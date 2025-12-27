Mejora el rendimiento de tu smartphone o tablet con estos simples pasos

Muchos usuarios desconocen que Chrome sigue activo y consume batería incluso cuando no está abierto en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque para muchos usuarios los smartphones y tablets Android representan una extensión indispensable de su rutina diaria, los problemas de batería y lentitud suelen aparecer incluso con un uso aparentemente normal.

A pesar de que soluciones como reducir el brillo, activar el modo ahorro de energía o portar una batería externa resultan habituales, existe un factor que a menudo pasa desapercibido: la actividad en segundo plano de Google Chrome.

Este navegador, predeterminado en la mayoría de dispositivos Android, permanece activo aun cuando el usuario cree haberlo cerrado. Cada vez que se pulsa un enlace en aplicaciones como Google, Discover o incluso en otras plataformas, se utiliza un visor basado en Chrome, lo que mantiene procesos en ejecución que consumen energía y ralentizan el equipo.

Chrome puede representar hasta el 13% del gasto energético diario en dispositivos móviles, según datos recientes. (Reuters)

Chrome puede llegar a consumir entre un 10 y un 13 por ciento de la batería diaria en un uso estándar, sin que el usuario lo perciba, informa CincoDías.

Pasos para mejorar el rendimiento de tu dispositivo

Para optimizar el consumo energético y mejorar el rendimiento general del dispositivo, resulta fundamental limitar la actividad de Chrome en segundo plano. El procedimiento es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Los pasos recomendados para restringir el uso de datos en segundo plano por parte de Chrome en Android son los siguientes:

Mantener pulsado el icono de Chrome en la pantalla principal o en el cajón de aplicaciones.

Acceder a la sección de Información de la aplicación .

Entrar en el apartado de Uso de datos móviles .

Desactivar la opción denominada Datos en segundo plano.

Limitar los datos en segundo plano desde la configuración de la aplicación ayuda a reducir el consumo de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aplicar esta configuración, el navegador dejará de ejecutar buena parte de sus procesos cuando no se encuentra abierto, lo que permite una mejora directa en la autonomía del equipo. Es importante tener presente que las páginas web podrían demorar ligeramente más en cargar al abrir Chrome, aunque el impacto en la experiencia diaria suele ser mínimo frente al ahorro energético obtenido.

En tanto, existe una medida adicional para quienes buscan optimizar aún más el uso de la batería:

Abrir la aplicación Chrome .

Pulsar el icono de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Acceder al menú de Configuración .

Entrar en el apartado Privacidad y seguridad .

Seleccionar la opción Precargar páginas .

Elegir la alternativa No precargar.

Desactivar la precarga de páginas en Chrome es otro método para optimizar la duración de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementando ambos métodos, es posible extender notablemente la duración de la batería sin sacrificar la funcionalidad principal del dispositivo. Así, gestionar de forma adecuada el comportamiento de Chrome resulta clave para quienes desean obtener el máximo rendimiento de su smartphone o tablet Android.

Cómo alargar la vida útil de la batería

La vida útil de la batería de un celular depende de hábitos como mantener la carga entre el 20 % y el 90 %. Factores como el calor excesivo, la carga rápida frecuente y el uso intensivo del dispositivo mientras está conectado pueden acelerar el deterioro de la batería.

Para prolongar su funcionamiento, es recomendable hacer cargas cortas y frecuentes, no exponer el teléfono a altas temperaturas, limitar el uso de la carga rápida, reducir el brillo de la pantalla y restringir las aplicaciones en segundo plano. Si el dispositivo no se utilizará durante un tiempo, conviene apagarlo o activar el modo avión y dejar la batería cerca del 50 %. Estas acciones ayudan a evitar el desgaste prematuro y los gastos asociados al reemplazo.