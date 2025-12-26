Tecno

El iPhone 18 sería el más “Made in USA” de su historia: la cámara principal se fabricará en Texas

Los sensores podrían incorporar tecnologías avanzadas como apertura variable y mejoras en la captación de luz, es decir, una cámara más profesional

Guardar
Apple fabricará las cámaras del
Apple fabricará las cámaras del iPhone 18 en una planta de Texas en Estados Unidos. (Foto: Imagen ilustrativa)

Apple planea dar un giro relevante en la fabricación del iPhone 18 y sus modelos Pro, pues los sensores de la cámara se producirían en Estados Unidos, concretamente en una planta de Samsung ubicada en Texas.

De confirmarse dicha información, sería uno de los movimientos más significativos de la compañía en su estrategia de relocalización industrial y convertiría al futuro iPhone en uno de los modelos con mayor peso de fabricación en suelo estadounidense.

Según información de la cadena de suministro, Samsung ha acelerado de forma notable los trabajos en su planta de Taylor, Texas, con el objetivo de tenerla operativa a tiempo para producir sensores de imagen CMOS (CIS) destinados al iPhone 18 Pro. La fecha límite sería marzo, un plazo clave para que estos componentes puedan integrarse sin retrasos en la cadena de montaje de Apple.

La cámara del iPhone 18
La cámara del iPhone 18 podría empezar a producirse en Estados Unidos.

La urgencia se refleja en la contratación intensiva de ingenieros especializados en procesos conocidos como “hookup”. Se trata de profesionales encargados de conectar las complejas redes de gas, agua ultrapura y electricidad que permiten poner en marcha la maquinaria de fabricación de semiconductores. Sin esta infraestructura, ninguna planta puede comenzar la producción real de sensores, un componente crítico para la cámara del iPhone.

Uno de los focos principales del proyecto es la limpieza de los equipos y del propio silicio. En la fabricación de sensores a escala nanométrica, la eliminación de impurezas es determinante: se estima que los procesos de limpieza representan alrededor del 40% de todos los pasos de producción. La mínima contaminación puede arruinar una oblea completa, lo que explica la necesidad de salas blancas altamente esterilizadas y personal altamente especializado.

La apuesta económica es considerable. Samsung ha notificado una inversión de alrededor de 19.000 millones de dólares en la zona de Taylor, destinada a acelerar la puesta en marcha de las instalaciones. El objetivo es cumplir con los plazos exigidos por Apple y garantizar un suministro estable de sensores avanzados.

Apple planea trasladas la fabricación
Apple planea trasladas la fabricación de la cámara del iPhone 18 a Estados Unidos. (MacRumors)

Este movimiento no puede desligarse del contexto político y económico de Estados Unidos. La presión para atraer fabricación tecnológica al país, impulsada en años recientes por políticas proteccionistas y la amenaza de aranceles, ha llevado a Apple a reforzar su narrativa de “Made in USA”.

En este escenario, la planta de Samsung en Texas se presenta como una solución estratégica: Apple puede cumplir con los requisitos de producción local sin necesidad de construir desde cero una fábrica propia de sensores.

El resultado es una alianza industrial poco habitual entre dos competidores directos. Samsung, que lleva décadas desarrollando sensores de imagen tanto para sus propios dispositivos como para terceros, se posiciona como proveedor clave de uno de los componentes más importantes del iPhone. Apple, por su parte, mantiene el control del diseño y las especificaciones técnicas, mientras delega la fabricación en un socio con amplia experiencia.

Apple realiza una alianza con
Apple realiza una alianza con Samsung para fabricar sensores del iPhone 18 Pro en Estados Unidos. (9to5mac)

En términos tecnológicos, los sensores fabricados en Texas podrían dar soporte a una de las principales novedades del iPhone 18 Pro, ese sería la llegada de una apertura variable en la cámara. Esta tecnología, que permite ajustar físicamente la cantidad de luz que entra al sensor, ya fue utilizada por Samsung en el Galaxy S9, aunque posteriormente fue descartada por su complejidad y costos.

Además, la colaboración abre la puerta a futuras mejoras en resolución. Mientras Apple ha avanzado de forma gradual —pasando de 12 a 48 megapíxeles en generaciones recientes—, Samsung ya comercializa sensores de hasta 200 megapíxeles en algunos de sus modelos de gama alta. Tener acceso directo a esta tecnología en Estados Unidos podría facilitar un salto significativo en futuras generaciones del iPhone.

Así, el iPhone 18 Pro se perfila como un dispositivo marcado por una combinación poco habitual: diseño y control de Apple, fabricación de Samsung y producción en suelo estadounidense.

Temas Relacionados

iPhone 18AppleEstados UnidosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Steam da tres videojuegos completamente gratis por tiempo limitado: paso a paso para canjearlos

Los títulos que la plataforma está regalando son Caveman World: Mountains of Unga Boonga, Train Sim World 6 y Undercroft Warriors

Steam da tres videojuegos completamente

Meta y Sony bajan el precio de sus gafas VR: entrar a la realidad virtual es más barato ahora

Meta Quest 3 y PlayStation VR2 se perfilan como opciones viables para el entretenimiento y nuevas experiencias digitales

Meta y Sony bajan el

Cómo descargar Magis TV y Xuper TV: los riesgos de usar estas plataformas y por qué no es seguro

Estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales y requieren la descarga de archivos APK, una práctica que expone a los usuarios a virus, malware y posibles estafas

Cómo descargar Magis TV y

Mark Zuckerberg regaló auriculares con cancelación de ruido a sus vecinos por una razón familiar

La construcción constante y las restricciones en el vecindario llevaron al CEO de Meta a ofrecer obsequios en medio de reclamos por el ruido

Mark Zuckerberg regaló auriculares con
DEPORTES
La pícara respuesta de Erling

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

TELESHOW
La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El aro y un fragmento

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Bolivia: inundaciones vinculadas a la actividad minera generan daños en al menos 30 viviendas de Tipuani

“Nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”: jornada solidaria beneficia a 110 adultos mayores con productos y actividades navideñas