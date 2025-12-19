Tecno

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Con combinaciones numéricas como 783, los usuarios pueden encontrar títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘, entre otros

Los códigos ocultos de Netflix
Los códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para clasificar y ordenar su extenso catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las películas con temática navideña no suelen ser de mi preferencia, aunque sí disfruto ver filmes durante esta época en Netflix. Para seleccionar una opción que realmente me atraiga, recurro frecuentemente a los códigos ocultos de la plataforma.

Estas combinaciones numéricas permiten filtrar el contenido por géneros específicos.

Por ejemplo, si buscas películas familiares aptas para todas las edades, puedes agregar el código 783 y acceder a títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘ o ‘Las guerreras K-pop‘.

Al ingresar este código en
Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Estos títulos representan algunos de los contenidos familiares disponibles en Netflix, orientados a un público amplio y diseñados para disfrutarse en cualquier edad.

Otro código útil para encontrar películas divertidas en esta época navideña es el 10256. Al ingresar esta combinación, aparecen títulos como ‘Hombre vs. Abeja‘, ‘El Chavo‘, ‘Shrek‘, ‘Gato con Botas’ y ‘Misterio a Bordo‘, entre otros.

Qué otros códigos ocultos de Netflix existen

Otros códigos ocultos de Netflix acordes para toda la familia son:

  • Cuentos de animales: 5507
  • Disney: 67673
  • Educación para niños: 10659
  • Películas familiares: 51056
  • Música para niños: 52843
  • TV para niños: 27346
En Netflix también se puede
En Netflix también se puede ver películas musicales para niños. (Netflix)
  • Películas basadas en libros infantiles: 10056
  • Películas de 0 a 2 años: 6796
  • Películas de 2 a 4 años: 6218
  • Películas para niños de 5 a 7 años: 5455
  • Películas para niños de 8 a 10 años: 561
  • Películas para niños de 11 a 12 años: 6962
  • Dibujos animados de televisión: 11177

Por otra, hay códigos para diversas categorías como:

  • Comedias de acción: 43040
  • Thrillers de acción: 43048
  • Aventuras: 7442
  • Películas de acción asiáticas: 77232
  • Acción y aventura clásicas: 46576
  • Películas de cómics y superhéroes: 10118
  • Acción y aventuras criminales: 9584
  • Acción y aventuras en el extranjero: 11828
  • Películas de artes marciales: 8985
  • Acción y aventura militar: 2125
  • Westerns: 7700
Además de contenido familiar, los
Además de contenido familiar, los usuarios también puede encontrar contenido sobre otras temáticas gracias a los códigos ocultos. (Netflix)
  • Acción de espías y Aventura: 10702
  • Animación adulta: 11881
  • Anime de Acción: 2653
  • Anime de Comedia: 9302
  • Anime de Dramas: 452
  • Anime de Fantasía: 11146
  • Películas de anime: 3063
  • Anime de Terror: 10695
  • Anime Sci-Fi:2729
  • Series de anime: 6721
  • Comedias clásicas: 31694
  • Dramas clásicos: 29809
  • Películas extranjeras clásicas: 32473
  • Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147
  • Thrillers clásicos: 46588
  • Películas de guerra clásicas: 48744
  • Westerns clásicos: 47465
  • Epopeyas: 52858
  • Cine negro: 7687
Hay códigos que desbloquean película
Hay códigos que desbloquean película con temática más adulta. (Netflix)
  • Películas mudas: 53310
  • Comedias negras: 869
  • Comedias Extranjeras: 4426
  • Comedias nocturnas: 1402
  • Falsos documentales:26
  • Comedias Políticas: 2700
  • Comedias románticas: 5475
  • Sátiras: 4922
  • Comedias locas: 9702
  • Comedias payasadas: 10256
  • Comedias deportivas: 5286
  • Comedia en vivo: 11559
  • Comedias juveniles: 3519
  • Películas de fe y espiritualidad: 52804
  • Fe juvenil y Espiritualidad: 751423
  • Documentales Espirituales: 2760
  • Películas de autor: 29764
  • Películas africanas: 3761
  • Películas australianas: 5230
  • Películas belgas: 262
Los códigos clasifican el contenido
Los códigos clasifican el contenido en subgéneros muy específicos. REUTERS/Dado Ruvic
  • Películas británicas: 10757
  • Películas extranjeras clásicas: 32473
  • Películas chinas: 3960
  • Películas holandesas: 10606
  • Películas de Europa del Este: 5254
  • Acción y aventuras en el extranjero: 11828
  • Comedias Extranjeras: 4426
  • Documentales Extranjeros: 5161
  • Dramas extranjeros: 2150
  • Películas de terror extranjeras: 8654
  • Ciencia ficción y fantasía extranjeras: 6485
  • Thrillers extranjeros: 10306
  • Películas francesas: 58807
  • Películas alemanas: 58886
  • Películas griegas: 61115
  • Películas indias: 10463
Los códigos también clasifican el
Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)
  • Películas irlandesas: 58750
  • Películas italianas: 8221
  • Películas Japonesas: 10398
  • Películas coreanas: 5685
  • Películas latinoamericanas: 1613
  • Películas de Oriente Medio: 5875
  • Películas de Nueva Zelanda: 63782
  • Películas románticas extranjeras: 7153
  • Ruso: 11567
  • Películas escandinavas: 9292
  • Películas del Sudeste Asiático: 9196
  • Cine Español: 58741
Aunque la plataforma solo muestra
Aunque la plataforma solo muestra categorías generales, ingresar estos códigos en la barra del navegador permite acceder a selecciones personalizadas por género o temática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es origen de los códigos ocultos de Netflix

Los códigos ocultos de Netflix surgieron como parte del sistema interno de categorización que la plataforma utiliza para organizar su enorme catálogo de contenidos.

Desde sus inicios, Netflix clasificó las películas y series bajo miles de subgéneros, asignando a cada uno un código numérico específico. Estos códigos permiten que los algoritmos muestren recomendaciones más precisas según los gustos del usuario.

Aunque en la interfaz convencional solo se exponen categorías generales, los códigos pueden ser ingresados manualmente en la barra de direcciones del navegador, desbloqueando así selecciones especializadas y facilitando la búsqueda de contenido por género, temática o público objetivo.

