Este truco permite aumentar la memoria RAM sin gastar mucho dinero

El uso de estos módulos ofrece un camino económico para optimizar equipos en medio de la volatilidad del hardware

Soluciones creativas emergen ante la
Soluciones creativas emergen ante la crisis global de precios de la memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorrar más de 50 dólares en la ampliación de la memoria RAM de un ordenador personal ha dejado de ser solo una aspiración, debido a una alternativa que permite sortear el incremento de los precios de estos componentes.

En el contexto del significativo encarecimiento de los componentes de hardware, usuarios de distintas partes del mundo han comenzado a apostar por una solución técnica simple: el uso de adaptadores SODIMM a DIMM.

Esta práctica posibilita instalar módulos de memoria RAM diseñados para portátiles (laptops) en equipos de escritorio, contribuyendo a aumentar la RAM PC con un desembolso sensiblemente menor en un momento de crisis del sector, impulsada principalmente por la demanda asociada al auge de la inteligencia artificial.

Memoria SODIMM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dramático repunte en el valor de la memoria RAM, especialmente de la tecnología DDR5, tiene su origen en factores como la demanda creciente de grandes compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial, la escasez de algunos componentes clave y la alta demanda industrial. Actualmente, los módulos destinados a ordenadores de escritorio han llegado a duplicar su precio habitual.

Asimismo, el empleo de soluciones alternativas como el almacenamiento SSD como memoria virtual en sistemas como Windows 11 resulta poco eficiente en términos de rendimiento, de modo que crece el interés por mecanismos realmente efectivos para ampliar la RAM sin soportar el fuerte impacto económico de la situación.

Así puedes ahorrar dinero con este componente

El procedimiento requiere un adaptador SODIMM a DIMM —accesorio con un costo promedio de entre 10 y 20 dólares en tiendas online— que permite integrar módulos SODIMM, comúnmente usados en portátiles, en placas base de equipos de escritorio, junto con algunos ajustes en la BIOS, según explica TechPowerUp. Esta tendencia, cada vez más frecuente entre usuarios avanzados y aficionados, se consolida como una opción práctica y de rápida aplicación.

El uso de adaptadores SODIMM a DIMM permite instalar módulos de RAM de portátiles en equipos de escritorio y reducir costos. (Amazon)

A nivel de ahorro económico, un módulo SODIMM de 16 GB cuesta aproximadamente 120 dólares, frente a los 172 dólares de su versión DIMM, lo que permite un aumento significativo de la memoria por mucho menos dinero durante el actual periodo de incertidumbre en el mercado.

El atractivo económico es aún más notorio tras revisar el comportamiento de los precios en ambos tipos de módulos: los DIMM de escritorio han incrementado su valor hasta un 245% respecto al precio anterior, mientras que los SODIMM destinados a portátiles han subido solamente un 136%, generando una diferencia del 109%.

Esta brecha justifica que un número creciente de usuarios opte por implementar la memoria móvil mediante adaptadores como vía para enfrentar la crisis RAM y seguir utilizando sus equipos sin las exigencias económicas derivadas de los nuevos estándares del sector.

Sin embargo, este método no está exento de inconvenientes técnicos. Las memorias SODIMM, aunque son compatibles mediante adaptador, cuentan con una velocidad de reloj inferior y mayor latencia en comparación con las DIMM convencionales.

Cada vez más usuarios compran adaptadores para sortear el encarecimiento de hardware y mantener sus computadoras actualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos factores pueden acarrear inestabilidad e incluso ralentizar el rendimiento general del sistema, motivo por el que se recomienda como solución provisional, particularmente en ordenadores antiguos o en circunstancias puntuales, mientras se mantiene la volatilidad de precios en las memorias no volátiles. Es esencial considerar estas limitaciones antes de optar por el ahorro, pues la experiencia dista de la que ofrecen los módulos diseñados para escritorio.

La crisis de las RAM

El fenómeno de precios no ha escapado a la atención de los principales fabricantes de hardware. De cara a 2026, el sector se prepara para enfrentar una posible prolongación de la crisis, anticipándose con nuevas estrategias como la ampliación de equipos con procesadores i5 y memorias DDR4, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas que atenúen la tensión en la industria.

Compañías como Intel y AMD estudian la evolución del mercado y la demanda de los consumidores, buscando aportar alternativas que permitan abordar la escasez y la especulación prevalecientes.

Mientras la industria camina hacia la implementación de nuevas opciones más asequibles, la utilización de técnicas como el empleo de SODIMM en ordenadores de sobremesa se consolida como un recurso temporal, permitiendo a quienes necesitan mantener sus equipos aliviar el impacto del alza de precios sin grandes inversiones.

