Las tres mentes más brillantes del mundo de la tecnología, según Elon Musk

En este momento, Elon Musk es uno de los líderes tecnológicos con mayor patrimonio. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Elon Musk identificó a las tres mentes más brillantes del sector tecnológico. Durante una entrevista con el senador Ted Cruz y el periodista Ben Ferguson, el CEO de SpaceX y Tesla abordó tanto su visión sobre el legado humano en Marte como su admiración por figuras clave de la industria.

En el transcurso de la conversación, Musk fue consultado sobre quién considera la persona más inteligente que ha conocido. Ante la pregunta, el empresario eligió a tres referentes: Larry Ellison, cofundador de Oracle; Larry Page, cofundador de Google junto a Sergey Brin; y Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Qué piensa Elon Musk sobre cada uno de los líderes que mencionó

Sobre Ellison, Musk afirmó que “es una de las personas más inteligentes”. Tras mencionar al antiguo CEO de Oracle, y pasar con el cofundador de Google, Larry Page, reflexionó sobre la dificultad de medir la inteligencia, señalando que “hay mucha gente que es muy lista” y que, en su opinión, la inteligencia se manifiesta en la capacidad de realizar tareas complejas y significativas.

Larry Ellison es uno de los líderes que Musk catalogó como muy inteligentes. (Foto: REUTERS)

En ese contexto, justificó la inclusión de Bezos al afirmar: “Jeff Bezos ha hecho muchas cosas difíciles y significativas”.

A pesar de reconocer el talento de otros, Musk dejó entrever su propia autopercepción al declarar: “Quiero decir, hay muchos humanos inteligentes. Yo los llamo ‘inteligentes para ser humanos’. Hay muchas personas en esa categoría”.

Esta apreciación matiza su selección y sugiere que, para él, la brillantez se encuentra en quienes logran hazañas excepcionales dentro de los límites de la condición humana.

Cuál es la visión de Elon Musk sobre otros temas como el trabajo humano

La automatización y los robots impulsados por inteligencia artificial podrían transformar la economía global en los próximos veinte años, según Musk. (Foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)

Más allá de sus opiniones sobre la inteligencia individual, Musk ha compartido una visión disruptiva sobre el futuro del trabajo.

Durante el Foro de Inversiones Estados Unidos-Arabia Saudita en Washington, DC, el empresario anticipó que, en un plazo de diez a veinte años, la automatización y la inteligencia artificial transformarán la economía hasta el punto de que el empleo será una elección personal, equiparable a actividades recreativas.

En sus palabras: “Mi predicción es que el trabajo será opcional. Será como practicar deportes, jugar videojuegos o algo así”. Musk explicó que quienes decidan trabajar lo harán por placer, del mismo modo que algunas personas cultivan sus propios alimentos por gusto y no por necesidad.

Por qué Elon Musk cree que en el futuro no será necesario trabajar

Tesla apuesta por la robótica y la inteligencia artificial, esperando que el 80% de su valor provenga de los robots Optimus. (Foto: REUTERS)

Esta perspectiva se basa en el avance de la automatización, impulsada por millones de robots que, según Musk, elevarán la productividad a niveles inéditos.

El empresario ha orientado la estrategia de Tesla hacia la integración de la inteligencia artificial y la robótica, con el objetivo de que el 80% del valor de la compañía provenga de sus robots Optimus.

Qué peligros se han visto con la automatización de empleos

Mientras Musk describe un escenario en el que el dinero pierde relevancia y el trabajo se convierte en una opción, otros analistas advierten sobre los riesgos asociados a la automatización masiva.

La Generación Z enfrenta desafíos laborales y estancamiento de ingresos ante el avance de la automatización y la inteligencia artificial. (imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras señales de que la inteligencia artificial está desplazando empleos de nivel inicial han generado preocupación, sobre todo entre la Generación Z, que enfrenta obstáculos en el acceso al mercado laboral y un estancamiento en el crecimiento de los ingresos. Para muchos jóvenes, la automatización es una amenaza más que una promesa.

Como posible respuesta a estos desafíos, Musk propuso durante la edición 2024 de Viva Technology la implementación de una “renta alta universal” que garantice la subsistencia en un mundo donde el trabajo no sea indispensable, aunque no ofreció detalles sobre cómo se llevaría a cabo este mecanismo.

Esta idea coincide con la propuesta de otras figuras como Sam Altman, CEO de OpenAI, quien ha defendido la instauración de una renta básica universal, que son pagos regulares e incondicionales otorgados por cada nación.