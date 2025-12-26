El iPhone 18 sería el más “Made in USA” de su historia: la cámara principal se fabricará en Texas

Apple fabricará las cámaras del iPhone 18 en una planta de Texas en Estados Unidos. (Foto: Imagen ilustrativa)

Apple planea dar un giro relevante en la fabricación del iPhone 18 y sus modelos Pro, pues los sensores de la cámara se producirían en Estados Unidos, concretamente en una planta de Samsung ubicada en Texas.

De confirmarse dicha información, sería uno de los movimientos más significativos de la compañía en su estrategia de relocalización industrial y convertiría al futuro iPhone en uno de los modelos con mayor peso de fabricación en suelo estadounidense.

Según información de la cadena de suministro, Samsung ha acelerado de forma notable los trabajos en su planta de Taylor, Texas, con el objetivo de tenerla operativa a tiempo para producir sensores de imagen CMOS (CIS) destinados al iPhone 18 Pro. La fecha límite sería marzo, un plazo clave para que estos componentes puedan integrarse sin retrasos en la cadena de montaje de Apple.

La cámara del iPhone 18 podría empezar a producirse en Estados Unidos.

La urgencia se refleja en la contratación intensiva de ingenieros especializados en procesos conocidos como “hookup”. Se trata de profesionales encargados de conectar las complejas redes de gas, agua ultrapura y electricidad que permiten poner en marcha la maquinaria de fabricación de semiconductores. Sin esta infraestructura, ninguna planta puede comenzar la producción real de sensores, un componente crítico para la cámara del iPhone.

Uno de los focos principales del proyecto es la limpieza de los equipos y del propio silicio. En la fabricación de sensores a escala nanométrica, la eliminación de impurezas es determinante: se estima que los procesos de limpieza representan alrededor del 40% de todos los pasos de producción. La mínima contaminación puede arruinar una oblea completa, lo que explica la necesidad de salas blancas altamente esterilizadas y personal altamente especializado.

La apuesta económica es considerable. Samsung ha notificado una inversión de alrededor de 19.000 millones de dólares en la zona de Taylor, destinada a acelerar la puesta en marcha de las instalaciones. El objetivo es cumplir con los plazos exigidos por Apple y garantizar un suministro estable de sensores avanzados.

Apple planea trasladas la fabricación de la cámara del iPhone 18 a Estados Unidos. (MacRumors)

Este movimiento no puede desligarse del contexto político y económico de Estados Unidos. La presión para atraer fabricación tecnológica al país, impulsada en años recientes por políticas proteccionistas y la amenaza de aranceles, ha llevado a Apple a reforzar su narrativa de “Made in USA”.

En este escenario, la planta de Samsung en Texas se presenta como una solución estratégica: Apple puede cumplir con los requisitos de producción local sin necesidad de construir desde cero una fábrica propia de sensores.

El resultado es una alianza industrial poco habitual entre dos competidores directos. Samsung, que lleva décadas desarrollando sensores de imagen tanto para sus propios dispositivos como para terceros, se posiciona como proveedor clave de uno de los componentes más importantes del iPhone. Apple, por su parte, mantiene el control del diseño y las especificaciones técnicas, mientras delega la fabricación en un socio con amplia experiencia.

Apple realiza una alianza con Samsung para fabricar sensores del iPhone 18 Pro en Estados Unidos. (9to5mac)

En términos tecnológicos, los sensores fabricados en Texas podrían dar soporte a una de las principales novedades del iPhone 18 Pro, ese sería la llegada de una apertura variable en la cámara. Esta tecnología, que permite ajustar físicamente la cantidad de luz que entra al sensor, ya fue utilizada por Samsung en el Galaxy S9, aunque posteriormente fue descartada por su complejidad y costos.

Además, la colaboración abre la puerta a futuras mejoras en resolución. Mientras Apple ha avanzado de forma gradual —pasando de 12 a 48 megapíxeles en generaciones recientes—, Samsung ya comercializa sensores de hasta 200 megapíxeles en algunos de sus modelos de gama alta. Tener acceso directo a esta tecnología en Estados Unidos podría facilitar un salto significativo en futuras generaciones del iPhone.

Así, el iPhone 18 Pro se perfila como un dispositivo marcado por una combinación poco habitual: diseño y control de Apple, fabricación de Samsung y producción en suelo estadounidense.