Conoce el caso de Tinder, el éxito millonario detrás de una app de citas que promete el amor con un celular

Tinder suma 80 millones de usuarios a nivel mundial. (Foto: REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)

Tinder, la plataforma que transformó el universo de las citas digitales, ha logrado convertirse en una de las aplicaciones más rentables y populares del mundo, mediante un modelo de negocio distinto y una estrategia de distribución que se estudia en escuelas de negocios.

En la actualidad, la empresa genera ingresos anuales por 2.000 millones de dólares, cuenta con 80 millones de usuarios globales y mantiene una base de 9 millones de suscriptores mensuales, cifras que reflejan el impacto de su crecimiento y la solidez de su comunidad.

El ascenso de Tinder ha revolucionado las relaciones interpersonales, y ha cambiado el paradigma de las apps de citas. Un dato que resalta este liderazgo es la evolución de sus ingresos: en 2015, tras el lanzamiento de su primer servicio de pago, Tinder Plus, la compañía facturó 47 millones de dólares en ingresos anuales.

Innovaciones como Tinder Gold y Tinder Platinum impulsan la monetización y mejoran la experiencia de usuario en la plataforma. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ocho años después, en 2023 esa cifra se multiplicó exponencialmente, superando los 1.000 millones. Este crecimiento se sostiene en una innovación de productos y la incorporación de nuevas funcionalidades como Tinder Gold y Tinder Platinum, que amplificaron tanto la experiencia del usuario como la capacidad de monetización de la plataforma.

Cómo se creó la aplicación de citas Tinder

El diseño original de Tinder, lanzada en 2012 en California por cuatro socios, supuso una ruptura con las experiencias negativas de los primeros portales de citas, caracterizados por formularios extensos y poco control sobre las interacciones.

Tinder nació en 2012 en California, ofreciendo una opción simple y segura frente a los portales de citas tradicionales. (Foto: REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD SEARCH GLOBAL BUSINESS 31 JUL FOR ALL IMAGES/File Photo)

Los fundadores identificaron la necesidad de una herramienta más lúdica, simple y selectiva, eliminando el contacto no deseado y los perfiles falsos. Integraron la mecánica del “swipe” para indicar interés y la autentificación rápida con apenas unos clics, de modo que la búsqueda de pareja se percibiera como un juego intuitivo y divertido.

Whitney Wolfe, entonces directora de marketing y posteriormente fundadora de Bumble, fue la arquitecta de la expansión inicial de Tinder. Su táctica consistió en atacar un nicho muy específico: las universidades estadounidenses.

Viajó de campus en campus organizando eventos y exigía tener la aplicación instalada como requisito de entrada. El efecto fue inmediato: en solo un año, la cantidad de “swipes” diarios ascendió de cinco millones a más de mil millones en 2014.

De qué forma Tinder logró monetizar su éxito global

El modelo freemium permitió a Tinder monetizar a heavy users mediante funciones pagas sin afectar a quienes optan por la versión gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La monetización efectiva llegó con la introducción del modelo freemium. En sus comienzos, el uso de la aplicación era gratuito e ilimitado. Pero la incorporación de prestaciones exclusivas de pago permitió captar ingresos sin perder a los usuarios que preferían no pagar.

Los heavy users rápidamente adoptaron funciones como “likes” ilimitados, “super likes” o “boosts”, incrementando los matches y contribuyendo al auge de las suscripciones.

Además, en 2017, en pleno auge, Match Group adquirió Tinder por aproximadamente 3 mil millones de dólares. Esta corporación administra la mayor cartera mundial de servicios de citas online.

Durante 2023, Match Group obtuvo ingresos por 3.300 millones de dólares, registró ganancias netas de 651 millones de dólares y una utilidad por acción de 2,36 dólares, comparada con 1,29 dólares del período anterior.

Match Group adquirió Tinder por 3.000 millones de dólares y en 2023 consolidó ingresos por 3.300 millones de dólares en el sector de citas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la compañía dispone de 862 millones de dólares en efectivo, pero afronta una deuda de largo plazo que asciende a 3.800 millones de dólares—cifra que representa 5,8 veces su ganancia neta—, aunque la mayor parte vencerá recién en 2030.

Cuáles son los datos de uso de la aplicación de TInder

Entre las singularidades que caracterizan a Tinder, cabe señalar que el 75% de quienes la utilizan son hombres, así que uno de los retos a futuro es atraer y retener una mayor proporción de mujeres.

Asimismo, las dinámicas de interacción presentan diferencias: los hombres dan “like” a uno de cada tres perfiles, mientras que las mujeres solo a uno de cada 16. Y, el 60% de los usuarios tiene menos de 35 años.