reacción inmediata en la comunidad de creadores y usuarios de YouTube. A pocos días de su presentación, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios negativos, centrados fundamentalmente en tres aspectos: el consentimiento para uso de identidad y estilo visual, el riesgo para la creatividad humana y el posible menosprecio por el trabajo de diseñadores gráficos y artistas especializados en el rubro de las miniaturas.

MrBeast se disculpó por el impacto negativo de su IA y retiró la función para priorizar el trabajo humano en miniaturas. (Reuters)

Destacados creadores como Jacksepticeye expresaron su descontento de manera abierta y pública, denunciando en su cuenta de X que la herramienta de Viewstats incluyó su logotipo en materiales promocionales sin su consentimiento.

“¡Qué demonios está pasando… y además usó mi logotipo en la promoción también. Odio en lo que se está convirtiendo esta plataforma. Maldita IA!“, publicó.

Sus palabras se replicaron entre otros creadores preocupados tanto por la réplica no autorizada de estilos y marcas personales como por la falta de controles efectivos sobre inteligencia artificial en el ecosistema de YouTube.

Las críticas abrieron un debate más amplio sobre el futuro del trabajo artístico en la era de la inteligencia artificial. Muchos argumentaron que, aunque las herramientas automáticas pueden democratizar el acceso para pequeños creadores sin grandes equipos o recursos, corren el riesgo de trivializar el valor de la creatividad humana y amenazar el sustento de ilustradores y diseñadores profesionales.

La herramienta ofrecía opciones avanzadas como análisis de miniaturas previas o intercambio de rostros para personalizar imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál fue la reacción de MrBeast y el futuro de su IA

Ante la magnitud de la controversia, Jimmy Donaldson salió públicamente a ofrecer explicaciones y disculpas. En su cuenta de X, reconoció el desacierto de sus decisiones iniciales.

“Pensé que la gente estaría muy emocionada. Definitivamente, no acerté”, dijo el creador de contenido.

MrBeast intentó contextualizar su motivación original, indicando que su objetivo era beneficiar a los artistas y creadores de la comunidad. “Quería ir un paso más allá para demostrarles a los artistas que me importan. Básicamente, convertir esta situación negativa en algo positivo. Me importa más de lo que cualquiera de ustedes pueda imaginar la comunidad de YouTube. Soy el youtuber más grande del mundo y no me tomo esa responsabilidad a la ligera”, aseguró.

Donaldson afirmó que su equipo retiró la función controvertida y añadió un sistema para conectar a los creadores de contenido con artistas de miniaturas reales, facilitando así encargos directos y reforzando la importancia del trabajo creativo humano.

“Les garantizo que probablemente he gastado más dinero en miniaturas de YouTube que los 100 mejores youtubers juntos”, sumando así un argumento para evidenciar su compromiso con los productores y la comunidad artística.