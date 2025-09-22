Todo sobre las nuevas funciones de IA que YouTube lanza para quienes generan contenido

Otra innovación destacada es el chatbot Ask Studio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

YouTube ha anunciado un conjunto de nuevas funciones de inteligencia artificial orientadas a potenciar la creatividad y mejorar la experiencia de quienes generan contenido en la plataforma.

En el evento ‘Made on YouTube’, el director ejecutivo Neal Mohan señaló que la IA está pensada para servir a la creatividad humana, ofreciendo herramientas avanzadas para editar, crear y rentabilizar videos con mayor facilidad, sin descuidar el cumplimiento de las políticas y los derechos de autor que protegen a los creadores.

Nuevas herramientas de IA para creadores de contenido en YouTube

Entre las principales novedades, YouTube ha presentado varios editores integrados con inteligencia artificial que permiten transformar un video grabado en “un primer borrador” totalmente editado. Estos sistemas pueden cortar, reorganizar y estructurar archivos en una narrativa coherente, añadir música, transiciones e incluso generar voz en off en inglés o hindi.

También se incluyen funciones para convertir videos largos y horizontales en clips cortos y verticales, ideales para cortos, así como opciones de doblaje automático con sincronización de labios.

Los creadores tienen la posibilidad de experimentar con efectos más creativos, como convertir diálogos en canciones, hacer que figuras estáticas cobren movimiento o insertar objetos generados con IA directamente en los clips usando Veo 3 de Google.

Todas estas funciones buscan ampliar el abanico de recursos narrativos disponibles y facilitar la producción de contenido atractivo sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Analítica mejorada y monetización asistida por IA en YouTube

Otra innovación destacada es el chatbot Ask Studio, que responde preguntas analíticas sobre el rendimiento de los videos en el canal. A través de esta herramienta, los creadores pueden pedir resúmenes de comentarios, pedir sugerencias de contenido a partir de la retroalimentación del público y tomar decisiones informadas sobre próximos proyectos.

También se implementa una función de etiquetado inteligente que identifica y etiqueta automáticamente los productos mencionados en los videos. Basada en reconocimiento de imagen, audio y metadatos del creador, esta función permite optimizar la monetización al facilitar el acceso a productos referenciados y mejorar la experiencia del usuario con recomendaciones precisas.

YouTube advierte que para utilizar contenido generado por IA, los creadores deben señalar claramente cualquier alteración realizada con herramientas artificiales para mantener la transparencia ante la audiencia.

Otra innovación destacada es el chatbot Ask Studio, que responde preguntas analíticas sobre el rendimiento de los videos en el canal.

Disponibilidad y proyección de las novedades

Según lo anunciado, gran parte de las nuevas funciones comenzarán a implementarse primero en Estados Unidos, con un cronograma que prevé la llegada de algunas herramientas en las próximas semanas y otras a lo largo del siguiente año.

Con estas iniciativas, YouTube reafirma su compromiso con la innovación creativa y la asistencia avanzada a los creadores de contenido, apostando por una evolución constante de la plataforma en la era de la inteligencia artificial.

Qué funciones ocultas de YouTube pueden mejorar tu experiencia en la plataforma

YouTube ofrece funciones que muchos usuarios desconocen y que pueden mejorar la experiencia en la plataforma. Una de ellas es la posibilidad de crear listas de reproducción privadas, donde se pueden organizar videos por temáticas o intereses personales, sin que estén visibles para otros usuarios.

Otra función poco conocida es la reproducción a diferentes velocidades. Esta opción permite acelerar o ralentizar los vídeos, lo que facilita el aprendizaje de idiomas o el análisis de contenido específico. Basta con hacer clic en el ícono de “Configuración” y elegir la velocidad preferida.

YouTube también cuenta con la opción de agregar marcadores temporales en la descripción de los videos. Los creadores pueden dividir su contenido en capítulos, permitiendo que los espectadores accedan a partes específicas del video con un solo clic.

Finalmente, la función de modo restringido ofrece una capa adicional de seguridad al filtrar contenido potencialmente inapropiado, lo que resulta útil para familias y ambientes educativos. Todas estas funciones amplían las posibilidades de uso en la plataforma.