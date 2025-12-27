Todo lo que debes saber sobre la carga continua, una ventaja de los conectores USB-C naranjas

El puerto USB naranja mantiene el suministro eléctrico activo, incluso cuando el equipo no está encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas utilizan a diario una variedad de cables y conectores sin detenerse a analizar los detalles detrás de sus diseños. Entre estos detalles, los colores de los puertos USB suelen pasar desapercibidos, aunque poseen un significado específico. Uno de los más llamativos es aquel que tiene el interior naranja, que merece atención por una característica técnica relevante.

El color naranja en un puerto USB no responde a una simple decisión estética. Representa una función técnica concreta: el suministro de energía permanente, conocido como Always-On USB o Power-Share. Esta característica permite que un dispositivo portátil funcione como fuente de energía de respaldo, una ventaja útil al viajar o cuando no hay tomas de corriente disponibles.

Qué es el USB naranja

La estandarización del USB ha recorrido un largo camino, pasando de los conectores blancos (USB 1.0), negros (USB 2.0) y azules (USB 3.0), hasta los actuales Tipo C. Frente a la coexistencia de múltiples versiones, los fabricantes optaron por emplear el color naranja para diferenciar los puertos con capacidad de carga continua.

Esta tecnología facilita la carga de teléfonos y tablets sin necesidad de tener la computadora funcionando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puerto naranja mantiene el suministro eléctrico activo incluso si el equipo está apagado, en suspensión o con la tapa cerrada. La mayoría de los puertos estándar dejan de proveer energía en esas condiciones para preservar la batería interna. Así, si se conecta un dispositivo a un puerto habitual y el ordenador está apagado, no recibirá carga.

En cambio, los puertos naranjas están diseñados para mantener la corriente disponible, tanto en el hardware como en el firmware, permitiendo recargar dispositivos aunque el sistema operativo no esté en funcionamiento.

Cómo funciona la carga continua

Esta opción resulta práctica en situaciones cotidianas. Por ejemplo, ante la necesidad de recargar un teléfono con poca batería y sin acceso a un enchufe, un ordenador con puerto naranja ofrece una solución rápida. Basta conectar el dispositivo al puerto y la recarga se realiza aun si el portátil permanece apagado, funcionando como una batería externa de gran capacidad.

Los puertos naranjas también ofrecen un amperaje mayor, acelerando la recarga de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es que permite cargar dispositivos sin que el ordenador esté funcionando, lo que evita ruidos de ventiladores y reduce el consumo energético innecesario durante la noche o en momentos de reposo.

Los puertos naranjas suelen ofrecer también un amperaje superior al de los puertos convencionales, lo que permite una recarga más rápida, especialmente útil para dispositivos con mayor demanda energética como tablets.

Precauciones

El uso de la carga continua implica prestar atención al nivel de batería del portátil. Utilizar esta función sin que el equipo esté conectado a la red eléctrica puede agotar la batería interna, ya que la energía se toma directamente de ella.

En equipos de escritorio o cuando el portátil está enchufado, este inconveniente no existe.

Utilizar el puerto naranja con el portátil desenchufado puede consumir la batería interna más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de conectores USB

Así como hay estándares de conectores USB, que determinan su velocidad de transferencia de datos o carga de energía, también existen diversos tipos de conectores.

USB Tipo A : Ha sido el conector principal en ordenadores y periféricos. Es compatible con los estándares USB 1.0, 2.0, 3.0 y 3.1. Los conectores 3.0 se identifican por una pestaña interna azul, mientras que los de velocidades inferiores no la incluyen.

USB Tipo B : Se utiliza principalmente para conectar periféricos como impresoras y escáneres, usualmente para alimentación de energía. Existen dos variantes: la convencional, usada en USB 1.0 y 2.0, y una versión con pestaña azul para el estándar 3.0.

USB Tipo C : Es el conector más moderno y sucesor del Micro USB. Es completamente reversible y se utiliza en los estándares USB 3.1 en adelante. Además, es el conector de Thunderbolt 3, que también funciona como alternativa al HDMI.

Mini USB : Fue una versión reducida utilizada en cámaras y móviles, especialmente el modelo Mini B. Su uso ha disminuido en los últimos años.

Micro USB: Reemplazó al Mini USB y se popularizó en dispositivos pequeños, especialmente en móviles de gamas anteriores y otros accesorios. Todavía se encuentra en algunos equipos de gama baja o con varios años en el mercado.