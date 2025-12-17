Empresas en Colombia quieren usar más inteligencia artificial, pero aún no saben cómo integrarla

Nuevos estudios señalan que la falta de claridad sobre cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial limita la transformación digital en el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de inteligencia artificial en el entorno empresarial colombiano avanza con fuerza, aunque enfrenta obstáculos importantes a nivel de integración y aplicación práctica. Un informe reciente de SAP confirma que el 54% de las organizaciones en Colombia planea aumentar su inversión en IA, pero muchas desconocen cómo incorporar estas soluciones en sus actividades diarias.

El estudio denominado “Prioridades Empresariales 2025”, ofrece una mirada a los retos tecnológicos que persistirán para las empresas del país en el año 2026.

Cuál es el problema que hay en Colombia con la IA

El informe identifica que cerca de la mitad de las grandes empresas colombianas señala como principal barrera la falta de claridad sobre cómo integrar la inteligencia artificial en sus procesos internos. Este escenario resalta una brecha entre la intención de invertir en tecnologías innovadoras y la preparación real para incorporarlas de forma eficiente.

El sondeo de SAP también señaló que el 52% de las compañías considera urgente integrar sus sistemas empresariales, mientras la fragmentación tecnológica y los sistemas que no se comunican entre sí surgen como complicaciones frecuentes que impiden la toma de decisiones informadas y dificultan el aprovechamiento de los datos.

Esta mirada es compartida por Abdul Assal, director de desarrollo de negocio para Brasil y Colombia en Galileo Financial Technologies, quien vincula el retraso en la integración de IA con un fenómeno que denomina “exclusión técnica”.

“El impacto de una tecnología central obsoleta o ineficiente limita la capacidad de la empresa para lanzar productos nuevos y captar clientes”, comentó el directivo.

Qué es la exclusión técnica

La exclusión técnica, definida como la dificultad provocada por sistemas antiguos o poco ágiles, representa un desafío principal que, de no resolverse, mantendrá a las empresas rezagadas en proyectos de transformación digital y reducción de costos.

Mientras las compañías buscan soluciones, un análisis de IDC InfoBrief aporta datos sobre el avance de la inteligencia artificial en el país. El 66% de las empresas colombianas ya superó la fase inicial de integración de IA, pero solo el 26% ha llegado a una etapa avanzada de uso.

El estudio resaltó también otro aspecto relevante: el 66% de los participantes identifica la indefinición de roles vinculados con IA como un problema para la retención y el desarrollo del talento especializado en tecnología.

Otro informe de Galileo Financial Technologies indicó que el 90% de los líderes tecnológicos colombianos cree que su organización enfrenta dificultades para ofrecer experiencias relevantes a todo tipo de clientes debido a silos (conjuntos de datos, información o procesos que están aislados dentro de una organización). A esto se suma que el 80% menciona la seguridad digital como un obstáculo cada vez más complejo, restringiendo la accesibilidad y la personalización de servicios.

Los hallazgos más recientes subrayan la diferencia entre los objetivos fijados en los planes de transformación digital y la implementación efectiva de estas estrategias. Aunque la mayoría de los líderes entrevistados reconoce la importancia de adaptar los sistemas para llegar a públicos diversos, solo el 19% reporta capacidad suficiente para lanzar una nueva función inclusiva de manera sencilla.

El informe de Galileo Financial Technologies centra la atención en estos desafíos estructurales, pues la falta de una base tecnológica sólida impide a los departamentos de tecnología dedicarse a innovar y los obliga a invertir tiempo en resolver problemas derivados de infraestructuras antiguas.

Así, los problemas de integración entre sistemas, la fragmentación de datos y la incapacidad para actualizar tecnologías afectan directamente la velocidad y eficacia con que las empresas pueden adoptar herramientas como la inteligencia artificial.

Las tendencias descritas por los últimos informes hacen visible que el propósito de aumentar el uso de inteligencia artificial en Colombia depende directamente de la capacidad de las empresas para resolver cuestiones técnicas de fondo y definir rutas claras de implementación. El desafío tecnológico, más que una meta de inversión, constituye el eje central que determinará el ritmo de innovación y el alcance de la transformación digital en el país.