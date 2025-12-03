Adiós a las llamadas spam: usa este truco para acabar con ellas por completo

Las llamadas publicitarias no deseadas suelen ser una molestia para muchos usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas spam o de publicidad no solicitada pueden resultar molestas para muchas personas.

Ante esta situación, la Policía de España, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido un consejo útil para dejar de recibir este tipo de comunicaciones: inscribirse en la Lista Robinson o en la opción Stop Publicidad.

Según explicó la institución, al registrarse en la Lista Robinson, las empresas dejarán de contactarte por teléfono, mientras que con la Lista Stop Publicidad también se bloquean mensajes enviados por correo electrónico, correo postal y otros medios.

Estas herramientas ofrecen una forma sencilla y gratuita de proteger tu privacidad y reducir las molestias asociadas a la publicidad no deseada.

Cómo inscribirse en estas listas para dejar de recibir llamadas de este tipo

Inscribirse en la Lista Robinson es un proceso sencillo y gratuito. Los usuarios deben ingresar al sitio web oficial, crear una cuenta con sus datos personales y seleccionar los canales por los que desean dejar de recibir publicidad: teléfono, correo electrónico, correo postal o SMS.

Una vez completado el registro, las empresas tienen la obligación de consultar la lista antes de realizar comunicaciones promocionales.

Para activar la opción de Stop Publicidad, accede a la plataforma correspondiente y sigue los pasos para registrar tus datos y preferencias. Esto reduce las llamadas y mensajes no deseados.

Para qué sirve inscribir en estas listas

Inscribirse en la Lista Robinson y en opciones similares como Stop Publicidad tiene como finalidad proteger la privacidad de las personas y reducir la recepción de comunicaciones comerciales no deseadas.

Estas listas funcionan como un registro voluntario donde los usuarios pueden indicar que no desean recibir publicidad a través de diferentes canales, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes SMS o correo postal.

Cuando una persona se inscribe, las empresas que realizan campañas promocionales están obligadas por ley a consultar estas listas antes de enviar cualquier comunicación comercial.

De este modo, quienes están registrados quedan excluidos de los envíos masivos de mensajes publicitarios, lo que contribuye a disminuir considerablemente las interrupciones y molestias asociadas al marketing no solicitado.

Esta medida resulta útil en un contexto donde las llamadas spam y la publicidad digital son frecuentes y, en algunos casos, pueden llegar a ser invasivas o suponer un riesgo para la seguridad personal, como ocurre con intentos de fraude.

Al inscribirse, el usuario obtiene un mayor control sobre quién puede contactarlo y por qué medios, favoreciendo una gestión más segura y personalizada de su información personal.

Qué otras formas hay de eliminar estas llamadas

Además de inscribirse en la Lista Robinson o en servicios similares, existen otras formas efectivas de evitar y eliminar llamadas de publicidad no deseada:

Bloquear números manualmente.

La mayoría de los teléfonos móviles permite bloquear números desde el historial de llamadas, evitando así futuras comunicaciones desde esos contactos.

Utilizar aplicaciones antispam.

Existen apps especializadas como Truecaller que identifican y filtran automáticamente las llamadas comerciales y de spam.

No contestar a números desconocidos.

Si recibes llamadas de números que no reconoces, es recomendable no responder y comprobar primero si provienen de fuentes legítimas.

Solicitar baja directamente.

Si una empresa te contacta, puedes pedir que eliminen tus datos de sus bases llamando a su servicio de atención o respondiendo a sus mensajes.

Evitar compartir el número de teléfono.

Limita que tu número sea compartido en sitios web, sorteos o formularios no necesarios para reducir la exposición a bases de datos comerciales.

Activar la opción de 'No molestar' o 'Filtro de llamadas desconocidas‘.

Esta función bloquea automáticamente las llamadas de números que no están guardados en tu agenda o los redirige al buzón de voz, permitiéndote evitar interrupciones y filtrar posibles llamadas de publicidad o spam.