Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Las películas con temática navideña no suelen ser de mi preferencia, aunque sí disfruto ver filmes durante esta época en Netflix. Para seleccionar una opción que realmente me atraiga, recurro frecuentemente a los códigos ocultos de la plataforma.
Estas combinaciones numéricas permiten filtrar el contenido por géneros específicos.
Por ejemplo, si buscas películas familiares aptas para todas las edades, puedes agregar el código 783 y acceder a títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘ o ‘Las guerreras K-pop‘.
Estos títulos representan algunos de los contenidos familiares disponibles en Netflix, orientados a un público amplio y diseñados para disfrutarse en cualquier edad.
Otro código útil para encontrar películas divertidas en esta época navideña es el 10256. Al ingresar esta combinación, aparecen títulos como ‘Hombre vs. Abeja‘, ‘El Chavo‘, ‘Shrek‘, ‘Gato con Botas’ y ‘Misterio a Bordo‘, entre otros.
Qué otros códigos ocultos de Netflix existen
Otros códigos ocultos de Netflix acordes para toda la familia son:
- Cuentos de animales: 5507
- Disney: 67673
- Educación para niños: 10659
- Películas familiares: 51056
- Música para niños: 52843
- TV para niños: 27346
- Películas basadas en libros infantiles: 10056
- Películas de 0 a 2 años: 6796
- Películas de 2 a 4 años: 6218
- Películas para niños de 5 a 7 años: 5455
- Películas para niños de 8 a 10 años: 561
- Películas para niños de 11 a 12 años: 6962
- Dibujos animados de televisión: 11177
Por otra, hay códigos para diversas categorías como:
- Comedias de acción: 43040
- Thrillers de acción: 43048
- Aventuras: 7442
- Películas de acción asiáticas: 77232
- Acción y aventura clásicas: 46576
- Películas de cómics y superhéroes: 10118
- Acción y aventuras criminales: 9584
- Acción y aventuras en el extranjero: 11828
- Películas de artes marciales: 8985
- Acción y aventura militar: 2125
- Westerns: 7700
- Acción de espías y Aventura: 10702
- Animación adulta: 11881
- Anime de Acción: 2653
- Anime de Comedia: 9302
- Anime de Dramas: 452
- Anime de Fantasía: 11146
- Películas de anime: 3063
- Anime de Terror: 10695
- Anime Sci-Fi:2729
- Series de anime: 6721
- Comedias clásicas: 31694
- Dramas clásicos: 29809
- Películas extranjeras clásicas: 32473
- Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147
- Thrillers clásicos: 46588
- Películas de guerra clásicas: 48744
- Westerns clásicos: 47465
- Epopeyas: 52858
- Cine negro: 7687
- Películas mudas: 53310
- Comedias negras: 869
- Comedias Extranjeras: 4426
- Comedias nocturnas: 1402
- Falsos documentales:26
- Comedias Políticas: 2700
- Comedias románticas: 5475
- Sátiras: 4922
- Comedias locas: 9702
- Comedias payasadas: 10256
- Comedias deportivas: 5286
- Comedia en vivo: 11559
- Comedias juveniles: 3519
- Películas de fe y espiritualidad: 52804
- Fe juvenil y Espiritualidad: 751423
- Documentales Espirituales: 2760
- Películas de autor: 29764
- Películas africanas: 3761
- Películas australianas: 5230
- Películas belgas: 262
- Películas británicas: 10757
- Películas extranjeras clásicas: 32473
- Películas chinas: 3960
- Películas holandesas: 10606
- Películas de Europa del Este: 5254
- Acción y aventuras en el extranjero: 11828
- Comedias Extranjeras: 4426
- Documentales Extranjeros: 5161
- Dramas extranjeros: 2150
- Películas de terror extranjeras: 8654
- Ciencia ficción y fantasía extranjeras: 6485
- Thrillers extranjeros: 10306
- Películas francesas: 58807
- Películas alemanas: 58886
- Películas griegas: 61115
- Películas indias: 10463
- Películas irlandesas: 58750
- Películas italianas: 8221
- Películas Japonesas: 10398
- Películas coreanas: 5685
- Películas latinoamericanas: 1613
- Películas de Oriente Medio: 5875
- Películas de Nueva Zelanda: 63782
- Películas románticas extranjeras: 7153
- Ruso: 11567
- Películas escandinavas: 9292
- Películas del Sudeste Asiático: 9196
- Cine Español: 58741
Cuál es origen de los códigos ocultos de Netflix
Los códigos ocultos de Netflix surgieron como parte del sistema interno de categorización que la plataforma utiliza para organizar su enorme catálogo de contenidos.
Desde sus inicios, Netflix clasificó las películas y series bajo miles de subgéneros, asignando a cada uno un código numérico específico. Estos códigos permiten que los algoritmos muestren recomendaciones más precisas según los gustos del usuario.
Aunque en la interfaz convencional solo se exponen categorías generales, los códigos pueden ser ingresados manualmente en la barra de direcciones del navegador, desbloqueando así selecciones especializadas y facilitando la búsqueda de contenido por género, temática o público objetivo.