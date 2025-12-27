Tecno

Todo lo que se sabe sobre el iPhone transparente: Apple estaría planeando su mayor rediseño visual

Este posible rediseño estaría acompañado por avances tecnológicos como Face ID bajo la pantalla y superficies de vidrio funcionales en los bordes y la parte trasera

Apple estaría planeando el lanzamiento
Apple estaría planeando el lanzamiento de un iPhone transparente por el aniversario número 20 de este dispositivo. (Imagen ilustrativa)

Apple estaría evaluando un cambio radical en el diseño del iPhone que podría marcar un antes y un después en la historia del dispositivo. A finales de 2025, patentes recientes y filtraciones de la cadena de suministro reactivaron los rumores sobre un iPhone con elementos transparentes o translúcidos.

Este nuevo iPhone llegaría en los modelos previstos para 2026 y 2027. Aunque no hay confirmación oficial de lanzamiento, las señales técnicas y conceptuales sugieren que la compañía explora su mayor rediseño visual en años.

La hipótesis más inmediata sitúa este cambio en el iPhone 18 Pro, previsto para 2026. De acuerdo con reportes no oficiales, Apple estaría considerando una carcasa trasera translúcida o parcialmente transparente que permitiría ver componentes internos seleccionados.

El iPhone 18 tendría partes
El iPhone 18 tendría partes transparentes.

El enfoque no sería completamente transparente, sino un “homenaje” estético controlado, con acabados premium y un nivel de integración acorde a los estándares de la marca. La idea recuerda a propuestas de diseño de otras compañías, pero con un lenguaje visual propio y una ejecución más sobria.

Más allá del corto plazo, la especulación se intensifica alrededor de un modelo especial por el 20° aniversario del iPhone, que se cumpliría entre 2026 y 2027. En este escenario, Apple trabajaría en un dispositivo descrito como un “monolito de cristal”: un chasis compuesto por seis caras de vidrio, con una continuidad visual total entre pantalla, bordes y parte trasera.

Varias patentes concedidas en 2025 describen superficies táctiles extendidas, lo que sugiere que los laterales y la parte posterior podrían incorporar funciones de interacción.

Apple ya estaría diseñando nueva
Apple ya estaría diseñando nueva tecnología para su Face ID y estaría bajo la pantalla. (9to5mac)

El software también aparece como una pieza clave de esta transición. iOS 26, lanzado en 2025, introdujo un lenguaje visual conocido como “Liquid Glass”, con transparencias, capas superpuestas y efectos de profundidad. Este rediseño de la interfaz es interpretado por analistas como una preparación del sistema operativo para convivir con un hardware que haga de la transparencia un rasgo central, alineando estética y funcionalidad.

En el plano tecnológico, uno de los avances más relevantes sería la integración de Face ID bajo la pantalla. Apple ha patentado un tipo de cristal “micro-transparente” que permitiría el paso de señales infrarrojas necesarias para el reconocimiento facial, eliminando elementos visibles como la Dynamic Island. De concretarse, esto acercaría al iPhone a un diseño verdaderamente “todo pantalla”, una aspiración recurrente en la industria.

Por ahora, el iPhone transparente sigue siendo un rumor, sustentado en patentes, prototipos y filtraciones. Sin fechas ni productos confirmados, Apple mantiene el silencio habitual. Sin embargo, la convergencia entre avances en materiales, sensores bajo pantalla y una nueva identidad visual en iOS sugiere que la compañía prepara el terreno para una nueva era estética del iPhone.

Aún no existe confirmación ni
Aún no existe confirmación ni fecha de salida de un iPhone transparente. (Apple)

Huawei podría adelantarse a Apple

A pocos días de terminar el 2025, Huawei llamó la atención con la presentación de OptiX, también conocido como Project Mirror, un concepto de teléfono transparente que propone un cambio radical en el diseño y en la forma de concebir el hardware móvil.

Por ahora, OptiX se mantiene como un prototipo, pero refleja la intención de la compañía de explorar un dispositivo con un cuerpo completamente transparente, una apuesta con la que busca marcar el rumbo de la próxima etapa en la evolución de los smartphones. Con esta iniciativa, Huawei apunta a adelantarse a otros actores clave del sector, como Apple, en la carrera por innovaciones que rompan con los esquemas tradicionales.

De acuerdo con filtraciones que aún no han sido confirmadas oficialmente, el concepto fue descrito como un equipo de estética futurista, más cercano a una obra de ciencia ficción que a un teléfono convencional. La propuesta ofrece una mirada anticipada a cómo podrían lucir los celulares en los próximos años, aunque su desarrollo y viabilidad comercial todavía están en evaluación.

