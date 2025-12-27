Descubre cuántos dólares ganaría una persona que sepa de IA en 2026

Miles de dólares ganarán en 2026 las carreras especializadas en IA. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesionales con conocimientos en Inteligencia Artificial (IA) se perfilan como algunos de los mejor remunerados del sector tecnológico a nivel mundial en 2026. La combinación entre alta demanda, escasez de talento especializado y el impacto estratégico de estas habilidades en las empresas ha disparado los salarios.

De acuerdo con proyecciones del mercado laboral tecnológico, un ingeniero de IA o aprendizaje automático (Machine Learning) en Estados Unidos tendría un salario promedio anual cercano a los 170.750 dólares.

Sin embargo, las cifras son solo un punto de referencia: los ingresos pueden ser mucho menores para perfiles junior o alcanzar cifras significativamente más altas en el caso de especialistas senior que trabajan en empresas líderes del sector.

El sueldo de un experto en IA puede variar de acuerdo a la región en que se encuentre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos: el mercado más competitivo y mejor pagado

En Estados Unidos, la IA se ha consolidado como uno de los campos con mayor crecimiento salarial. Un profesional en nivel inicial puede ganar alrededor de 82.000 dólares anuales, mientras que un perfil senior se mueve en un rango mucho más amplio, que va desde los 200.000 hasta los 340.000 dólares al año.

En zonas de alto costo de vida y fuerte concentración tecnológica, como San Francisco o Silicon Valley, los salarios tienden a escalar aún más. Allí, los ingenieros senior en IA pueden superar con facilidad los 260.000 dólares anuales, especialmente si forman parte de compañías dedicadas al desarrollo de modelos avanzados, plataformas de IA generativa o soluciones empresariales a gran escala.

Europa: sueldos competitivos, pero con brechas claras

En España, el mercado de la Inteligencia Artificial también muestra un crecimiento sostenido, aunque con salarios más moderados en comparación con Estados Unidos. Los especialistas en IA ganan en promedio entre 40.000 y 60.000 euros anuales, lo que equivale aproximadamente a 42.000–63.000 dólares.

Europa tiene sueldos altos para ingenieros de IA, pero no compiten con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los perfiles altamente especializados —con experiencia en áreas como modelos de lenguaje, visión artificial o arquitectura de sistemas de IA— pueden superar los 80.000 euros al año, una cifra que los sitúa entre los mejor pagos del sector tecnológico local. Aun así, la brecha salarial con los mercados norteamericanos sigue siendo significativa.

Latinoamérica: menores promedios, pero grandes oportunidades

En América Latina, los salarios promedio en IA suelen ser más bajos cuando se consideran únicamente los mercados locales. Por ejemplo, en México el sueldo neto mensual promedio ronda los 36.303 pesos mexicanos, una cifra distante de los estándares estadounidenses o europeos.

Sin embargo, el panorama cambia de forma radical cuando los profesionales trabajan de manera remota para empresas internacionales. En estos casos, los roles especializados en IA pueden alcanzar ingresos de hasta 460.000 dólares anuales, especialmente en proyectos de alto impacto, startups tecnológicas globales o compañías que compiten por talento escaso a nivel mundial.

Latinoamérica ofrece los sueldos más bajos en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto se paga según el rol en IA

Los ingresos también dependen en gran medida del puesto específico dentro del ecosistema de la Inteligencia Artificial. Para 2026, en Estados Unidos se proyectan los siguientes rangos salariales:

Arquitecto de IA: entre 142.750 y 196.750 dólares anuales.

Ingeniero de IA/ML: alrededor de 170.750 dólares en promedio.

Científico de Datos: cerca de 153.750 dólares al año.

Especialista en NLP o Visión Artificial: entre 200.000 y 312.000 dólares .

Chief AI Officer (CAIO): más de 200.000 dólares, dependiendo del tamaño y la industria de la empresa.

Estos cargos reflejan no solo conocimientos técnicos, sino también la capacidad de integrar la IA en procesos de negocio, productos y estrategias corporativas.

El sueldo de los expertos en IA varía de acuerdo a sus especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la IA paga un “premium” salarial

Uno de los factores clave detrás de estos sueldos es el denominado “premium por IA”. Se estima que los ingenieros especializados en esta área tendrán los mayores incrementos salariales dentro del sector tecnológico, con aumentos proyectados del 4,4% anual hacia 2026.

Además, contar con habilidades en Inteligencia Artificial puede incrementar el salario base hasta en un 56% frente a profesionales que ocupan el mismo puesto pero no dominan estas tecnologías. En casos extremos, empresas como Meta han llegado a ofrecer paquetes de compensación total —que incluyen bonos y acciones— valorados en millones de dólares para atraer talento de élite.