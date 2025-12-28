Descubre la tecnología que reemplaza los paneles solares: produce el doble de energía a menor costo

Nuevos sistemas dejan obsoletos a paneles tradicionales en ahorro e impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa canadiense Maxun presentó Pyramid-1P, un sistema solar que incorpora células de alta eficiencia junto con lentes y espejos para concentrar la radiación solar.

Gracias a su estructura piramidal y un sistema de seguimiento de doble eje, la tecnología permite generar el doble de energía que los paneles convencionales y reducir los costos.

El sistema puede instalarse tanto en hogares como en empresas que demandan eficiencia y bajos costos, gracias a su capacidad para generar electricidad y calor de forma simultánea, y representa una alternativa para quienes buscan reducir la huella de carbono y el gasto energético.

Cómo funciona esta tecnología y qué la diferencia de los paneles tradicionales

El sistema utiliza una estructura piramidal y seguimiento solar de doble eje para captar más radiación y aumentar la eficiencia. (Foto: Maxun)

El principio de Pyramid-1P radica en una estructura piramidal equipada con un sistema de seguimiento solar de doble eje. Mientras que los paneles solares convencionales solo captan la radiación en un ángulo fijo, este sistema ajusta su orientación durante toda la jornada para captar la máxima cantidad de energía.

Este mecanismo permite un incremento de al menos un 50% en la producción energética respecto a los sistemas planos tradicionales.

Además, la combinación de células solares de alta eficiencia, similares a las utilizadas en satélites, con lentes y espejos, concentra la radiación en puntos estratégicos. Esto posibilita un rendimiento total hasta 3,5 veces mayor que el de los paneles convencionales.

Qué ventajas tiene en términos de ahorro y reducción de emisiones

Uno de los puntos más destacados de Pyramid-1P es la reducción del coste energético nivelado por kilovatio generado. El fabricante estima que el costo puede ubicarse hasta un 30% por debajo del de los paneles convencionales.

Reduce el costo por kilovatio generado y contribuye a disminuir hasta un 80% las emisiones de dióxido de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el aspecto ambiental, la utilización de esta tecnología puede traducirse en una reducción de hasta un 80% en las emisiones de dióxido de carbono frente a sistemas solares tradicionales.

Este avance responde a la menor dependencia de fuentes fósiles y a la posibilidad de aprovechar el calor generado como complemento del abastecimiento eléctrico.

Cuáles son las aplicaciones posibles y qué sectores podrían beneficiarse

La versatilidad de Pyramid-1P permite su instalación tanto en residencias particulares como en grandes instalaciones industriales.

El sistema ocupa la mitad del espacio respecto a los paneles tradicionales, al tiempo que entrega entre cuatro y seis veces más energía, lo que resulta esencial en espacios urbanos o edificios con superficies limitadas.

La tecnología puede instalarse en espacios reducidos y abastecer tanto a viviendas como a grandes complejos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptabilidad extiende su uso desde viviendas pequeñas hasta complejos como hospitales, colegios, hoteles, industrias farmacéuticas, textiles y alimentarias. Asimismo, la capacidad del sistema para integrarse en cubiertas pequeñas o grandes extensiones industriales amplía el abanico de potenciales adoptantes.

Cómo garantiza el sistema el suministro energético durante todo el día

Un desafío clave en la generación solar radica en mantener el suministro durante condiciones de baja insolación o en horarios nocturnos. El sistema incorpora un sistema de almacenamiento térmico y generadores termoeléctricos que aseguran el abastecimiento continuo.

El modelo de cogeneración permite obtener electricidad y calor de forma simultánea. Una sola unidad puede cubrir necesidades de calefacción, agua caliente y climatización junto a la demanda eléctrica, lo que representa una optimización de recursos para usuarios residenciales e industriales.

El sistema permite cubrir necesidades de calefacción, agua caliente y climatización junto a la demanda eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración permite a empresas y particulares sostener la continuidad del flujo de recursos energéticos, incluso ante variaciones climáticas.

Por qué se considera esta tecnología un avance en el sector

La estructura piramidal y el sistema de seguimiento solar de doble eje son los elementos que definen el carácter innovador de Pyramid-1P en el sector de la energía renovable.

El aprovechamiento superior de la radiación solar, sumado a la posibilidad de cogenerar electricidad y calor, marca una ruptura con los esquemas tradicionales de paneles solares.

Asimismo, la expansión de aplicaciones, la reducción de espacio requerido y la viabilidad en diferentes escalas y espacios refuerzan su potencial.