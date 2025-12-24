Tecno

Estas son las cinco mejores películas para ver esta Navidad 2025, según la IA

Mi pobre angelito, o Home Alone en inglés, ocupa el primer lugar. En este filme, un niño se queda solo en casa y debe ingeniárselas para protegerla de dos ladrones

De acuerdo con la inteligencia
De acuerdo con la inteligencia artificial, la película que más se destaca para esta época es Mi pobre angelito (titulada Home Alone en inglés). (foto: IMDb)

Uno de los planes frecuentes durante Navidad es ver películas temáticas, aunque la amplia oferta puede dificultar la elección.

Según la inteligencia artificial, el filme más destacado para estas fechas es Mi pobre angelito (Home Alone en inglés). Esta comedia clásica narra la historia de un niño que permanece solo en casa y debe idear estrategias para enfrentar a dos ladrones.

Es una opción ligera y divertida, ideal para toda la familia. La película está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Esta comedia clásica cuenta cómo
Esta comedia clásica cuenta cómo un niño se queda solo en su casa y debe crear ingeniosos planes para detener a dos delincuentes. (Captura de video)

Las mejores películas para ver en Navidad, según la IA

Además de Mi pobre angelito, la inteligencia artificial identifica otras películas entre las mejores para Navidad:

  • El Grinch.

Relata la historia de un personaje gruñón que odia la Navidad hasta que comprende su verdadero significado. Combina humor, fantasía y un mensaje cálido. Está disponible en plataformas como Netflix, Prime Video y Apple TV.

  • Elf.

El duende presenta a un humano criado entre elfos que viaja a Nueva York para encontrar a su padre. Es una cinta alegre, inocente y con abundante espíritu navideño. Se puede ver en HBO Max.

Elf relata la vida de
Elf relata la vida de un hombre que fue criado por elfos y que emprende un viaje a Nueva York para reencontrarse con su padre. (HBO Max)
  • El Expreso Polar (The Polar Express).

Sigue a un niño que aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte. Ofrece animación, música y una reflexión sobre el valor de creer. También está disponible en HBO Max.

  • ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life).

Es un clásico emotivo que muestra el impacto de una vida en la comunidad. Es ideal para compartir en familia y reflexionar. Puede encontrarse en Prime Video, Apple TV y otras plataformas.

Por qué estas películas son las mejores para ver en Navidad

Estas películas se consideran adecuadas para ver en Navidad porque reúnen elementos narrativos y temáticos asociados con la temporada, según recoge la inteligencia artificial.

La historia sigue a un
La historia sigue a un niño que sube a un tren mágico con destino al Polo Norte. Combina animación y música, e invita a reflexionar sobre la importancia de creer. También puede verse en HBO Max. (HBO Max)

Mi Pobre Angelito combina comedia y tensión ligera para mostrar dinámicas familiares y el valor de la cooperación, lo que facilita su recordación y relectura anual. Tiene una calificación de 7.7 sobre 10 en IMDb, una base de datos en línea que reúne información sobre películas, series, actores, directores y producciones audiovisuales.

El Grinch plantea un conflicto centrado en el consumo y la exclusión social, y propone una resolución basada en la comunidad, lo que la convierte en un referente para audiencias infantiles y adultas. Esta película cuenta con una calificación superior a 6 tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes.

Por su parte, Elf: El duende utiliza el humor para explorar la idea de pertenencia y la recuperación del optimismo, factores que suelen vincularse con el espíritu navideño en la cultura popular. La participación de Will Ferrell y los elementos recién mencionados la hacen merecedora de una calificación de 7,1 en IMDb.

Elf: El duende recurre al
Elf: El duende recurre al humor para abordar temas como la pertenencia y la recuperación de la esperanza, conceptos frecuentemente asociados con el espíritu navideño. (HBO Max)

El Expreso Polar presenta un componente fantástico que apela a la imaginación y al tema de la creencia, recurso frecuente en relatos festivos orientados a públicos familiares. Al igual que El Grinch, tiene una calificación de 6 en IMDb.

Finalmente, ¡Qué bello es vivir! ofrece una mirada más reflexiva sobre propósito y apoyo colectivo, reforzando valores de solidaridad que históricamente se asocian con estas fechas. Esta película clásica del año 1946 cuenta con una calificación de 8,6 en la base de datos mencionada.

Cómo escoger la película ideal para ver en Navidad

La elección de una película
La elección de una película navideña ideal depende del público y la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la película ideal para Navidad depende de los gustos y la compañía. Para familias con niños, las comedias y animaciones suelen ser la mejor opción, ya que garantizan risas y momentos compartidos.

Si se busca nostalgia, los clásicos navideños ofrecen historias entrañables y mensajes conmovedores.

Las parejas pueden optar por romances ambientados en estas fechas, mientras que los amantes de la fantasía encontrarán opciones llenas de magia. Es importante considerar la edad de los espectadores y el ambiente que se desea crear: desde la diversión hasta la reflexión.

