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Juego gratis en Steam: reclama este título de terror y quédatelo para siempre

Terrors to Unveil - Day Off es un videojuego de terror psicológico desarrollado por el estudio Psycho que sumerge a los jugadores en relatos inquietantes

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Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
El último juego de terror disponible gratis en Epic Games Store permite a los jugadores sumergirse en una atmósfera inquietante y llena de suspense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece una nueva oportunidad para los aficionados al terror: hasta el 19 de mayo, los usuarios pueden añadir gratis a su biblioteca el juego Terrors to Unveil - Day Off.

Esta promoción, impulsada directamente por el estudio desarrollador, permite mantener el título de forma permanente, enriqueciendo la colección personal sin costo adicional.

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Terrors to Unveil - Day Off es un videojuego de terror psicológico lanzado en diciembre de 2025 por el estudio Psycho.

La propuesta invita a los jugadores a adentrarse en relatos inquietantes, presentando situaciones límite a través de una narrativa intensa y una estética visual inspirada en las cintas VHS.

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Captura de pantalla del videojuego 'Terrors to Unveil - Day Off' con dos personajes en un restaurante, diálogo en pantalla y la interfaz de Steam alrededor
La descarga es temporal, por lo que los usuarios deben reclamarlo antes de que finalice la promoción. (Steam)

Según la ficha oficial de Steam, el título destaca por su atmósfera opresiva, reforzada por efectos visuales retro y un diseño sonoro envolvente. El juego ha recibido valoraciones “Mayormente Positivas”, aunque se señala como aspecto negativo su corta duración, estimada en una hora.

De qué trata Terrors to Unveil - Day Off

En Terrors to Unveil - Day Off, los jugadores experimentan en primera persona historias perturbadoras basadas en las vivencias de personajes que han sobrevivido a sucesos traumáticos.

La trama recurre a saltos en el tiempo y fragmentos de memoria, consolidando una experiencia marcada por el suspense y la tensión psicológica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam actualiza su catálogo de juegos gratuitos cada semana, brindando títulos de diversos géneros sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño artístico, con filtros de imagen de baja resolución y simulación de cintas magnéticas, potencia la sensación de inquietud constante.

El estudio Psycho incide en que cada capítulo de la serie explora una dimensión diferente del miedo, permitiendo a los usuarios sumergirse en universos narrativos únicos.

Cómo descargarlo gratis en Steam

Para obtener Terrors to Unveil - Day Off sin coste, es necesario acceder a la página oficial del juego en la plataforma Steam y pulsar el botón “Añadir a la cuenta”. Una vez completado este paso, el título quedará registrado de forma permanente en la biblioteca del usuario.

Es importante tener en cuenta que la oferta estará disponible solo hasta el 19 de mayo a las 19:00, momento en que el juego regresará a su precio habitual de 4,99 euros.

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La plataforma destaca por su interfaz intuitiva y promociones especiales para nuevos usuarios. (Steam)

Como dato adicional, la primera entrega de la saga, Terrors to Unveil - Intrusion, permanece gratuita de manera indefinida en Steam.

Qué otros juegos de terros hay en Steam

Otros juegos de terror en Steam son:

  • Sons of the Forest
  • Hell is Us
  • Total War: Warhammer
  • Escape the Backrooms
  • Dying Light Essentials Edition
  • Directive 8020
  • Project Zomboid
  • Blades of Fire
  • Escape from Tarkov
  • Misery
  • Fallout 76
Resident Evil Requiem Leon Must Die Forever
Resident Evil es otro de los juegos de terror de Steam.
  • Ready or Not
  • Resident Evil Requiem
  • Limbus Company
  • Dying Light The Beast
  • Clair Obscur Expedition 33
  • R.E.P.O. Cosmetic Update
  • Elden Ring
  • V Rising
  • Phasmophobia by Alan Wake
  • Subnautica 2
  • Subnautica
  • Diablo IV
  • Subnautica Below Zero
  • SiNiSistar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La comunidad de Steam permite a los usuarios compartir reseñas y recomendaciones sobre los juegos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conseguir juegos gratis en Steam

Obtener juegos gratis en Steam es posible gracias a diferentes estrategias legales dentro de la plataforma. La tienda digital ofrece regularmente títulos sin costo en su sección de juegos gratuitos, donde se pueden encontrar propuestas de diversos géneros.

Además, Steam organiza eventos y promociones temporales en los que algunos desarrolladores liberan sus juegos durante períodos limitados, permitiendo que los usuarios los añadan a su biblioteca de forma permanente.

Una mujer de espaldas con auriculares juega un videojuego de carreras en un setup de PC con tres monitores retroiluminados en morado y azul.
Epic Games Steam también ofrece periódicamente juegos gratuitos, aunque la selección depende de los desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen títulos “free to play” que pueden descargarse y jugarse sin pagar.

En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Existen diversas plataformas además de Steam donde es posible encontrar juegos gratis para PC. Entre las más destacadas se encuentran la Epic Games Store, que ofrece títulos gratuitos semanalmente, y GOG.com, conocido por sus promociones y clásicos sin DRM.

Otras opciones incluyen la Microsoft Store, itch.io para juegos independientes y plataformas de distribución como Amazon Prime Gaming, que brinda juegos gratuitos mensualmente a sus suscriptores. Estas alternativas amplían las oportunidades para los jugadores.

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