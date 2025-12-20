Tecno

Centros de datos con IA han generado tanto CO2 en 2025 como la ciudad de Nueva York, según estudio

La expansión de estos colosales sistemas incrementa la presión sobre los recursos hídricos y energéticos a escala global

Guardar
El informe advierte que la
El informe advierte que la huella de carbono de la IA podría alcanzar 80 millones de toneladas en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los centros de datos de inteligencia artificial en 2025 han alcanzado niveles comparables a los de toda la ciudad de Nueva York, según un estudio publicado en la revista académica Patterns.

La investigación, liderada por Alex de Vries-Gao, fundador de Digiconomist, también revela que el consumo de agua vinculado a la IA ya supera la demanda global de agua embotellada, lo que subraya el creciente impacto ambiental de esta tecnología en expansión.

El análisis de De Vries-Gao estima que la huella de carbono de los sistemas de inteligencia artificial podría llegar a 80 millones de toneladas en 2025. Esta cifra equivale a las emisiones anuales de Nueva York y representa más del 8% de las emisiones globales del sector de la aviación. El estudio destaca que se trata del primer intento de medir el impacto específico de la IA, diferenciándolo del de los centros de datos en general, en un contexto donde el uso de chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google se ha disparado.

El consumo de agua de
El consumo de agua de los sistemas de IA supera la demanda total de agua embotellada a nivel mundial. (Europa Press)

Además de las emisiones de carbono, el informe señala que el uso de agua asociado a la IA podría alcanzar los 765.000 millones de litros en 2025. De acuerdo con De Vries-Gao, esta es la primera vez que se estima el impacto hídrico de la inteligencia artificial, y los resultados muestran que el consumo de agua de la IA supera en más de un tercio las estimaciones previas para todos los centros de datos. El estudio subraya que la demanda de agua de la IA ya sobrepasa la totalidad del consumo mundial de agua embotellada.

La International Energy Agency (IEA) advierte que los centros de datos enfocados en IA consumen tanta electricidad como las plantas de fundición de aluminio, conocidas por su alta demanda energética. Según la IEA, se prevé que el consumo eléctrico de estos centros más que se duplique para 2030. Estados Unidos concentra el 45% del consumo eléctrico de centros de datos, seguido por China con el 25% y Europa con el 15%.

Google, por su parte, informó que en 2024 logró reducir en un 12% las emisiones energéticas de sus centros de datos gracias a la incorporación de nuevas fuentes de energía limpia. Sin embargo, la empresa reconoció que alcanzar sus objetivos climáticos se ha vuelto “más complejo y desafiante en todos los niveles”, y señaló como principal obstáculo la lenta adopción de tecnologías energéticas libres de carbono a gran escala.

El 45% de la energía
El 45% de la energía consumida por centros de datos de IA se concentra en Estados Unidos, seguido por China y Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y advertencias de expertos y organizaciones

El impacto ambiental de la IA ha generado preocupación entre expertos y organizaciones. Alex de Vries-Gao advirtió en un comunicado sobre la magnitud del costo ambiental y cuestionó que la sociedad asuma estos gastos mientras las empresas tecnológicas obtienen los beneficios. Donald Campbell, director de defensa de la ONG británica Foxglove, afirmó: “Esto es una prueba más de que el público está pagando la factura ambiental de algunas de las empresas más ricas del mundo”.

Campbell añadió que el fenómeno apenas comienza y que la fiebre constructora de centros de datos impulsada por la IA generativa “es solo la punta del iceberg”. Según Foxglove, un solo centro de datos de tipo “hiperescala” puede generar emisiones equivalentes a varios aeropuertos internacionales, y en el Reino Unido existen entre 100 y 200 de estos proyectos en fase de planificación.

La IEA ha informado que los mayores centros de datos de IA en construcción consumirán tanta electricidad como dos millones de hogares. En el Reino Unido, el mayor centro de datos proyectado, ubicado en el antiguo emplazamiento de una central de carbón en Blyth, Northumberland, se espera que emita más de 180.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a las emisiones de más de 24.000 viviendas.

La falta de transparencia dificulta
La falta de transparencia dificulta evaluar el verdadero costo ambiental del avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En India, donde se invierten USD 30.000 millones en centros de datos, la consultora KPMG ha alertado sobre el riesgo de que la falta de fiabilidad de la red eléctrica nacional obligue a recurrir a grandes granjas de generadores diésel, lo que supondría una “enorme responsabilidad de carbono”.

El estudio señala que las empresas tecnológicas no siempre informan de manera suficiente sobre el impacto ambiental de sus operaciones, lo que dificulta evaluar el efecto real de la IA. De Vries-Gao subraya que, incluso cuando Google reportó el impacto de su IA Gemini, no incluyó el agua utilizada para generar la electricidad necesaria. La falta de transparencia complica la tarea de aislar el impacto específico de la IA respecto al de los centros de datos en general, y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas en la gestión de los costos ambientales.

El avance de la inteligencia artificial plantea un dilema sobre quién debe asumir los costos ambientales de su desarrollo, mientras la sociedad absorbe las consecuencias y las empresas tecnológicas continúan expandiendo sus beneficios.

Temas Relacionados

Centros de datosInteligencia artificialData centerMedio ambienteLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo hablar con Santa Claus por WhatsApp

Para que Meta AI en WhatsApp se comporte como Santa Claus, es necesario iniciar el chat con un prompt claro y específico que indique a la IA el rol que debe asumir

Cómo hablar con Santa Claus

Haz que el iPhone te recuerde todos los cumpleaños de amigos y familiares con este truco

Al añadir las fechas en Contactos o Calendario, el iPhone enviará recordatorios automáticamente a tiempo

Haz que el iPhone te

Starlink reduce precios en México: nuevos costos del internet satelital de Elon Musk

Ambos equipos ofrecen acceso a la red de satélites de Starlink, proporcionando conexión en zonas rurales, regiones apartadas o áreas donde otras opciones de internet tienen cobertura limitada

Starlink reduce precios en México:

Denuncian que Meta y Snapchat retrasan investigaciones en casos de abuso infantil y drogas

El conflicto legal y los retrasos de las plataformas digitales generan frustración entre investigadores y familiares de víctimas

Denuncian que Meta y Snapchat

Apple y Google en aprietos: Reino Unido les pedirá que bloqueen imágenes de desnudos en sus sistemas operativos

La iniciativa británica busca evitar que se muestren imágenes sensibles a menores mediante controles de edad

Apple y Google en aprietos:
DEPORTES
Estudiantes y Platense definen al

Estudiantes y Platense definen al ganador del Trofeo de Campeones

Hazaña del boxeador argentino Kevin Ramírez: se coronó campeón de los pesados del Grand Prix de la CMB y ganó 100 mil dólares

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Elba Marcovecchio recordó a Jorge

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Párense de Manos III, en vivo: “Le voy a romper la cabeza”, la desafiante frase de Flor Vigna a Mica Viciconte en la alfombra roja

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

INFOBAE AMÉRICA

Después del robo en el

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad

Castelo do Batel: el castillo que une historia europea y modernidad brasileña

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio