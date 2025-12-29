Tecno

Adiós al alto consumo del aire acondicionado: la temperatura ideal para ahorrar energía y dinero

Cada grado menos en el termostato incrementa el gasto del electrodoméstico en un 10%, un hecho que impacta directamente en la factura mensual

El aire acondicionado se debe adaptar al clima del exterior de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado es uno de los principales responsables del consumo eléctrico en los hogares, sobre todo durante los meses de calor o frío intenso.

En muchas casas, el uso intensivo de estos electrodomésticos dispara la factura energética y pone en evidencia la necesidad de adoptar hábitos eficientes, siendo uno de los factores a considerar la temperatura a la que se calibra el aparato.

Para configurar la temperatura del aire acondicionado se deben considerar aspectos como la época del año, si es verano o invierno, para no equivocarse en calibrar la temperatura. Sumado a esto, se deben considerar otros factores que ayudan a reducir el impacto energético de este electrodoméstico.

Cuál es la temperatura adecuada para el aire acondicionado en verano y en invierno

Ajustar el termostato según la estación del año es clave para evitar gastos innecesarios y proteger la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura ideal para el aire acondicionado varía según la estación. Desde Repsol sugieren que, durante el verano, el termostato se sitúe entre 24°C y 26°C.

Esta franja permite un ambiente agradable y evita contrastes bruscos con la temperatura exterior. Además, la diferencia entre el exterior y el interior no debería superar los 12°C, porque una variación mayor puede provocar molestias físicas y síntomas similares a los de un resfriado.

Por su parte, en invierno, la temperatura aconsejada oscila entre 20°C y 22°C, suficiente para compensar el frío sin generar un ambiente artificialmente caluroso.

Cada grado en la regulación del aparato impacta directamente en el costo de la factura eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el horario nocturno, la pauta baja a un rango de 15°C a 17°C, lo que favorece un descanso adecuado y reduce el consumo energético. Asimismo, regular el sistema de aire acondicionado apenas 8°C por debajo de la temperatura exterior, puede suponer un ahorro importante.

Cómo influye la forma de uso del aire acondicionado en el consumo energético

El comportamiento del usuario es determinante en el gasto eléctrico asociado al aire acondicionado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), cada grado que se reduce la temperatura en verano o se incrementa en invierno impacta un 10% en el consumo del aparato.

Además, regular la temperatura y dejar que el aparato trabaje de manera constante, en vez de apagarlo y encenderlo de forma brusca, ayuda a que el consumo sea más eficiente.

Es necesario contar con un electrodoméstico con tecnología inverter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto a considerar es la tecnología inverter, presente en la mayoría de los dispositivos actuales, que optimiza el funcionamiento del aire acondicionado y limita el gasto. También, los sistemas inteligentes o “smart”, que se pueden controlar desde una aplicación, facilitan el apagado remoto y evitan el consumo innecesario.

Qué consejos prácticos se deben seguir para reducir el gasto sin perder confort

El mantenimiento del aire acondicionado es esencial para garantizar un uso eficiente. La OCU sugiere limpiar los filtros de manera regular y asegurarse de que la unidad exterior no esté obstruida. Un aparato limpio y en buen estado necesita menos energía para climatizar el ambiente y resulta menos propenso a averías.

Asimismo, aprovechar las funcionalidades adicionales del dispositivo, como el modo ECO o la función de deshumidificador, resulta clave. El modo ECO puede reducir el consumo hasta un 30%, mientras que el deshumidificador permite mejorar la sensación térmica sin necesidad de bajar la temperatura.

Modos de uso del dispositivo pueden reducir el consumo sin sacrificar el confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En días de calor intenso, encender el aparato temprano, antes de que el hogar acumule calor, evita que el sistema tenga que operar más tiempo al máximo rendimiento.

Cuáles errores comunes afectan el rendimiento del aire acondicionado

Orientar el flujo de aire frío directamente hacia las personas no solo resulta incómodo, sino que puede afectar la salud. Repsol aconseja dirigir el aire hacia arriba en verano, porque el aire frío desciende por su densidad, y hacia abajo en invierno, para aprovechar el ascenso natural del aire caliente.

No tapar las entradas y salidas de aire ni obstruir la unidad exterior son prácticas sugeridas, para evitar que el sistema trabaje de más.

Otro error común es dejar el aparato en modo stand by durante periodos prolongados o ignorar posibles anomalías en su rendimiento. La OCU sugiere apagar y desconectar el aparato cuando no se va a utilizar y consultar a un profesional si se detecta una disminución en la eficacia.

