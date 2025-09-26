Qué puedes conectar al puerto USB de tu televisor para sacarle el máximo provecho

Televisores con USB. (Getty Images)

El televisor, uno de los aparatos más tradicionales del hogar, ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en un centro de entretenimiento digital. Las pantallas actuales no solo sirven para ver programas de televisión, sino que también se utilizan para reproducir películas en alta definición, maratones de series o incluso videojuegos. Sin embargo, existe un componente que muchos usuarios suelen pasar por alto: el puerto USB.

Aunque a primera vista pueda parecer un detalle menor, este conector abre la puerta a múltiples funciones que van más allá de lo habitual. Desde cargar dispositivos electrónicos hasta instalar accesorios o actualizar el sistema, el puerto USB del televisor se ha convertido en una herramienta versátil que puede mejorar la experiencia de uso sin necesidad de comprar equipos adicionales.

Una fuente de energía extra en casa

El primer uso, y quizás el más evidente, es emplear el puerto USB como punto de carga. Al igual que ocurre con un computador, muchos televisores permiten alimentar dispositivos como teléfonos móviles, tabletas o reproductores multimedia. La energía suministrada suele ser limitada —alrededor de 5 voltios y 500 miliamperios en la mayoría de modelos—, pero resulta suficiente para cargar lentamente un celular o mantener en funcionamiento aparatos como Chromecast, Fire TV Stick o Roku.

Los puertos USB tienen diferentes funciones como reproducir contenido o cargar un celular. (LG)

Esta característica lo convierte en un recurso práctico en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si los enchufes de la sala están ocupados, el puerto USB del televisor puede servir para cargar el teléfono durante una película o para conectar un dispositivo de transmisión sin necesidad de adaptadores.

Teclados y ratones para una navegación más cómoda

Otra función poco explorada es la compatibilidad con periféricos como teclados y ratones. Varios televisores inteligentes incluyen navegadores de internet o aplicaciones que requieren escribir, y hacerlo desde el control remoto no siempre es cómodo. Con un teclado físico, introducir contraseñas largas, buscar títulos en plataformas de streaming o escribir mensajes en redes sociales se vuelve mucho más ágil.

Del mismo modo, un ratón facilita el desplazamiento por menús y páginas web, acercando la experiencia de uso a la de un computador. Aunque no todos los usuarios recurren a esta posibilidad, quienes lo prueban suelen destacar la diferencia en rapidez y practicidad.

El puerto USB del televisor, más útil de lo que imaginas - crédito Santiago Neira Infobae

Accesorios que transforman el ambiente

Más allá de las funciones técnicas, los puertos USB también permiten dar un toque personal al televisor. Un ejemplo son las tiras de iluminación LED que se instalan en la parte posterior de la pantalla. Estos accesorios se alimentan directamente desde el televisor y ofrecen efectos visuales que mejoran la atmósfera en el hogar.

Con controles para cambiar colores, intensidad o modos de iluminación, las tiras LED se han popularizado porque añaden una sensación inmersiva al ver películas o jugar videojuegos. Además, no requieren instalaciones complejas ni adaptadores adicionales, lo que los convierte en una opción accesible para quienes buscan un entorno más atractivo.

Una vía para actualizar el software

En algunos televisores, el puerto USB también cumple un papel clave en la actualización del sistema operativo. Aunque la mayoría de modelos se actualiza automáticamente cuando están conectados a internet, existe la posibilidad de realizar la instalación de forma manual.

Los puertos USB albergan un gran potencial que va mucho más allá de la simple conexión de dispositivos de almacenamiento externos. (Getty Images)

El proceso suele ser sencillo: el usuario descarga el firmware más reciente desde la página oficial del fabricante, lo guarda en una memoria USB y luego conecta esta al televisor. Desde el menú de configuración se selecciona la opción “Actualizar desde USB” y el sistema se encarga del resto. Esta alternativa es especialmente útil cuando el dispositivo presenta fallos en la conexión de red o cuando se desea instalar la actualización inmediatamente sin esperar a que llegue de forma automática.

Un puerto pequeño con gran potencial

El puerto USB de un televisor puede parecer un detalle técnico irrelevante, pero en realidad ofrece un abanico de posibilidades que enriquecen el día a día. Desde lo más simple —como cargar un celular— hasta lo más avanzado —como personalizar el entorno o actualizar el software—, este conector se ha consolidado como un recurso práctico y multifuncional.

En un momento en que los televisores se han transformado en verdaderos centros de entretenimiento, aprovechar al máximo cada una de sus funciones marca la diferencia. Y el puerto USB, a menudo ignorado, demuestra ser una herramienta clave para ampliar las capacidades del dispositivo y hacer que la experiencia frente a la pantalla sea mucho más completa.