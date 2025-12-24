Tecno

Apple elevaría el precio de salida del iPhone 18 Pro ante el encarecimiento de este importante componente

Apple estaría pagando hasta un 230% más por los módulos de memoria LPDDR5X de 12 GB usados en los iPhone 17 Pro, por lo que su próxima generación de celulares sería más caro

Apple tendría pensado elevar los
Apple tendría pensado elevar los precios del iPhone 18 Pro en su lanzamiento. (Imagen ilustrativa)

Apple se prepara para un nuevo escenario de costos que podría impactar directamente en el precio de sus próximos smartphones. Según un rumor proveniente de la cadena de suministro de la compañía, el fabricante estaría pagando hasta un 230% más por cada módulo de memoria RAM LPDDR5X de 12 GB utilizado en los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Este incremento, que eleva el precio unitario del chip de entre 25 y 29 dólares a cerca de 70 dólares, anticipa un posible aumento de precios en la futura generación de iPhone 18, especialmente en sus versiones más avanzadas.

De acuerdo con esta información, el sobrecoste de la memoria estaría reduciendo el margen de beneficio de Apple en alrededor de 40 dólares por dispositivo. Aunque la compañía cuenta con uno de los márgenes más altos de toda la industria tecnológica, el encarecimiento sostenido de los componentes clave comienza a presionar incluso a los fabricantes mejor posicionados. Por este motivo, los informes apuntan a que los iPhone 18 Pro serían los primeros modelos en reflejar este aumento de costos en su precio final, especialmente en las variantes Pro y Pro Max.

Apple eliminaría del iPhone 18
Apple eliminaría del iPhone 18 Pro la Isla Dinámica.

El aumento en el precio de la memoria RAM no es un fenómeno exclusivo de Apple. Se trata de una tendencia que afecta a toda la industria tecnológica debido a una escasez global de chips DRAM, un componente esencial no solo para smartphones, sino también para computadoras, servidores y sistemas de inteligencia artificial. En este contexto, los fabricantes de memoria están priorizando la producción para centros de datos y aplicaciones de IA, sectores que están dispuestos a pagar precios mucho más altos por estos componentes críticos.

Esta situación ya llevó a otros fabricantes a anticipar subidas de precios. Empresas como Xiaomi han reconocido públicamente que 2026 será un año marcado por aumentos en el valor de los smartphones, especialmente en los modelos de gama alta. Como consecuencia, muchas marcas están reconsiderando el lanzamiento de dispositivos con configuraciones de memoria muy elevadas, como 16 o 24 GB de RAM, una característica que se había vuelto común en modelos premium de fabricantes chinos y en teléfonos orientados al gaming.

En el extremo opuesto del mercado, la presión sobre los costos también podría provocar un retroceso en las especificaciones de los modelos más económicos. Según analistas de la industria, los dispositivos de gama baja podrían volver a configuraciones de 4 GB de RAM, una decisión pensada para contener los precios finales ante un contexto de componentes cada vez más caros.

El iPhone 18 Pro tendría
El iPhone 18 Pro tendría el centro de la pantalla más despejado a un lado la cámara frontal.

En el caso de Apple, la situación es particular. Históricamente, la empresa logró absorber incrementos de costos sin trasladarlos de forma inmediata al consumidor, gracias a su escala y a la rentabilidad de su ecosistema. Sin embargo, los informes sugieren que esta vez la estrategia sería diferente. Los iPhone 18, especialmente en sus versiones Pro, serían los únicos modelos en experimentar un aumento de precio directo vinculado al encarecimiento de la memoria RAM y otros componentes clave.

La problemática de la memoria no solo afecta a Apple, sino que se extiende a toda la competencia. Samsung, Xiaomi y otras marcas relevantes del mercado también enfrentarán incrementos en los costos de fabricación, que inevitablemente terminarán reflejándose en el precio de venta. En este contexto, cuanto mayor sea la capacidad de RAM y almacenamiento, mayor será el impacto en el valor final del dispositivo.

Frente a este escenario, Apple habría tomado una decisión estratégica para asegurar su cadena de suministro. Según fuentes del sector, la compañía cerró recientemente un acuerdo clave con Samsung para garantizar el acceso a la mayor parte de la memoria RAM necesaria para la producción de los iPhone 17 y los futuros iPhone 18. Este movimiento se produce en medio de la escasez global de DRAM y busca asegurar estabilidad en el suministro, aunque no necesariamente precios más bajos.

Apple aumentaría el precio del
Apple aumentaría el precio del iPhone 18 Pro por el encarecimiento del RAM. (Imagen ilustrativa)

El acuerdo establece que Samsung suministrará entre el 60% y el 70% de los chips de memoria LPDDR5X utilizados en los iPhone 17, y todo indica que también será el principal proveedor para la generación iPhone 18. El porcentaje restante, estimado entre el 30% y el 40%, quedaría en manos de SK Hynix. En paralelo, Micron estaría reduciendo su presencia en el mercado de consumo para enfocarse casi exclusivamente en servidores y soluciones de inteligencia artificial, un segmento mucho más rentable.

