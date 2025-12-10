Tecno

Tres series de Apple TV son nombradas entre los 10 mejores programas del año en EE. UU.

El reciente éxito refuerza la presencia del servicio en la industria del entretenimiento y anticipa nuevos desafíos para sus competidores

En años anteriores, Apple TV había logrado colocar, como máximo, dos series entre las seleccionadas. (Reuters)

Apple TV ha logrado un nuevo hito en la industria televisiva estadounidense al incluir tres series originales entre los 10 mejores programas del año, según la selección anual del American Film Institute (AFI).

Las producciones reconocidas —Pluribus, Severance y The Studio— marcan la primera vez que la plataforma alcanza esta cifra en la prestigiosa lista, superando sus registros anteriores.

El AFI publica cada año su listado de las 10 mejores series y películas, considerado un referente en la industria audiovisual de Estados Unidos. Hasta ahora, Apple TV solo había conseguido incluir una o, en ocasiones excepcionales, dos series en este ranking, lo que resalta la importancia del logro actual y el crecimiento de la plataforma en el competitivo mercado del streaming.

"Pluribus", serie creada por Vince Gilligan (Créditos: Apple TV+)

Las tres series elegidas de Apple TV

Las tres series seleccionadas presentan propuestas variadas en cuanto a género y narrativa. Pluribus, creada por Vince Gilligan, es una serie de ciencia ficción que narra la historia de Carol Sturka, una escritora que se convierte en una de las pocas personas inmunes a un virus alienígena.

Este virus transforma a la humanidad en una mente colmena pacífica y conformista, y la protagonista debe decidir si resiste la asimilación o se integra en la nueva realidad, explorando temas como la individualidad y la naturaleza de la felicidad.

Severance, dirigida por Ben Stiller, se centra en los empleados de Lumon Industries, quienes se someten a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre la vida personal y la laboral, creando dos identidades separadas.

La trama sigue a Mark Scout (interpretado por Adam Scott) y a su grupo de compañeros, que intentan descubrir la verdad sobre la empresa y el alcance del procedimiento, especialmente tras la reaparición de un colega en su vida exterior.

Severance, dirigida por Ben Stiller. (Apple TV+)

Por su parte, The Studio está protagonizada por Seth Rogen en el papel de Matt Remick, el nuevo director de Continental Studios.

La serie ofrece una visión satírica del mundo de Hollywood, mostrando los esfuerzos del protagonista por salvar la productora en crisis y equilibrar las demandas corporativas con las aspiraciones artísticas, en un entorno marcado por egos y creativos narcisistas.

Apple TV se supera a sí misma

En años anteriores, la presencia de Apple TV en la lista del AFI había sido más limitada. En 2024, solo Shrinking logró entrar en el ranking; en 2023, fue el turno de The Morning Show; en 2022, Pachinko y Severance compartieron el reconocimiento; y en 2021, Ted Lasso fue la única representante de la plataforma.

Seth Rogen es uno de los directores y protagonistas de The Studio. (Apple Tv)

El salto de una o dos series seleccionadas a tres en la edición actual evidencia una evolución significativa en la oferta y el impacto de Apple TV.

El reconocimiento simultáneo de Pluribus, Severance y The Studio refleja tanto la popularidad de estas producciones como su recepción positiva por parte de la crítica y su éxito en el circuito de premios. Mientras Pluribus y Severance han acumulado nominaciones, The Studio ya ha obtenido galardones importantes y se perfila como favorita en futuras ceremonias.

Este avance posiciona a Apple TV como un actor cada vez más relevante en la industria del entretenimiento, combinando éxito comercial y prestigio crítico en un entorno de creciente competencia.

