Crecen las oportunidades laborales remotas en tecnología para jóvenes y profesionales colombianos, pero falta talento preparado

Competencias como machine learning, marketing digital y cloud computing lideran la transformación del talento, que suma oportunidades de trabajo remoto y nuevas plazas en regiones emergentes del país

En Colombia, la transformación digital del mercado laboral avanza con rapidez, pero los retos para el sector del talento digital siguen creciendo.

De acuerdo con el más reciente Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia 2025, elaborado por Fedesoft y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la brecha de talento especializado se mantiene elevada y la demanda de perfiles tecnológicos supera con creces la oferta formativa actual. El informe procesó más de 800 millones de datos sobre oferta, demanda y educación para proyectar tendencias del sector hasta 2030.

Cuál es la demanda de talento digital en Colombia

La transformación digital acelera la demanda de perfiles tecnológicos en Bogotá y regiones emergentes

El estudio muestra que la brecha de talento digital alcanzará cerca de 85.000 vacantes en 2026 y superará los 89.000 perfiles sin cubrir entre 2029 y 2030. De acuerdo con la presidenta ejecutiva de Fedesoft, Ximena Duque, esta diferencia pone de manifiesto un desafío para la industria tecnológica y para sectores no tradicionales, que ahora requieren capacidades avanzadas en áreas digitales.

“La demanda total de talentos para los próximos cinco años será de 498.000 personas”, explicó Duque durante la presentación de resultados, donde recalcó la importancia de fortalecer competencias tanto técnicas como blandas.

El panorama de trabajos remotos en Colombia

El informe destacó que el 28,6% de las más de 120.000 vacantes actuales en tecnología corresponde a trabajos remotos, lo que amplía el acceso a empleo digital para jóvenes y profesionales de distintas regiones, más allá de los grandes centros urbanos.

Bogotá concentra el 45% de la demanda, seguida de Antioquia, Valle del Cauca (3,69%), Atlántico (2%) y Cundinamarca. Se observa también un dinamismo creciente en departamentos como Tolima, Santander, Risaralda y Bolívar, donde aumenta la presencia de nuevas empresas tecnológicas y startups.

Cuáles son los cargos más solicitados por las empresas tech

El informe advierte que la empleabilidad en tecnología depende tanto del dominio de áreas avanzadas como inteligencia artificial y seguridad, como de la comunicación efectiva y el pensamiento crítico

En cuanto a las competencias más solicitadas, el 50% de la industria requiere habilidades en data y analítica, un reflejo de la expansión de la inteligencia artificial y el crecimiento en el procesamiento de grandes volúmenes de información. También sobresale el interés en machine learning (47%), marketing digital (46%), cloud computing (43%) y ciberseguridad (41%).

La adopción de servicios en la nube supera el 70%, lo que incrementa la demanda de talento preparado en esa área. Otros perfiles buscados incluyen expertos en desarrollo full stack (38%), DevOps (36%) y diseño de interfaces de usuario (UI, 32%).

El análisis realizado por Fedesoft junto a MinTIC señaló que, más allá de las habilidades técnicas, las empresas valoran la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, el enfoque al cliente y el pensamiento crítico y analítico.

La capacidad de transmitir información compleja a perfiles no especializados y resolver problemas reales mediante soluciones tecnológicas se considera un diferencial determinante en la empleabilidad actual.

Retos en la industria tecnológica de Colombia

Las universidades y la industria tecnológica buscan cerrar la brecha digital en Colombia con alianzas y programas actualizados

Este escenario refleja la necesidad urgente de actualizar los planes curriculares y la formación de la fuerza laboral. Según el documento, existe consenso entre universidades, empresas, egresados y consultoras de talento en que los programas académicos deben alinearse mejor con el mercado y ofrecer más prácticas y proyectos reales que faciliten la transición entre la educación y el mundo productivo.

En palabras de Ximena Duque, abordar las brechas exige trabajo conjunto entre el gobierno, la industria y la academia para definir estándares de competencias, agilizar la actualización de contenidos y promover trayectorias de aprendizaje más vinculadas a casos y retos empresariales.

“La industria tecnológica necesita perfiles especializados en seguridad, inteligencia artificial, nube y desarrollo de software. El avance de la IA incrementa la urgencia de fortalecer estas capacidades en el capital humano” afirmó la ejecutiva.

Las universidades reconocen la importancia de ofrecer programas actualizados, aunque persisten desafíos normativos y administrativos que ralentizan la renovación curricular. Desde el sector privado y los gremios, el llamado es a crear alianzas efectivas que permitan acortar los tiempos de respuesta del sistema educativo y anticipar las necesidades del ecosistema digital.

El estudio concluyó que el panorama laboral para los roles digitales en Colombia se caracteriza por una demanda creciente de especialistas, nuevas oportunidades en regiones emergentes y una valoración equilibrada entre competencias técnicas y habilidades blandas. Este enfoque integral se perfila como la clave para que el país pueda enfrentar los retos de la transformación digital y aprovechar el potencial económico y profesional de la industria tecnológica de cara a los próximos años.