Cuánta RAM conviene tener en 2026 al comprar una computadora

La memoria RAM es un elemento central para el rendimiento de cualquier dispositivo moderno, ya sea computadora de escritorio, portátil, teléfono móvil o tablet. Tomar la decisión correcta sobre cuánta RAM incluir en tu compra depende del tipo de uso previsto y de las posibilidades de ampliación.
El estándar y las necesidades han cambiado en los últimos años, por lo que es fundamental conocer las recomendaciones actualizadas para 2026 y así asegurar la mejor experiencia de uso, fluidez y productividad.
Cantidad recomendada de RAM para computadoras según el uso en 2026
Para tareas básicas como navegación web, procesamiento de textos y uso de aplicaciones de oficina, es posible trabajar con 4 GB de RAM, aunque los expertos sugieren que, para equipos nuevos, el mínimo ahora debe ser 8 GB.
Si planeas dedicar tu PC a juegos modernos, edición de video, modelado 3D o el uso de programas pesados, el mínimo debería ser 16 GB. Para un rendimiento óptimo y opciones de futuro, 32 GB brindan margen ante el crecimiento constante del consumo de memoria por parte de nuevas aplicaciones y sistemas operativos.
Aquellos dedicados a animación, desarrollo de software avanzado, o investigación en inteligencia artificial podrían necesitar configuraciones superiores, llegando incluso a cientos de gigabytes, dependiendo del alcance y complejidad de sus proyectos.
Si armas tu computadora desde cero, una buena estrategia es empezar con 8 GB en dos módulos (para aprovechar funcionalidades como dual channel), y dejar ranuras libres para futuras expansiones. Configuraciones convencionales serían 16 GB (2x8), 32 GB (2x16), o 64 GB (2x32).
Es vital revisar el manual de la tarjeta madre para identificar la disposición óptima de los módulos, y corroborar que el estándar sea DDR5, la versión más presente en los lanzamientos actuales.
RAM en laptops, celulares y tablets: límites y recomendaciones
Las laptops a menudo vienen con módulos de RAM soldados, lo que impide ampliar la memoria en el futuro. Al comprar un equipo portátil, es recomendable asegurarte de su capacidad de expansión y optar por modelos que permitan agregar más memoria si planeas alargar el ciclo de vida del dispositivo.
En el caso de los celulares y tablets, las recomendaciones varían aún más según la gama del dispositivo. Los modelos económicos suelen ofrecer apenas 3 GB de RAM, lo que compromete la fluidez al utilizar varias apps. Lo ideal para 2026 es que los equipos tengan por lo menos 6 GB de RAM, y los de gama alta, mínimo 12 GB.
Hay que desconfiar de la “RAM virtual” —memoria que toma prestado almacenamiento del dispositivo—, ya que no alcanza la velocidad y eficiencia de la RAM real.
Mientras que el ecosistema Android tiende a exigir más RAM para mantener el dispositivo ágil, los iPhone optimizan mejor el uso de memoria gracias a su integración con iOS, por lo que alcanzan buena experiencia con 6 u 8 GB en sus modelos más recientes.
Otros factores importantes en la elección de la memoria RAM
No solo importa la cantidad de RAM: también influyen otros factores como la generación, la frecuencia (MHz), la latencia y el consumo energético. Los equipos vanguardistas emplean RAM DDR5, mientras que los teléfonos de alta gama utilizan LPDDR5, que reducen el consumo y mejoran el rendimiento.
Verificar compatibilidad, posibilidades de expansión y tipo de memoria es esencial para aprovechar al máximo el potencial de cualquier dispositivo. No olvides que la RAM es hardware físico y, pese a lo que dicen algunos anuncios engañosos, no puede descargarse ni instalarse por software.
Es pertinente recalcar que la cantidad ideal de RAM en 2026 dependerá siempre del uso y del dispositivo, pero anticipar tus necesidades y conocer las posibilidades de ampliación te permitirá una inversión más eficiente y cómoda a largo plazo.