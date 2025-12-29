El fin de la palabra podcast ha llegado, los videos de los programas favoritos están desdibujando lo que conocíamos antes

Los creadores están abandonando los formatos 100% sonoros por espacios audiovisuales y escalables a múltiples plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de paradigma en la industria del audio digital ha vaciado de sentido la palabra podcast, cuya definición tradicional resulta insuficiente ante la convergencia de formatos que dominan el mercado actual.

Hoy, la frontera entre un fragmento televisivo y un podcast líder en plataformas como Spotify es prácticamente indistinguible, lo que plantea la urgencia de revisar —e incluso abandonar— esta nomenclatura.

Por qué ya quedó obsoleta la palabra podcast

Una evidencia clara de que la palabra podcast ha quedado obsoleta se observa al explorar la pestaña de podcasts en YouTube, donde predominan entrevistas de programas nocturnos, monólogos en video, reseñas culinarias y fragmentos de noticieros, muy alejados del periodismo de audio narrativo y los debates clásicos que dieron origen a este término.

La definición de podcast pierde relevancia en la era de YouTube y Spotify, donde convergen formatos audiovisuales y sonoros.

Esta transformación es tal que, como señala análisis de The Verge, “la definición de la palabra “podcast” se ha vuelto bastante insignificante".

El peso de esta tendencia ya se percibe entre creadores, empresas y audiencias. Según Ashley Carman, reportera de Bloomberg, durante la última edición de The Podcast Show en Londres, varios referentes evitaron deliberadamente el término podcast.

Georgie Holt, director ejecutivo de FlightStory, explicó que su equipo prefiere hablar de “programas”, un giro léxico compartido por Max Cutler, fundador de Pave Studios, durante una entrevista en vivo.

Qué palabras están reemplazando a podcast

El uso de palabras clave como 'dale me gusta y suscríbete' por los conductores refleja la integración del lenguaje YouTube en los programas de audio.

El desplazamiento semántico se experimenta en compañías como Vox Media, donde “programa” reemplaza a “podcast” en las conversaciones internas.

De hecho, muchos conductores han adoptado frases propias de la cultura de YouTube, como “dale me gusta y suscríbete”, en lugar del habitual «encuéntranos donde encuentres podcasts», reforzando la idea de una integración plena entre contenido audiovisual y sonoro.

El fenómeno se evidencia en espacios como The Adam Friedland Show, donde el presentador corrige a sus invitados cuando denominan al ciclo como podcast, insistiendo en que se trata de un “programa de entrevistas”.

Además, entre la oferta disponible coexisten, de forma indistinta, Hot Ones, Chicken Shop Date o la serie Criterion Closet con clips de programas como Tonight Show, lo que cuestiona la pertinencia de un término anclado a la era del iPod.

Cuáles son las razones detrás de la obsolescencia de la palabra podcast

Varias empresas reemplazan la palabra podcast con programa para atraer más usuarios y tener mayores ganancias.

Las razones detrás de este cambio son, en parte, comerciales. Presentar un contenido como “programa” ante anunciantes amplía su atractivo y lo vuelve más versátil, facilitando la incorporación de celebridades y la obtención de mayores ingresos publicitarios.

En palabras de The Verge, «los creadores de podcasts quieren el dinero de Seth Meyers», aludiendo a la similitud entre estos productos y los formatos televisivos de mayor repercusión.

Asimismo, esta convergencia afecta a los oyentes, quienes —como ocurrió con términos como “influencers” y “creadores”, adoptados desde el marketing— han comenzado a referirse a estos productos simplemente como programas.

En dónde se concentran los nuevos formatos que reemplazan a los podcast

El consumo de audio puro queda relegado a proyectos independientes, mientras las grandes compañías priorizan el contenido audiovisual sobre el podcast tradicional.

La concentración de la distribución es otro factor determinante. Plataformas como YouTube afirman que más de mil millones de personas ven podcasts cada mes, mientras que Bloomberg reporta que Netflix integrará los podcasts en su servicio streaming, creará sus propios programas y colaborará con grandes actores de la industria como Spotify, iHeartMedia y Sirius.

En este escenario, la transparencia y descentralización original del podcasting se diluye ante la centralización progresiva en manos de grandes conglomerados digitales.

Qué pasa con el contenido de audio

El contenido exclusivo de audio persiste, aunque relegado frente al empuje del video. De acuerdo con Edison Research, “la mayoría de los podcasts se escuchan en casa”, pero el futuro apunta a que el audio puro quedará reservado casi exclusivamente a proyectos independientes, mientras las principales empresas priorizan los formatos audiovisuales y relegan el audio como subproducto de sus programas de vídeo.

Como resultado, el ciclo del término “podcast” está llegando a su final, una transición que se compara con la desaparición de expresiones como “serie web”. Todo indica que la pregunta fundamental ya no será “¿Qué es un podcast?”, sino “¿Qué era un podcast?”.