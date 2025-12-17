WhatsApp Web: conoce el método para acceder sin escanear el código QR

El método resulta particularmente útil para usuarios que experimentan problemas con la cámara del móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web ahora ofrece una alternativa para conectarse desde el navegador sin necesidad de usar el clásico código QR. Esta opción resulta útil en situaciones donde el escaneo del QR no es posible, por ejemplo, cuando la cámara del móvil no responde o el usuario encuentra dificultades técnicas.

A continuación, se detalla cómo acceder a WhatsApp Web utilizando un código de verificación, simplificando el proceso para quienes buscan mayor flexibilidad en el acceso a su cuenta.

Cómo iniciar sesión en WhatsApp Web sin usar el código QR

El método habitual para ingresar a WhatsApp Web consiste en escanear un código QR que aparece en pantalla. Sin embargo, existe la posibilidad de ingresar mediante un código de verificación. Para comenzar, el usuario debe dirigirse a la página web.whatsapp.com. Si el escaneo del QR no es factible, es necesario seleccionar la opción ‘Vincular con el número de teléfono’, visible justo debajo del código QR.

Interfaz de WhatsApp Web para iniciar sesión con código de verificación. (Captura WhatsApp Web)

Tras pulsar esta alternativa, la plataforma solicitará el número de teléfono vinculado a la cuenta de WhatsApp. Al introducir el número y confirmar, el sistema genera un código en pantalla junto con instrucciones para seguir el proceso de vinculación en la aplicación móvil.

El siguiente paso implica abrir WhatsApp en el dispositivo móvil y acceder al menú, identificado por el ícono de los tres puntos en Android o desde la sección Configuración en iOS. Dentro de ‘Dispositivos vinculados’, se debe elegir la opción ‘Vincular un dispositivo’.

Normalmente, esto activa la cámara para leer un código QR, pero si no es posible usarla, la opción ‘Vincular con el número de teléfono’ habilita el método alternativo.

Así luce la interfaz de WhatsApp Web donde puedes chatear con tus contactos. WHATSAPP

Finalmente, solo resta ingresar en la app móvil el código proporcionado por WhatsApp Web. Al completar este paso, la sesión se vincula de inmediato, permitiendo el uso de WhatsApp en el navegador sin haber utilizado el escaneo del QR.

Este método resulta particularmente útil para usuarios que experimentan problemas con la cámara del móvil o aquellas personas que prefieren no depender del escaneo del código QR. La función aporta mayor accesibilidad y elimina obstáculos técnicos, garantizando que los usuarios siempre puedan conectarse a su cuenta de WhatsApp Web, incluso en condiciones no ideales.

Además, al utilizar el código de verificación, se mantienen los estándares de seguridad y privacidad característicos de la plataforma.

WhatsApp Web ahora ofrece una alternativa para conectarse desde el navegador sin necesidad de usar el clásico código QR. REUTERS/Dado Ruvic

Los 5 trucos secretos de WhatsApp

Convierte audios en texto

Escuchar mensajes de voz no siempre es posible, pero WhatsApp facilita su transcripción automática. Dirígete a Ajustes, selecciona la sección “Chats” y localiza “Transcripción de mensajes de voz”. Después de descargar el idioma necesario, mantén presionado el audio que deseas convertir; la opción para transcribir aparecerá automáticamente.

Agrega dos perfiles en un solo móvil

Ahora es posible separar tu actividad personal y profesional sin cargar con dos dispositivos. Desde la configuración principal, toca la flecha junto a tu nombre y elige “Añadir cuenta”. Cada perfil puede configurarse de manera independiente, con diferentes fotos y opciones de privacidad.

Formatea tus mensajes con negrita y cursiva

Para resaltar fragmentos de texto basta con emplear algunos símbolos. Añade asteriscos para aplicar negrita y guiones bajos para cursiva antes y después de las palabras que quieras destacar. Estas herramientas funcionan en cualquier tipo de chat, ya sea individual o grupal.

Escuchar mensajes de voz no siempre es posible, pero WhatsApp facilita su transcripción automática. REUTERS/Dado Ruvic

Diseña stickers propios sin salir de WhatsApp

Crear stickers personalizados es sencillo e intuitivo. Simplemente abre el panel de stickers y selecciona “Crear sticker”. Escoge una imagen de tu galería y edítala añadiendo texto, recortes o dibujos según tu gusto, sin requerir aplicaciones adicionales.

Prueba la inteligencia artificial de Meta directamente en WhatsApp

Meta AI ya se integra con la app y puede aparecer como un círculo azul en la pantalla principal. Esta función permite hacer consultas, pedir recomendaciones o generar contenido sin salir de la conversación. No se necesita instalar ni ajustar configuraciones adicionales.