No todos los celulares ahorran energía con el Modo Oscuro: estas pantallas sí lo hacen

El Modo Oscuro puede ahorrar batería en cierto tipo de celulares. (Imagen ilustrativa)

El Modo Oscuro se ha convertido en una de las funciones más utilizadas en los celulares actuales. Más allá de una cuestión estética, millones de usuarios lo activan convencidos de que mejora la experiencia visual y, sobre todo, de que permite ahorrar batería. Sin embargo, esa creencia no siempre es cierta: el ahorro energético del Modo Oscuro depende directamente del tipo de pantalla que tenga el dispositivo. En algunos casos, el impacto es real y medible; en otros, prácticamente inexistente.

En términos simples, el Modo Oscuro sustituye los fondos blancos o claros del sistema operativo y de las aplicaciones por tonos negros o muy oscuros. Desde su llegada masiva a Android y iOS, hace menos de cuatro años, esta opción ganó popularidad de forma acelerada. Muchos usuarios la activan de forma permanente, tanto por comodidad visual como por la percepción de que el brillo reducido es menos agresivo para los ojos, especialmente durante la noche.

A esta preferencia se sumó otra idea que se repite con frecuencia, que el Modo Oscuro consume menos energía y prolonga la duración de la batería. La afirmación es parcialmente correcta, pero con un matiz clave que suele pasarse por alto. El Modo Oscuro solo reduce el consumo energético en móviles con pantallas OLED o AMOLED. En dispositivos con pantallas LCD o LED, el efecto sobre la batería es prácticamente nulo.

La elección del modo oscuro o modo claro en el celular, puede influir en el ahorro de energía del celular. (Foto Adslzone)

La diferencia está en la tecnología que utiliza cada tipo de pantalla para iluminar los píxeles. En la actualidad, la mayoría de smartphones, tablets y relojes inteligentes emplean uno de estos dos grandes sistemas, y su funcionamiento es radicalmente distinto.

En las pantallas LCD o LED, habituales en celular de gama media, de entrada o en modelos más antiguos, la imagen se genera a partir de una retroiluminación constante situada detrás del panel. Esa luz trasera permanece encendida todo el tiempo, independientemente de si la pantalla muestra colores claros u oscuros. Los píxeles funcionan como pequeñas persianas que dejan pasar más o menos luz para formar los distintos tonos. Cuando la pantalla muestra negro, los píxeles simplemente bloquean el paso de la luz, pero la retroiluminación sigue activa. Por ese motivo, el consumo energético es prácticamente el mismo tanto en Modo Claro como en Modo Oscuro.

En cambio, las pantallas OLED y AMOLED, cada vez más comunes en móviles de gama media-alta y alta, funcionan de una manera completamente diferente. En este tipo de paneles, cada píxel es una fuente de luz independiente. Cuando se muestra un color claro, el píxel se enciende con mayor intensidad. Cuando se muestra negro, el píxel se apaga por completo. Esto significa que, en interfaces oscuras, grandes áreas de la pantalla dejan de consumir energía.

Ahora batería del celular con el Modo Oscuro depende mucho del tipo de pantalla que tenga cada celular. (foto: ClubTech)

Gracias a este funcionamiento, el Modo Oscuro sí genera un ahorro real de batería en dispositivos con paneles OLED o AMOLED. Diversos análisis técnicos han estimado que, en un uso intensivo del teléfono, el ahorro puede situarse entre un 20 % y un 30 %, especialmente en aplicaciones con fondos mayoritariamente negros, como redes sociales, mensajería o navegadores con temas oscuros.

Este comportamiento también explica por qué los negros en las pantallas OLED se perciben más profundos y “puros” que en las LCD: no se trata de un color simulado, sino de píxeles completamente apagados. Además del ahorro energético, esta tecnología contribuye a un mayor contraste visual.

Para los usuarios que no tienen claro qué tipo de pantalla incorpora su móvil, existen formas sencillas de comprobarlo. La más directa es consultar la ficha técnica oficial del dispositivo, disponible en la web del fabricante o en tiendas especializadas. Plataformas de comercio electrónico suelen detallar el tipo de panel entre las especificaciones. Como referencia general, los móviles más económicos o con varios años en el mercado suelen utilizar pantallas LCD, mientras que los modelos más recientes y de gamas superiores apuestan por OLED o AMOLED.

Las pantallas de celular OLED o AMOLED te permiten ahorrar energía si activas el Modo Oscuro. (Pexels)