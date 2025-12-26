Cuál es la profesión que nunca va a dejar de existir, según la IA

La medicina es una profesión que, según la IA, difícilmente desaparecerá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina es una de las profesiones que, según la inteligencia artificial, difícilmente dejará de existir. Este campo abarca a médicos, enfermeras, terapeutas y cuidadores.

Aunque la tecnología transforma todas las áreas laborales, la salud responde a necesidades humanas, por lo que su extinción resulta poco probable. Las herramientas y tareas pueden evolucionar, pero la demanda por atención y cuidado directo permanece, según la IA.

Incluso, Bill Gates ha señalado en su blog Gates Notes que la labor de los cuidadores será especialmente difícil de automatizar, ya que implica empatía, acompañamiento y contacto humano, aspectos que la tecnología no puede replicar por completo.

Bill Gates afirma que automatizar el trabajo de los cuidadores será difícil porque requiere empatía y contacto humano. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

No obstante, algunas voces del sector tecnológico sostienen una visión distinta. Elon Musk afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que profesiones como la medicina y la abogacía podrían ser de las primeras en ser reemplazadas por la inteligencia artificial.

Por qué los trabajos del sector salud no dejarán de existir

Los trabajos del sector salud no desaparecerán, según la inteligencia artificial, por varias razones:

Necesidades humanas permanentes : Siempre existirán enfermedades, accidentes, nacimientos, envejecimiento y cuidados cotidianos. Estas situaciones no pueden digitalizarse por completo.

Contacto humano y empatía : Escuchar, tranquilizar, acompañar y tomar decisiones éticas en momentos difíciles exige sensibilidad y confianza personal, cualidades que la tecnología no puede replicar.

Juicio clínico complejo: Diagnosticar y priorizar cuidados implica combinar ciencia, experiencia y comprensión del contexto social. La tecnología puede apoyar, pero no sustituye esta visión integral.

Aunque la tecnología avance, la salud cubre necesidades básicas y es poco probable que desaparezca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimientos manuales : Cirugías, curaciones, aplicaciones de vacunas, rehabilitación y cuidados físicos requieren destrezas prácticas que solo los profesionales pueden brindar.

Nuevos retos de salud : El aumento de pandemias, enfermedades crónicas, desafíos de salud mental, envejecimiento poblacional y cambios ambientales incrementa la demanda de atención especializada.

La tecnología transforma, no reemplaza: La inteligencia artificial, los robots y la telemedicina automatizan tareas repetitivas y administrativas, pero permiten que los profesionales de la salud dediquen más tiempo a lo que solo los humanos pueden hacer: decidir, explicar y cuidar.

Cinco carreras profesionales que serán mejor pagadas en 2026, según la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial, la ciberseguridad se perfila como una de las carreras mejor remuneradas en 2026. Los expertos encargados de proteger sistemas y datos frente a amenazas digitales serán altamente solicitados y recibirán salarios competitivos.

En empresas como Google, un Consultor sénior de seguridad en respuesta a incidentes puede obtener un salario base anual en Estados Unidos que oscila entre USD 132.000 y USD 194.000, sumado a bonificaciones adicionales.

La IA proyecta que la ciberseguridad será una de las carreras mejor pagadas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la ciberseguridad, la inteligencia artificial destaca otras profesiones con excelentes perspectivas salariales para 2026:

Ingeniería en inteligencia artificial.

Los profesionales que desarrollan y diseñan sistemas de IA experimentan una demanda creciente y remuneraciones elevadas. En este ámbito sobresale la ingeniería de prompts.

Según Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM, “quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas”.

Cirugía y especialidades médicas.

Profesiones como cirujano y anestesiólogo mantienen salarios destacados. El promedio anual para un anestesiólogo en Estados Unidos es de USD 358 según Indeed, aunque este valor depende de la formación, experiencia y ubicación.

Los abogados de fusiones, adquisiciones y derecho corporativo están entre los mejor pagados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abogacía corporativa y derecho especializado.

Los abogados dedicados a fusiones, adquisiciones y derecho empresarial figuran entre los mejor remunerados del sector legal.

Ingeniería ambiental.

Estos ingenieros desempeñan un papel esencial en la protección de recursos naturales, la gestión sostenible y el desarrollo de energías limpias.

Bill Gates ha invertido en este campo y, según explicó a MIT Technology Review, los avances tecnológicos han permitido reducir en un 40% la previsión mundial de emisiones de carbono para 2040, aunque aún se requieren soluciones más accesibles para alcanzar los objetivos climáticos.