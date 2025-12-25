Estreno de 25 de diciembre: Los casi algo, la película de grandes creadores de contenido como Marko, Brandon y muchos más

Los casi algo, con la participación de creadores como Marko, César Ruiz y Nangel Ménez, se estrenó en Navidad de 2025. (Los casi algo)

La película Los casi algo, protagonizada por reconocidos creadores de contenido como Marko, César Ruiz y Nangel Ménez, se estrenó en Navidad de 2025. La producción destaca por reunir a protagonistas que suman más de 70 millones de seguidores en redes sociales.

La historia sigue a cuatro amigos, Julián (Nangel Ménez), Ricardo (Marko), Brandon (César Ruiz) y Juan (Richard Encanto), quienes comparten su día a día con sus respectivas “casi parejas”: Ana María (Yelena Maciel), Valentina (Vanessa Suárez), Laura (Valeria Menéndez) y Mariana (Nanette Orellana).

La rutina se rompe cuando ellas deciden cambiar las reglas de la relación. A partir de ese momento, se ponen a prueba emociones, expectativas y teorías sobre el amor, generando situaciones cómicas y momentos emotivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con su descripción, la película muestra cómo las relaciones indefinidas pueden ofrecer importantes lecciones sobre el significado de amar.

Bajo la dirección de Karen Bompart, el guion fue escrito en conjunto por los protagonistas masculinos y la directora.

El elenco se conforma de figuras influyentes en redes sociales y la música, como Beta Mejía, Leo Colina, Yohana Vargas, Aleska Génesis, David Comedia, Pollito Tropical, Isander Pérez, Manualerod, Mago Jey Jey, Ignacio Baladán y Las Ocurrencias de Víctor. La banda sonora cuenta con temas de Lenier, Piso 21 y Lenny Tavárez.

(Imagen ilustrativa Infobae).

Cómo ver esta película

Para ver la película Los casi algo, los usuarios deben ingresar al sitio Ticketplate, donde podrán habilitar el acceso a una plataforma de streaming exclusiva para el filme.

Además, el público contará con la posibilidad de disfrutar de un especial detrás de cámaras, que documenta todo el proceso de rodaje y el trabajo realizado por el equipo de producción.

Qué otras películas ver esta Navidad

El Expreso Polar, Elf: El duende y Ted figuran entre las principales propuestas de películas y series disponibles en HBO Max y Universal+ para disfrutar durante Navidad. Estas plataformas ofrecen opciones tanto para quienes buscan contenido temático de la temporada como para quienes prefieren explorar otros géneros.

En particular, El Expreso Polar se ha convertido en un clásico navideño dentro de HBO Max. La película animada narra la historia de un niño que, en la víspera de Navidad y tras quedar la casa en silencio, sube a un misterioso tren conocido como el Expreso Polar.

(HBO Max)

Al llegar al Polo Norte, Papá Noel le concede la oportunidad de elegir cualquier regalo, y el niño pide como único deseo una campana del arnés de los renos de Santa Claus, que finalmente extravía durante el viaje de regreso.

El reparto de voces en la versión original incluye a Tom Hanks, Nona Gaye, Peter Scolari, Michael Jeter, Eddie Deezen y Charles Fleischer.

Otras opciones son:

Elf: El duende.

Presenta a Will Ferrell en el papel de Buddy, un hombre que fue criado por elfos en el Polo Norte y, tras descubrir su verdadera identidad, viaja a Nueva York para encontrarse con su padre biológico.

El reparto incluye a Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Peter Dinklage, Amy Sedaris, Michael Lerner, Andy Richter, Kyle Gass y Daniel Tay.

(HBO Max)

Una Navidad para escribir y amar.

La trama gira en torno a una escritora y un carpintero que, tras un reencuentro, descubren que el espíritu de la Navidad puede fortalecer un lazo inquebrantable.

Ted, la serie.

Es una precuela televisiva creada por Seth MacFarlane que explora los inicios del famoso oso de peluche, manteniendo el humor irreverente y el carisma que caracterizan al personaje.

The Newsreader.

Reconocida con el Emmy Internacional al Mejor Drama, destaca por su cuidada ambientación y por ofrecer una visión profunda sobre el trabajo en el periodismo televisivo y la dinámica detrás de cámaras.