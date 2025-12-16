Tecno

Filtran todos los dispositivos de Apple para 2026: iPhone plegable, AirTag 2, nuevo Apple TV y más

La empresa estaría planeando lanzar cinco modelos diferentes de iPhone

Guardar
La filtración de un prototipo
La filtración de un prototipo de Apple revela el desarrollo de más de veinte productos inéditos para 2026. (APPLE)

Una reciente filtración ha revelado los posibles planes de Apple para 2026, dando a conocer los dispositivos que lanzaría la empresa, entre los que se encuentra el esperado iPhone plegable.

El origen de la revelación se vincula con un prototipo de dispositivo Apple que ejecutaba una versión temprana y sin terminar de iOS 26. El equipo, adquirido por un particular, contenía referencias a más de una veintena de productos inéditos en el código del software, lo que ha permitido a medios especializados como MacRumors y Macworld acceder a la hoja de ruta de la compañía.

Cuáles son los nuevos dispositivos que lanzaría Apple en 2026

La filtración precisó una gran cantidad de equipos y accesorios de Apple en distintas etapas de desarrollo. Entre ellos se destacan productos que la empresa nunca antes ha oficializado y variantes de líneas tradicionales que apuntan a satisfacer una mayor variedad de usos.

  • iPhone: cinco nuevos modelos y un iPhone plegable

El segmento de smartphones agrupa al menos cinco modelos. Llama la atención la mención de un iPhone plegable (código en clave V68), lo que confirmaría que Apple trabaja en la introducción de este formato en su catálogo, aunque sin profundizar en sus características.

El iPhone plegable aparece en
El iPhone plegable aparece en el código de iOS 26, confirmando los planes de Apple para innovar en smartphones.

A este modelo se suman los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, el iPhone Air 2 y el iPhone 17e. Aunque el iPhone Air 2 aparece listado, la continuidad de ese proyecto es incierta debido al rendimiento de su antecesor en el mercado.

  • iPad y nuevos procesadores

En la familia de tablets, Apple apuesta a renovar tanto el iPad estándar como la línea Air. La próxima generación será el iPad de 12ª generación, disponible en versiones WiFi y celular. La gama iPad Air incorporará el chip M4 y llegará con cuatro versiones según tamaño (11 y 13 pulgadas) y conectividad (solo WiFi y celular), bajo los códigos J707, J708, J737 y J738 respectivamente.

  • Mac

En cuanto a computadores portátiles y de escritorio, la filtración detalla tanto actualizaciones regulares como innovaciones en la arquitectura interna:

  • MacBook Pro: versiones con chips M5 Pro y M5 Max de 14 y 16 pulgadas, y una futura edición con chip M6 de 14 pulgadas, así como modelos M6 Pro/Max.
  • MacBook Air: modelos de 13 y 15 pulgadas con procesador M5.
  • Mac Studio: variantes con M5 Max y M5 Ultra.
  • Mac mini: opciones con chips M5 y M5 Pro.
  • Un novedoso MacBook con el chip A18 Pro derivado del iPhone.

Estas referencias sugieren una transición tecnológica que apunta a chips más potentes y eficientes.

Las computadoras Mac recibirán actualizaciones
Las computadoras Mac recibirán actualizaciones con chips M5, M6 y A18 Pro, marcando una transición tecnológica clave. (Europa Press)
  • Apple Watch, Vision Air y gafas inteligentes

El apartado de dispositivos vestibles revela una estrategia que va más allá del Apple Watch. La Serie 12 del Apple Watch y el Watch Ultra 4 aparecerán en el mercado junto a variantes nuevas de visores de realidad aumentada y mixta.

El Apple Vision Air representa una versión más accesible y ligera del Vision Pro, y un prototipo de gafas AR quedó finalmente cancelado, igual que las gafas de realidad aumentada conectadas al Mac. Por otro lado, destaca la referencia a unas gafas inteligentes que competirán con las Ray-Ban Meta.

  • Hogar inteligente y robotización

Otra vertiente importante corresponde al hogar inteligente y la robótica. Se mencionan modelos como el Apple TV de próxima generación, una versión renovada del HomePod mini (B525), y el Apple Studio Display 2.

El hogar inteligente de Apple
El hogar inteligente de Apple se expande con un nuevo Apple TV, HomePod mini renovado y equipos experimentales de robótica. (Apple)

Destacan además equipos experimentales de robótica, como el Home hub en dos variantes: uno con base y otro concebido para instalar en la pared, un dispositivo de sobremesa con brazo robótico y pantalla, y un accesorio aún desconocido identificado como J229.

  • Localizadores, accesorios y Apple Silicon

El AirTag 2 aparece como una de las novedades en el terreno de la localización de objetos, y se prevén actualizaciones para chips Apple Silicon. Entre los nuevos procesadores figuran los modelos A20, A20 Pro, M5 Pro, M5 Max, M5 Ultra, M6, S11 y U3 de banda ultraancha.

Temas Relacionados

AppleiPhone plegableAirTagApple TVTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Green Day, Shakira y Blessd los líderes en Colombia en consumo de datos durante sus conciertos en 2025: más de 30 terabytes

Los conciertos marcaron un récord con millones de fotos, videos y horas de música que circularon por la red móvil

Green Day, Shakira y Blessd

A Steam llega el primer videojuego hecho completamente con IA: se hizo en tres meses y ya genera rechazo

El juego tiene un estilo similar a Vampire Survivors, lo que ha llevado a que reciba muchas críticas negativas

A Steam llega el primer

Borra fácilmente toda la caché de tu Xbox Series S|X: Asistencia Fortnite Battle Royale

Eliminar archivos temporales y liberar espacio en la consola evita errores, bloqueos y lentitud, garantizando una experiencia de juego fluida y sin interrupciones

Borra fácilmente toda la caché

Descubre a qué distancia debe estar el sofá según el tamaño del televisor

Por ejemplo, si el TV es de 32 pulgadas, la distancia recomendada entre la pantalla y el mueble es de aproximadamente 1.34 metros para evitar la fatiga visual

Descubre a qué distancia debe

Cómo activar el modo santa de Alexa y ambientar el hogar para la Navidad

Esta función del asistente de Amazon permite crear un ambiente navideño personalizado, desde la iluminación hasta los villancicos, además integra dispositivos inteligentes y facilita la interacción familiar

Cómo activar el modo santa
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
Cazzu festejó su cumpleaños a

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional exigió al régimen

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

Más de 17 millones de afganos enfrentarán una grave crisis alimentaria, advierte la ONU