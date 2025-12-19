Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Los códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para clasificar y ordenar su extenso catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las películas con temática navideña no suelen ser de mi preferencia, aunque sí disfruto ver filmes durante esta época en Netflix. Para seleccionar una opción que realmente me atraiga, recurro frecuentemente a los códigos ocultos de la plataforma.

Estas combinaciones numéricas permiten filtrar el contenido por géneros específicos.

Por ejemplo, si buscas películas familiares aptas para todas las edades, puedes agregar el código 783 y acceder a títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘ o ‘Las guerreras K-pop‘.

Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Estos títulos representan algunos de los contenidos familiares disponibles en Netflix, orientados a un público amplio y diseñados para disfrutarse en cualquier edad.

Otro código útil para encontrar películas divertidas en esta época navideña es el 10256. Al ingresar esta combinación, aparecen títulos como ‘Hombre vs. Abeja‘, ‘El Chavo‘, ‘Shrek‘, ‘Gato con Botas’ y ‘Misterio a Bordo‘, entre otros.

Qué otros códigos ocultos de Netflix existen

Otros códigos ocultos de Netflix acordes para toda la familia son:

Cuentos de animales: 5507

Disney: 67673

Educación para niños: 10659

Películas familiares: 51056

Música para niños: 52843

TV para niños: 27346

En Netflix también se puede ver películas musicales para niños. (Netflix)

Películas basadas en libros infantiles: 10056

Películas de 0 a 2 años: 6796

Películas de 2 a 4 años: 6218

Películas para niños de 5 a 7 años: 5455

Películas para niños de 8 a 10 años: 561

Películas para niños de 11 a 12 años: 6962

Dibujos animados de televisión: 11177

Por otra, hay códigos para diversas categorías como:

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Aventuras: 7442

Películas de acción asiáticas: 77232

Acción y aventura clásicas: 46576

Películas de cómics y superhéroes: 10118

Acción y aventuras criminales: 9584

Acción y aventuras en el extranjero: 11828

Películas de artes marciales: 8985

Acción y aventura militar: 2125

Westerns: 7700

Además de contenido familiar, los usuarios también puede encontrar contenido sobre otras temáticas gracias a los códigos ocultos. (Netflix)

Acción de espías y Aventura: 10702

Animación adulta: 11881

Anime de Acción: 2653

Anime de Comedia: 9302

Anime de Dramas: 452

Anime de Fantasía: 11146

Películas de anime: 3063

Anime de Terror: 10695

Anime Sci-Fi:2729

Series de anime: 6721

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Películas extranjeras clásicas: 32473

Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

Thrillers clásicos: 46588

Películas de guerra clásicas: 48744

Westerns clásicos: 47465

Epopeyas: 52858

Cine negro: 7687

Hay códigos que desbloquean película con temática más adulta. (Netflix)

Películas mudas: 53310

Comedias negras: 869

Comedias Extranjeras: 4426

Comedias nocturnas: 1402

Falsos documentales:26

Comedias Políticas: 2700

Comedias románticas: 5475

Sátiras: 4922

Comedias locas: 9702

Comedias payasadas: 10256

Comedias deportivas: 5286

Comedia en vivo: 11559

Comedias juveniles: 3519

Películas de fe y espiritualidad: 52804

Fe juvenil y Espiritualidad: 751423

Documentales Espirituales: 2760

Películas de autor: 29764

Películas africanas: 3761

Películas australianas: 5230

Películas belgas: 262

Los códigos clasifican el contenido en subgéneros muy específicos. REUTERS/Dado Ruvic

Películas británicas: 10757

Películas extranjeras clásicas: 32473

Películas chinas: 3960

Películas holandesas: 10606

Películas de Europa del Este: 5254

Acción y aventuras en el extranjero: 11828

Comedias Extranjeras: 4426

Documentales Extranjeros: 5161

Dramas extranjeros: 2150

Películas de terror extranjeras: 8654

Ciencia ficción y fantasía extranjeras: 6485

Thrillers extranjeros: 10306

Películas francesas: 58807

Películas alemanas: 58886

Películas griegas: 61115

Películas indias: 10463

Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Películas irlandesas: 58750

Películas italianas: 8221

Películas Japonesas: 10398

Películas coreanas: 5685

Películas latinoamericanas: 1613

Películas de Oriente Medio: 5875

Películas de Nueva Zelanda: 63782

Películas románticas extranjeras: 7153

Ruso: 11567

Películas escandinavas: 9292

Películas del Sudeste Asiático: 9196

Cine Español: 58741

Aunque la plataforma solo muestra categorías generales, ingresar estos códigos en la barra del navegador permite acceder a selecciones personalizadas por género o temática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es origen de los códigos ocultos de Netflix

Los códigos ocultos de Netflix surgieron como parte del sistema interno de categorización que la plataforma utiliza para organizar su enorme catálogo de contenidos.

Desde sus inicios, Netflix clasificó las películas y series bajo miles de subgéneros, asignando a cada uno un código numérico específico. Estos códigos permiten que los algoritmos muestren recomendaciones más precisas según los gustos del usuario.

Aunque en la interfaz convencional solo se exponen categorías generales, los códigos pueden ser ingresados manualmente en la barra de direcciones del navegador, desbloqueando así selecciones especializadas y facilitando la búsqueda de contenido por género, temática o público objetivo.