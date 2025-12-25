Tecno

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Un nuevo Apple TV llegaría
Un nuevo Apple TV llegaría en 2026. (Imagen ilustrativa)

Apple se prepara para renovar su dispositivo de streaming más avanzado. A medida que se acerca el cierre de 2025 sin novedades oficiales, distintos reportes y filtraciones apuntan a que el nuevo Apple TV 4K llegará finalmente en 2026, con mejoras clave en rendimiento, inteligencia artificial y capacidades que podrían ampliar su rol más allá del entretenimiento tradicional.

Entre los cambios más mencionados aparecen un nuevo procesador, soporte para Apple Intelligence y una Siri renovada, además de un posible salto en el terreno de los videojuegos. La expectativa se explica, en parte, por el tiempo transcurrido desde la última actualización.

Cabe precisar que el actual Apple TV 4K de tercera generación fue lanzado en 2022 y, desde entonces, se sucedieron rumores que ubicaban su reemplazo en distintos eventos de Apple durante 2025. Sin embargo, ninguno de esos anuncios se concretó. Esto refuerza la idea de que la compañía ya apunta al próximo año para presentar una nueva versión del dispositivo.

Apple TV se encuentra preparando
Apple TV se encuentra preparando su próxima generación, el cual saldría en 2026. (Apple)

Un nuevo chip como eje de la actualización

Uno de los rumores más relevantes tiene que ver con el procesador que integraría el próximo Apple TV 4K. Según información publicada por MacRumors, Apple estaría evaluando incorporar el chip A17 Pro, presentado en 2023 junto con el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Si bien no se trata del chip más reciente de la compañía, sigue siendo uno de los más potentes dentro del ecosistema Apple.

Para un dispositivo de streaming, este salto de hardware sería significativo. El A17 Pro ofrece un rendimiento gráfico y de procesamiento muy superior al de los chips actuales del Apple TV, lo que permitiría ejecutar tareas más exigentes sin comprometer la fluidez del sistema. Esta mejora técnica es clave para entender dos de los grandes ejes que se le atribuyen al próximo modelo: los videojuegos y la inteligencia artificial.

Podrían llegar juegos AAA en el Apple TV

El uso del chip A17 Pro abre la puerta a una posibilidad que genera especial interés: la ejecución de videojuegos AAA de forma nativa. Apple ya dio pasos en esta dirección con el iPhone 15 Pro, al llevar títulos de consola como Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4, Death Stranding, Hitman: World of Assassination y Sniper Elite 4 a iOS. Incluso Red Dead Redemption llegó recientemente al iPhone, disponible sin costo adicional para usuarios con suscripción a Netflix.

Apple TV puede conectarse con
Apple TV puede conectarse con el mando DualSense de PlayStation 5.

Si ese mismo hardware llegara al Apple TV 4K, el dispositivo podría convertirse en una plataforma capaz de ejecutar juegos de gran presupuesto sin depender del juego en la nube. Esto marcaría una diferencia frente a otros dispositivos de streaming, que suelen limitarse a juegos casuales o a servicios de streaming de videojuegos.

A este escenario se suma la compatibilidad con mandos. Con tvOS 26, Apple amplió el soporte para controles físicos, incluyendo el DualSense de PlayStation 5 y los mandos inalámbricos de Xbox, que pueden conectarse por Bluetooth. Actualmente, el catálogo de juegos nativos en Apple TV se limita a Apple Arcade, con una oferta más acotada. Un Apple TV más potente podría cambiar ese panorama si los desarrolladores deciden adaptar más títulos de alto perfil.

Apple Intelligence y una Siri renovada

Más allá del gaming, otro de los pilares del próximo Apple TV 4K sería la integración de Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial presentado por Apple en la WWDC 2024. El A17 Pro fue el primer chip compatible con estas capacidades, ya que los procesadores anteriores no contaban con la potencia necesaria.

Apple TV traería una renovada
Apple TV traería una renovada Siri junto a Apple Intelligence para el 2026. - crédito Canva

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, el nuevo Apple TV 4K incorporará “nuevos chips y componentes inalámbricos internos” y servirá como una de las plataformas para mostrar las nuevas funciones de Siri basadas en Apple Intelligence, previstas para 2026. Esto incluiría una asistente más contextual, capaz de comprender mejor las solicitudes del usuario y ofrecer respuestas más personalizadas dentro del ecosistema Apple.

¿Cuándo llegaría el nuevo Apple TV 4K?

Por ahora, Apple no confirmó fechas oficiales. Sin embargo, algunos reportes sugieren que el lanzamiento podría darse a comienzos de 2026, posiblemente entre marzo y abril, coincidiendo con la llegada de la nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence. Esta ventana encajaría con el calendario habitual de lanzamientos secundarios de la compañía.

Hasta que Apple haga el anuncio oficial, todos estos detalles se mantienen en el terreno de los rumores. Aun así, el consenso entre analistas y filtradores es claro: el próximo Apple TV 4K será una actualización relevante, pensada para acompañar la nueva estrategia de Apple en inteligencia artificial y, potencialmente, abrir una nueva etapa en el entretenimiento y los videojuegos dentro del ecosistema de la compañía.

