Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

De Didi a ChatGPT: cómo los pequeños pagos digitales superan el 10% del salario mínimo en Colombia

En el año 2025, el impacto de los llamados “gastos hormiga” digitales se hizo más visible que nunca en la economía de los hogares colombianos.

Lo que antes era un café ocasional, un snack o una compra impulsiva en una tienda física, hoy se traslada al mundo virtual: pedir Uber o DiDi para evitar el transporte público, suscribirse a plataformas de streaming o inteligencia artificial como ChatGPT, o pedir comida por Rappi los fines de semana.

Según análisis de Bancolombia y Asobancaria, estos gastos hormiga digitales ya representan entre el 10% y el 15% del salario mínimo mensual, una proporción que pesa aún más en un contexto de inflación persistente y presión sobre el costo de vida.

Suscripciones de IA como ChatGPT superaron los 22.000 millones COP en gastos en Colombia durante 2025

Cuáles fueron los gastos hormiga más frecuentes durante 2025

Según los datos de Bancolombia, las apps y servicios que más concentraron estos microgastos en Colombia durante 2025 son:

Apps de transporte y domicilios: Uber, DiDi, Rappi y similares, que facilitan la vida pero suman gastos recurrentes.

Compras pequeñas en e-commerce: Amazon, Mercado Libre y compras dentro de aplicaciones móviles (Google Play, Apple Store).

Suscripciones digitales y streaming: Netflix, Spotify, HBO Max, Amazon Prime, membresías de gimnasio, música y audio.

Herramientas de inteligencia artificial: ChatGPT y otras plataformas de IA, que ya superan los $22.000 millones en consumo.

Gastos en salud, fitness y contenido digital: Apps de entrenamiento, plataformas de creadores y servicios de redes sociales.

Las cifras son elocuentes: series y películas superaron los $228.000 millones al año; salud y fitness, $215.000 millones; tiendas de aplicaciones, más de $150.000 millones; música y audio, $61.000 millones; redes y creadores, $38.000 millones. Incluso ChatGPT y otras IA emergentes ya mueven más de $22.000 millones anuales en el país.

El auge de los gastos hormiga digitales

El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha acelerado gracias a la digitalización de los pagos y la facilidad para gastar con un solo clic. Las compras y pagos automáticos, que parecen inofensivos en el día a día, se acumulan y acaban drenando el presupuesto de miles de personas.

En el análisis presentado por Bancolombia y Asobancaria sobre gastos hormiga digitales en Colombia durante 2025, las aplicaciones de transporte y domicilios —como Rappi, Uber y DiDi— lideraron el ranking de microgastos más comunes

Bancolombia señaló que, hasta noviembre de 2025, las categorías más frecuentes de gastos hormiga fueron aplicaciones de transporte y domicilios, compras pequeñas y recurrentes en e-commerce, y consumos diarios como cafés, snacks, parqueaderos y suscripciones digitales.

¿Qué son los gastos hormiga, fantasma y vampiro?

Para entender mejor el impacto en el bolsillo, conviene distinguir entre estos tres conceptos financieros indicados por el Banco BBVA:

Gastos hormiga: Compras diarias o impulsivas que no parecen importantes (cafés, snacks, apps de movilidad). Se recomienda hacer una lista mensual y poner un tope fijo para no perder el control.

Gastos fantasma: Pagos recurrentes que pasan desapercibidos, como suscripciones poco usadas, membresías olvidadas o compras automáticas de apps. El consejo es revisar si son realmente esenciales y cancelar los innecesarios.

Gastos vampiro: Costos fijos difíciles de detectar, como fugas de agua, mal uso de electrodomésticos o servicios no presupuestados (como televisión por cable). Requieren revisión de instalaciones y ajustes en hábitos de consumo.

La facilidad para pagar digitalmente ha hecho que muchos colombianos no perciban el verdadero peso de estos gastos en su presupuesto. Los expertos recomiendan revisar periódicamente los estados de cuenta, utilizar herramientas de control financiero y preguntarse si cada suscripción o servicio realmente aporta valor al día a día.

Streaming, transporte y apps de IA: los gastos hormiga digitales que preocupan a los colombianos en 2025

Los microgastos, aunque pequeños, pueden representar la diferencia entre ahorrar o terminar el mes con déficit.

Estrategias para controlar los gastos digitales

Para evitar que los gastos hormiga digitales sigan vaciando el bolsillo, los especialistas sugieren:

Hacer una revisión mensual de todas las suscripciones activas y cancelar las que no se usan.

Definir un presupuesto máximo para pequeñas compras y pagos digitales.

Aprovechar aplicaciones bancarias para categorizar gastos y recibir alertas de consumos recurrentes.

Priorizar el ahorro (al menos un 10% del sueldo), siempre que no afecte el cumplimiento de responsabilidades fijas.

La proliferación de apps y servicios digitales ha transformado la forma en que los colombianos gastan, ahorran y consumen. Detectar, medir y controlar los gastos hormiga digitales es clave para mantener la salud financiera en tiempos de inflación y cambio constante.