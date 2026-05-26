Exempleado de Meta describe los despidos internos como un episodio de ‘El juego del calamar’

En su testimonio, Bernier calificó a Meta como “la empresa más tóxica” en la que ha trabajado. (Composición Infobae: REUTERS/Carlos Barria / Europa Press)

Un exingeniero de Meta comparó los recientes despidos masivos dentro de la compañía con escenas propias de la serie ‘El juego del calamar’, señalando una cultura interna marcada por la competencia y la falta de sensibilidad hacia los trabajadores.

El testimonio surgió tras la notificación abrupta de la desvinculación de miles de empleados, mientras la empresa redirige su estrategia hacia la inteligencia artificial. El impacto de estas decisiones ha generado un clima de tensión y malestar entre quienes forman parte de la plantilla global.

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Testimonios sobre la cultura laboral de Meta y la referencia a ‘El juego del calamar’

Jeremy Bernier, quien se desempeñó como ingeniero en Meta, publicó en su cuenta de X una descripción cruda del ambiente que vivió en la empresa. Según su relato, el sistema de evaluación interna, basado en ciclos semestrales, promueve la competencia feroz entre colegas, dejando de lado la colaboración.

Un exingeniero de Meta comparó los recientes despidos masivos dentro de la compañía con escenas propias de la serie ‘El juego del calamar’. (Captura @jeremybernier)

En sus palabras, la reputación de la compañía como un ‘Squid Game’ no es gratuita, sino resultado de una cultura impulsada desde los niveles más altos de la organización.

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“La empresa tiene su reputación de ‘Squid Game’ por una razón. La cultura de la empresa viene de arriba. Parece que el liderazgo está o demasiado desconectado para notarlo, o tal vez ya no les importa realmente porque supongo que ya hicieron sus miles de millones y nosotros los plebeyos somos prescindibles estos días”, escribió en su cuenta de X.

Esta percepción se profundizó con la reciente ola de despidos, que para muchos empleados fue un recordatorio de que los puestos de trabajo son considerados prescindibles en la estrategia corporativa.

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Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta, ha expuesto públicamente el nuevo rumbo estratégico de la empresa, centrado en la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su testimonio, Bernier calificó a Meta como “la empresa más tóxica” en la que ha trabajado. Criticó además que los despidos rara vez afectan a quienes ocupan cargos directivos o de mayor rango, como directores, vicepresidentes o los denominados IC7+.

A su entender, incluso el recorte anunciado como una medida para “aplanar” la estructura jerárquica perjudicó principalmente a los empleados del nivel M1, considerado el más bajo en la cadena de mando.

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Durante el último mes, Meta vivió una etapa cargada de incertidumbre. La empresa instó a sus empleados a trabajar desde sus casas, preparando el terreno para una notificación inesperada: la desvinculación de miles de personas. El anuncio oficial indicó que alrededor de 8.000 trabajadores serían despedidos el 20 de mayo, cifra que representa el 10% de la plantilla global.

Durante el último mes, Meta vivió una etapa cargada de incertidumbre. REUTERS/Daniel Cole

La ejecución de estos despidos se realizó de manera coordinada a nivel internacional. En ciudades como Singapur, las notificaciones llegaron por correo electrónico a las 4:00 a. m., hora de Estados Unidos.

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En Reino Unido y Estados Unidos, los avisos se enviaron en la mañana del miércoles, de acuerdo con los husos horarios locales. El medio The New York Times informó sobre la magnitud y el método de estos recortes, que afectaron a empleados de distintas regiones y departamentos.

Simultáneamente, Meta comunicó que otras 7.000 personas serían reasignadas a nuevos proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Esta redistribución forma parte del proceso de reinvención de la compañía, que busca una adaptación total a la nueva era tecnológica.

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Mark Zuckerberg es CEO de Meta. REUTERS/Carlos Barria

Estrategia de Meta: giro hacia la inteligencia artificial

Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta, ha expuesto públicamente el nuevo rumbo estratégico de la empresa, centrado en la inteligencia artificial. El objetivo declarado es desarrollar una superinteligencia capaz de funcionar como asistente personal de última generación.

Para alcanzar esta meta, Meta anunció que invertirá entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en el año en curso, duplicando la inversión prevista para el año siguiente y concentrando los recursos principalmente en iniciativas de inteligencia artificial.

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Esta transformación radical en la orientación de la compañía ha generado inquietud entre sus aproximadamente 78.000 empleados. De acuerdo con testimonios recogidos por The New York Times entre 13 empleados actuales y antiguos, la implantación acelerada de la inteligencia artificial provocó tanto enfado como ansiedad dentro de la organización.

El proceso de reestructuración y la apuesta por la IA han colocado a Meta en el centro del debate sobre las condiciones laborales en el sector tecnológico. REUTERS/Yves Herman

A pesar del clima de tensión, tras la ejecución de los despidos, Zuckerberg dirigió un mensaje a los empleados agradeciendo el trabajo de quienes dejaban la empresa y transmitió su optimismo respecto a los avances en inteligencia artificial. Además, aseguró que no se prevén nuevos recortes de personal para lo que resta del año.

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El proceso de reestructuración y la apuesta por la inteligencia artificial han colocado a Meta en el centro del debate sobre las condiciones laborales en el sector tecnológico, generando preguntas sobre el futuro de la relación entre empleados y empresas en un entorno cada vez más automatizado y orientado a la eficiencia.