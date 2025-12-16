Filtran todos los dispositivos de Apple para 2026: iPhone plegable, AirTag 2, nuevo Apple TV y más

La filtración de un prototipo de Apple revela el desarrollo de más de veinte productos inéditos para 2026. (APPLE)

Una reciente filtración ha revelado los posibles planes de Apple para 2026, dando a conocer los dispositivos que lanzaría la empresa, entre los que se encuentra el esperado iPhone plegable.

El origen de la revelación se vincula con un prototipo de dispositivo Apple que ejecutaba una versión temprana y sin terminar de iOS 26. El equipo, adquirido por un particular, contenía referencias a más de una veintena de productos inéditos en el código del software, lo que ha permitido a medios especializados como MacRumors y Macworld acceder a la hoja de ruta de la compañía.

Cuáles son los nuevos dispositivos que lanzaría Apple en 2026

La filtración precisó una gran cantidad de equipos y accesorios de Apple en distintas etapas de desarrollo. Entre ellos se destacan productos que la empresa nunca antes ha oficializado y variantes de líneas tradicionales que apuntan a satisfacer una mayor variedad de usos.

iPhone: cinco nuevos modelos y un iPhone plegable

El segmento de smartphones agrupa al menos cinco modelos. Llama la atención la mención de un iPhone plegable (código en clave V68), lo que confirmaría que Apple trabaja en la introducción de este formato en su catálogo, aunque sin profundizar en sus características.

El iPhone plegable aparece en el código de iOS 26, confirmando los planes de Apple para innovar en smartphones.

A este modelo se suman los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, el iPhone Air 2 y el iPhone 17e. Aunque el iPhone Air 2 aparece listado, la continuidad de ese proyecto es incierta debido al rendimiento de su antecesor en el mercado.

iPad y nuevos procesadores

En la familia de tablets, Apple apuesta a renovar tanto el iPad estándar como la línea Air. La próxima generación será el iPad de 12ª generación, disponible en versiones WiFi y celular. La gama iPad Air incorporará el chip M4 y llegará con cuatro versiones según tamaño (11 y 13 pulgadas) y conectividad (solo WiFi y celular), bajo los códigos J707, J708, J737 y J738 respectivamente.

Mac

En cuanto a computadores portátiles y de escritorio, la filtración detalla tanto actualizaciones regulares como innovaciones en la arquitectura interna:

MacBook Pro : versiones con chips M5 Pro y M5 Max de 14 y 16 pulgadas, y una futura edición con chip M6 de 14 pulgadas, así como modelos M6 Pro/Max.

MacBook Air : modelos de 13 y 15 pulgadas con procesador M5.

Mac Studio : variantes con M5 Max y M5 Ultra.

Mac mini : opciones con chips M5 y M5 Pro.

Un novedoso MacBook con el chip A18 Pro derivado del iPhone.

Estas referencias sugieren una transición tecnológica que apunta a chips más potentes y eficientes.

Las computadoras Mac recibirán actualizaciones con chips M5, M6 y A18 Pro, marcando una transición tecnológica clave. (Europa Press)

Apple Watch, Vision Air y gafas inteligentes

El apartado de dispositivos vestibles revela una estrategia que va más allá del Apple Watch. La Serie 12 del Apple Watch y el Watch Ultra 4 aparecerán en el mercado junto a variantes nuevas de visores de realidad aumentada y mixta.

El Apple Vision Air representa una versión más accesible y ligera del Vision Pro, y un prototipo de gafas AR quedó finalmente cancelado, igual que las gafas de realidad aumentada conectadas al Mac. Por otro lado, destaca la referencia a unas gafas inteligentes que competirán con las Ray-Ban Meta.

Hogar inteligente y robotización

Otra vertiente importante corresponde al hogar inteligente y la robótica. Se mencionan modelos como el Apple TV de próxima generación, una versión renovada del HomePod mini (B525), y el Apple Studio Display 2.

El hogar inteligente de Apple se expande con un nuevo Apple TV, HomePod mini renovado y equipos experimentales de robótica. (Apple)

Destacan además equipos experimentales de robótica, como el Home hub en dos variantes: uno con base y otro concebido para instalar en la pared, un dispositivo de sobremesa con brazo robótico y pantalla, y un accesorio aún desconocido identificado como J229.

Localizadores, accesorios y Apple Silicon

El AirTag 2 aparece como una de las novedades en el terreno de la localización de objetos, y se prevén actualizaciones para chips Apple Silicon. Entre los nuevos procesadores figuran los modelos A20, A20 Pro, M5 Pro, M5 Max, M5 Ultra, M6, S11 y U3 de banda ultraancha.