Cómo usar Nano Banana en la aplicación Mensajes de Google y modificar imágenes

Esta herramienta permitirá el cambio de fondo, modificación del estilo artístico y conversión de imágenes en pinturas o retratos animados

Nano Banana permite editar imágenes
Nano Banana permite editar imágenes directamente en Mensajes de Google utilizando inteligencia artificial y tecnología RCS para personalización avanzada.

La aplicación Mensajes de Google ahora cuenta con una herramienta de edición de imágenes basada en Nano Banana, que permite a los usuarios personalizar cualquier imagen de manera sencilla y sin salir del chat.

Aprovechando la tecnología RCS para modificar y reenviar imágenes recibidas de forma personalizada con inteligencia artificial. Esta herramienta elimina las limitaciones tradicionales, permitiendo ir más allá del simple envío de emojis, gifs o stickers.

La función de Nano Banana no se limita a simples ediciones superficiales. Ahora es posible cambiar el fondo, modificar el estilo artístico, transformar una foto en una pintura o un retrato animado, e incluso añadir o eliminar elementos para adaptarlos a la iluminación y el contexto de la imagen original.

Las imágenes y las solicitudes de edición se almacenan temporalmente en los servidores de Google mientras se procesan. Por este motivo, es fundamental cuidar la selección de imágenes y asegurarse de no vulnerar derechos de autor ni derechos de privacidad de terceros.

Nano Banana permite añadir o
Nano Banana permite añadir o eliminar elementos de las fotos y adaptar la iluminación, optimizando la experiencia de edición en tiempo real dentro del chat.

Cómo usar Nano Banana en Mensajes de Google

El proceso para utilizar Nano Banana en Mensajes de Google se caracteriza por su simplicidad. Solo es necesario pulsar sobre cualquier imagen en un chat, localizar el icono “remix” y acceder al editor.

Desde allí, se pueden escribir instrucciones precisas sobre los cambios que se desean realizar. La herramienta también ofrece sugerencias automáticas para aquellos que buscan inspiración o no tienen claro el resultado que quieren obtener. Pero cuanto más específica y clara sea la descripción de la transformación, mejores serán los resultados obtenidos

Tras aplicar los cambios, la plataforma muestra una vista previa. Si el resultado es satisfactorio, basta con enviar la imagen modificada directamente en la conversación. Si no cumple las expectativas, se puede optar por ajustar la descripción o elegir nuevas ideas sugeridas. Esta dinámica fomenta la creatividad y el intercambio, adaptándose tanto a usuarios experimentados como a quienes no tienen conocimientos previos de edición digital.

La edición se extiende a imágenes almacenadas en la galería o tomadas con la cámara, facilitando así la reutilización de fotos antiguas o la creación instantánea de nuevos contenidos visuales.

El acceso y uso de
El acceso y uso de Nano Banana en Mensajes de Google es sencillo, basta con pulsar la imagen, elegir el icono 'remix' y seguir las sugerencias del editor.

Cómo crear imágenes con Nano Banana

La función de generación de imágenes no está disponible en Mensajes, pero sí en Gemini. En esta plataforma, la herramienta despliega su potencial para la creación de infografías y gráficos visuales, convirtiendo textos e ideas en piezas visuales claras y organizadas.

El acceso a Nano Banana Pro se realiza desde el menú de herramientas en Gemini, escogiendo la opción de creación de imágenes y seleccionando la modalidad con razonamiento avanzado. La plataforma permite generar hasta cuatro imágenes sin costo, tras lo cual solicita el acceso a una suscripción para funciones avanzadas.

El procedimiento para crear una infografía es directo. El usuario debe redactar un texto bien estructurado con los conceptos clave y las secciones deseadas. Nano Banana transforma esta información en una infografía dividida en bloques visuales, con títulos destacados y un diseño equilibrado. Es posible personalizar estilos, colores e iconos para ajustar el resultado a las necesidades del proyecto.

Google ha presentado ejemplos prácticos donde la herramienta organiza información compleja, como el funcionamiento del cerebro, la generación de texto con IA o los beneficios de la energía solar, mostrando su utilidad en entornos educativos, corporativos y de divulgación.

En la plataforma Gemini, Nano
En la plataforma Gemini, Nano Banana Pro genera infografías y gráficos visuales a partir de textos, ideal para organización de información compleja en entornos educativos y corporativos.

Cómo obtener los mejores resultados al usar Nano Banana

Para obtener resultados de calidad con Nano Banana tanto en Mensajes de Google como en Gemini, se recomienda evitar instrucciones vagas o demasiado breves, verificar siempre la exactitud de los datos antes de compartirlos y utilizar palabras clave que faciliten la comprensión de la inteligencia artificial.

Si se trata de una serie de piezas visuales, mantener la coherencia estética contribuye a una mejor experiencia para los destinatarios.

