Por qué se celebra el Día de los Inocentes, qué significado tiene y más preguntas que son tendencia en Google

Pese a que comenzó como un acto de memoria religiosa, fue transformándose en una tradición marcada por las bromas y el humor

En varias ocasiones el doodle de Google representa rasgos de la celebración del día específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el 28 de diciembre marca una fecha singular en el calendario de diversas sociedades hispanohablantes: el Día de los Santos Inocentes. Esta jornada, reconocida principalmente en países de tradición católica, reúne manifestaciones populares que la han convertido en un día dedicado al humor.

El interés sobre el origen, el significado y las formas de conmemoración de este día se intensifica en cada aniversario, reflejándose en el aumento de búsquedas en Google relacionadas con el Día de los Inocentes.

La celebración trasciende fronteras y adopta características propias en cada país, aunque el denominador común suele ser la realización de bromas conocidas como “inocentadas”.

Esta festividad pasó de tener una connotación bíblica a una humorística y de amistad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consultas más frecuentes en Google abordan el motivo de su existencia, su simbología y las tradiciones asociadas, lo que confirma el interés permanente por comprender tanto el trasfondo histórico como las costumbres actuales que rodean esta fecha.

Por qué se celebra el Día de los Inocentes

Según la tradición católica, la raíz de esta festividad surge de un episodio narrado en el Evangelio de Mateo, donde el rey Herodes I ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años en Belén, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret.

Este hecho, conocido como la “Matanza de los Inocentes”, constituye el origen religioso de la jornada. La Iglesia Católica recuerda a estos niños como los primeros mártires cristianos y les dedica el 28 de diciembre como fecha de conmemoración.

No obstante, a lo largo de los siglos, la solemnidad inicial de la fecha se fue diluyendo. La influencia de celebraciones medievales y paganas propició una evolución hacia un día marcado por la inversión de roles sociales y la permisividad de comportamientos humorísticos.

Qué significado tiene el Día de los Inocentes

La tradición tiene origen en un episodio bíblico que marcó la historia del cristianismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día de los Santos Inocentes posee un significado dual, donde la memoria histórica convive con la expresión lúdica. Por un lado, la fecha mantiene su carácter de homenaje a las víctimas de la matanza ordenada por Herodes I.

Por otro lado, se ha constituido como un espacio para la creatividad y la distensión social, en el que las bromas funcionan como válvula de escape frente a las rigideces cotidianas. La evolución del significado responde a la hibridación de prácticas religiosas y tradiciones profanas.

Por qué se hacen bromas cada 28 de diciembre

La tradición de realizar bromas en el Día de los Santos Inocentes proviene de la fusión entre la conmemoración religiosa y las festividades de origen pagano.

Durante la Edad Media, las jerarquías sociales se invertían y las personas se permitían comportamientos satíricos y cómicos, lo que influyó directamente en la transformación de la jornada en un día para las bromas.

Es común que durante este día, abunden noticias falsas en las redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, las bromas conocidas como “inocentadas” se han consolidado como el elemento más visible de la fecha. Medios de comunicación, empresas y particulares participan elaborando noticias falsas, chistes o situaciones inesperadas.

El objetivo suele ser poner a prueba la credulidad de los demás, manteniendo siempre el carácter inofensivo de la burla. Las bromas del 28 de diciembre buscan sorprender sin causar daño real.

Cómo se celebra el Día de los Inocentes en distintos países del mundo

La forma de conmemorar el Día de los Santos Inocentes varía según la región, aunque la esencia permanece constante. En España, la jornada se distingue por bromas entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.

En España se suelen utilizar huevos para hacer inocentadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, una de las celebraciones más emblemáticas es la “Fiesta de los Enharinados” en Ibi, provincia de Alicante, donde los participantes se enfrentan con harina y huevos en un espectáculo de humor masivo.

En América Latina, el espíritu festivo se replica con matices locales. En países como México, Argentina y Colombia, los medios de comunicación suelen difundir noticias falsas, mientras que la población general recurre a las “inocentadas” en el ámbito personal.

En contraste, en Estados Unidos y Reino Unido, la tradición equivalente se celebra el 1 de abril bajo el nombre de “April Fools’ Day”, manteniendo el espíritu de las bromas pero en una fecha diferente.

