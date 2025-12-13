Memoria RAM o almacenamiento: cómo saber cuándo se debe actualizar cada uno

Diferenciar entre RAM y almacenamiento permite identificar la causa de la ralentización del PC. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ralentización de los ordenadores es un problema frecuente que afecta tanto a usuarios de equipos de sobremesa como portátiles. Ante esta situación, surge una duda habitual: ¿conviene actualizar la memoria RAM o el almacenamiento?

Distinguir entre ambos componentes y comprender su impacto en el rendimiento del PC resulta fundamental para tomar decisiones informadas y optimizar el funcionamiento del equipo sin necesidad de adquirir uno nuevo.

Diferencias clave entre memoria RAM y almacenamiento

La memoria RAM y el almacenamiento suelen confundirse, aunque cumplen funciones distintas dentro del ordenador. La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es el espacio donde el sistema procesa y manipula los datos de uso inmediato. Cada vez que se trabaja en aplicaciones, se edita un documento o se abre un correo electrónico, la RAM interviene para gestionar esas tareas en tiempo real.

Elegir la actualización adecuada extiende la vida útil del ordenador y mejora la experiencia de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la información almacenada en la RAM solo permanece mientras el equipo está encendido; al apagarlo, esos datos se pierden si no se han guardado en el almacenamiento.

Por su parte, el almacenamiento —ya sea un disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD)— es el lugar donde se guardan de forma permanente el sistema operativo, las aplicaciones y los archivos personales. A diferencia de la RAM, el almacenamiento conserva los datos incluso cuando el ordenador se apaga, permitiendo acceder a ellos a largo plazo.

Cuándo conviene actualizar la memoria RAM

Existen síntomas claros que indican la necesidad de ampliar la memoria RAM. Uno de los más frecuentes es el colapso del sistema al utilizar varios programas o pestañas de internet al mismo tiempo. Cuando el ordenador tarda en ejecutar múltiples tareas o se bloquea al alternar entre aplicaciones, suele deberse a una insuficiencia de memoria. En estos casos, aumentar la RAM permite que el equipo procese los datos con mayor rapidez y eficiencia.

Otra señal es la necesidad de trabajar con aplicaciones o archivos voluminosos. Programas de edición, software especializado o archivos de gran tamaño requieren una cantidad considerable de RAM para funcionar sin ralentizaciones. Ampliar la memoria facilita la ejecución de estos programas y evita caídas de rendimiento.

La memoria RAM influye en la capacidad para ejecutar varias tareas y programas simultáneamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ámbito de los videojuegos también depende en gran medida de la RAM. Una cantidad insuficiente puede impedir que los juegos se ejecuten correctamente o incluso imposibilitar su funcionamiento. Incrementar la memoria beneficia a los jugadores, ya que mejora la fluidez y reduce los tiempos de respuesta, adaptándose a las exigencias de cada título.

Cuándo conviene actualizar el almacenamiento

Actualizar el almacenamiento, especialmente al optar por un SSD, representa una de las formas más efectivas y asequibles de mejorar el rendimiento general del ordenador. Un síntoma habitual que sugiere la necesidad de esta mejora es la corta duración de la batería en portátiles. Los SSD, al carecer de piezas móviles, consumen menos energía que los HDD, lo que se traduce en una mayor autonomía.

La velocidad de arranque y de apertura de archivos es otro factor determinante. Cambiar a un SSD puede reducir el tiempo de inicio del sistema a entre 10 y 13 segundos, frente a los 30 o 40 segundos habituales de un disco duro tradicional. Además, la apertura de aplicaciones y archivos resulta mucho más ágil, lo que repercute directamente en la experiencia de uso.

La falta de espacio para almacenar fotos, música, documentos y aplicaciones es otro indicio de que conviene actualizar el almacenamiento. Si el equipo se queda sin espacio de forma recurrente, sustituir el HDD o SSD por uno de mayor capacidad permite mantener el rendimiento y evitar limitaciones en el uso diario.

Actualizar el almacenamiento a un SSD reduce los tiempos de arranque y aumenta la velocidad general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios concretos de cada actualización

Ampliar la memoria RAM se traduce en una mayor capacidad para ejecutar varias tareas simultáneamente, trabajar con programas exigentes y disfrutar de una experiencia de juego más fluida. El ordenador responde con mayor rapidez y eficiencia, lo que facilita la productividad y el entretenimiento.

Actualizar el almacenamiento, en especial al instalar un SSD, aporta mejoras notables en la velocidad de arranque, la apertura de archivos y la duración de la batería. Además, disponer de más espacio permite instalar aplicaciones recientes y almacenar una mayor cantidad de datos sin preocuparse por el límite de capacidad.

Consejos prácticos para decidir qué actualizar primero

La elección entre ampliar la RAM o el almacenamiento depende del problema principal que presente el ordenador. Si el equipo se bloquea al abrir varias aplicaciones o muestra lentitud al ejecutar programas pesados, la prioridad debe ser la memoria RAM. En cambio, si el arranque es lento, la batería dura poco o el espacio disponible se agota con frecuencia, conviene optar por un SSD o aumentar la capacidad de almacenamiento.

Contar con un almacenamiento más amplio facilita la gestión de archivos y aplicaciones actuales, permitiendo que el ordenador se adapte a las necesidades tecnológicas del usuario y prolongue su vida útil.