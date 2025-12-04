Lista de los podcast más escuchados en Spotify 2025: Vos podés, Microdosis de amor propio y más en exclusiva en infobae

En Colombia, el consumo de podcast creció un 760% en comparación con 2020. (Spotify)

Spotify Wrapped 2025 evidenció la creciente importancia de los podcast en la plataforma. En Colombia, el consumo de estos contenidos registró un aumento del 760% respecto a 2020.

De acuerdo con los datos de Wrapped 2025, este es el listado de podcast colombianos que más resonaron con las audiencias en este país durante el año:

VOS PODÉS Los Hombres Sí Lloran LA DOSIS DIARIA ROKA DianaUribe.fm Más Allá del Silencio con Rafa Poveda Tatan y Maleja Perros Criollos Oficial MICRODOSIS DE AMOR PROPIO Conducta Delictiva Aleja y La Grúa PODCAST

Infobae Tecno conversó en exclusiva con los conductores de algunos de estos espacios para conocer los comienzos de sus proyectos y cómo se desarrollan.

Tatiana Franko conduce el podcast Vos podés. Es el más escuchado en Spotify Colombia. (Instagram: tatiana_franko)

Cuál es la carga emocional de conducir un podcast

Tatiana Franko, conductora de Vos podés, y Michell Rodríguez junto a Kevin Pinzón, de Conducta Delictiva, coinciden en que relatar historias de vida, especialmente en el caso de Conducta Delictiva, implica enfrentar una importante carga emocional.

Franko explicó que, cuando comenzó su proyecto, centrado en narrar historias de mujeres que superaron desafíos, no era consciente de esta dimensión:

“A medida que el proyecto crecía, comprendí la importancia de contar con acompañamiento profesional de un experto en salud mental. Todas las semanas asisto a terapia porque no hay manera de avanzar con tanta información”, afirmó.

Michell y Kevin son pareja y conducen este podcast de true crime. (Spotify)

Michell y Kevin, quienes además son pareja, remarcan que su trabajo es un esfuerzo conjunto. “Hemos aprendido a crear una coraza, pero hay personajes que se quedan grabados muy profundamente. Lo que intentamos como pareja es vivir nuestra humanidad: buscamos reunirnos con amigos y familiares para cambiar la energía”, relató Michell.

Por su parte, Kevin señaló que, en sus visitas a cárceles, procura conversar con los guardianes para conocerlos y obtener una perspectiva más humana de estos ambientes.

Cómo fueron los inicios de Microdosis de Amor Propio y Más Allá del Silencio

Microdosis de Amor Propio, conducido por Katherine Porto, y Más Allá del Silencio, dirigido por Rafael Poveda, comparten un inicio en el que sus presentadores provienen de ámbitos distintos, ajenos al universo del pódcast.

Katherine Porto es inicialmente conocido por sus trabajos actorales. Ahora cuenta que en la calle la reconocen más por su podcast. (Instagram: katherineporto_)

Katherine Porto alcanzó reconocimiento por su carrera actoral. Relata que, en un momento de inspiración, decidió grabarse y posteriormente llevó su propuesta a Spotify, donde recibió consejos para darle mayor profesionalismo y eligieron el nombre del pódcast.

“Reservé un estudio en México. Creo en los ángeles y soy coach angelical, así que llevé mi oráculo de arcángeles al estudio. Sin guion, me enfoqué en conectar y canalizar cada episodio. Esos diez primeros capítulos resultaron mágicos; permitieron que la audiencia se conectara de inmediato con una información hermosa y sanadora”, señaló Porto.

Por su parte, Rafael Poveda confesó que, inicialmente, no creía en el formato podcast. Sin embargo, al descubrir que este medio le ofrecía la libertad de construir el hilo conductor de las historias, lo consideró incluso mágico.

Rafael Poveda es un periodista que en su podcast relata historias de true crime. (Instagram: soyrafaelpoveda)

Poveda afirmó que el podcast ha transformado su carrera periodística y le ha dejado lecciones fundamentales, como no cerrarse ante nuevas oportunidades y abordar cada proyecto desde la humildad.

Cómo crear un podcast en pareja

Alejandra Bedoya y Jeison Gómez, conocidos como Aleja y la Grúa, recientemente se casaron y conducen un pódcast en el que recogen anécdotas cotidianas desde una perspectiva humorística.

Si bien su enfoque se basa en la espontaneidad, ambos insisten en la importancia de ver el pódcast como un trabajo más cuando una pareja decide embarcarse en este proyecto.

Gómez considera fundamental contar con una idea sólida y dedicar tiempo a sentar buenas bases:

Aleja y la Grúa es un podcast sobre anécdotas del día a día desde una óptica humorística. (Instagram: alejaylagruapodcast)

“Se necesita una estructura clara, trabajo de preproducción, branding, programación de invitados, y una planificación precisa de cada episodio y sus secciones. Siempre lo comparo con la construcción de un edificio: cuanto más sólidas sean las columnas, es decir, el trabajo previo, más niveles podrás construir”, explicó.

Por su parte, Alejandra relata que en varias ocasiones han grabado episodios estando molestos entre sí, pero siempre priorizan el compromiso con el pódcast, tratándolo como un trabajo.

En muchos casos, logran resolver sus diferencias durante la grabación, ya que el tono humorístico favorece la distensión y permite superar los conflictos de forma natural.