El 97% de las personas en el mundo no sabe distinguir entre una canción hecha por humanos y una con IA

La tecnología ha revolucionado el sector musical, desde el aumento en la experiencia de audio hasta la creación automatizada de melodías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) en la industria musical ha alcanzado un punto en el que distinguir entre una canción compuesta por humanos y otra generada por algoritmos resulta prácticamente imposible para la mayoría de los oyentes.

Un estudio internacional realizado por Ipsos para la plataforma streaming Deezer reveló que el 97% de las personas no logra identificar la diferencia entre música creada íntegramente por IA y piezas compuestas por seres humanos, cuando se les somete a una prueba a ciegas.

La investigación encuestó a 9.000 personas en línea entre el 6 y el 10 de octubre, abarcando ocho países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón.

Los encuestados no fueron capaces de diferenciar entre la autoría humana y la artificial en una canción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el experimento, los participantes escucharon dos temas generados por IA y uno compuesto por humanos, sin poder distinguir cuál era cuál en la abrumadora mayoría de los casos.

Cuál es la visión de los oyentes sobre el uso de IA para crear música

Más allá de la capacidad de la IA para imitar la creatividad humana, el estudio exploró las percepciones y preocupaciones del público ante el aumento de esta tecnología en la música. Casi la mitad de los encuestados manifestó que la inteligencia artificial podría ser útil para descubrir nuevas canciones.

Sin embargo, las opiniones se tornan negativas al considerar el impacto en la calidad y originalidad de la producción musical: el 51% teme que la IA genere canciones “de menor calidad y más genéricas”, mientras que el 64% advierte sobre una posible “pérdida de creatividad” en el sector.

El 64 % de los encuestados teme una pérdida de creatividad en la música por el avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexis Lanternier, director general de Deezer, subrayó en un comunicado que estos resultados “demuestran claramente que a la gente le importa la música y que quiere saber si está escuchando una canción creada por un humano o por una IA”.

En respuesta a esta inquietud, la plataforma francesa se ha posicionado como la única en el sector que señala de manera sistemática los títulos generados completamente por inteligencia artificial, notificando a los usuarios cuando reproducen este tipo de pistas.

De qué forma han aumentado la música generada con IA en plataformas

El crecimiento de la música creada por IA en Deezer ha sido notable: en enero, uno de cada diez temas reproducidos en la plataforma en un solo día era una pista compuesta íntegramente por inteligencia artificial.

En Deezer, el 34 % de las canciones reproducidas en octubre de 2025 fueron creadas íntegramente por inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

Diez meses después, la cifra ascendió al 34% del total de canciones, lo que equivale a cerca de 40.000 pistas diarias, según datos de la empresa. No obstante, pese a este incremento, las canciones generadas por IA aún es una fracción pequeña del total de escuchas.

Asimismo, el fenómeno no se limita a Deezer. En junio, el grupo The Velvet Sundown alcanzó un éxito viral en Spotify, y un mes más tarde se confirmó que se trataba de una banda creada mediante inteligencia artificial.

Su tema más popular superó los tres millones de reproducciones. Ante la polémica por la falta de transparencia en el uso de IA, la plataforma sueca anunció en septiembre una serie de medidas para exigir a los artistas mayor claridad sobre la utilización de esta tecnología en sus producciones.

En qué otros sectores creativos se debate sobre el uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial en el sector audiovisual genera preocupación por la desvalorización del trabajo humano y la creatividad artística. (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre la inteligencia artificial se extiende más allá de la música y afecta a todo el sector audiovisual y artístico. Mientras algunos ven en la IA una oportunidad para explorar nuevas formas de creación, otros alertan sobre el riesgo de desvalorizar el trabajo humano.

La controversia se intensificó durante la huelga de 2023 del gremio de escritores de Hollywood, la Writers Guild of America, que defendió la idea de que la inteligencia artificial no puede sustituir la voz ni la experiencia de un escritor profesional.

A pesar de estas resistencias, la industria observa con interés el potencial de la IA para acelerar procesos creativos, reducir costos y ampliar las posibilidades narrativas.